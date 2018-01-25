ИА REGNUM продолжает серию публикаций, посвященных неправомерному изъятию принадлежащей москвичам земли.

Алина Енгалычева Компенсационное озеленение

Биолог, член «Общественного экологического совета города Москвы» Алина Енгалычева наглядно показывает, как правительство Москвы переводит земли общего пользования, не подлежащие приватизации, в земли для коммерческого использования, в частную собственность для ограниченного круга лиц.

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«Мы продолжаем то, чего мы уже много наделали»

Поскольку с каждым днем ситуация в столице, с точки зрения качества жизни, сохранения имущественных прав, да и безопасности неуклонно продолжает ухудшаться, у всех, кто на протяжении многих лет занимается общественными расследованиями и поиском выхода из возникающих искусственно создаваемых тупиков, социального, имущественного и прочих, возникает ряд справедливых вопросов.

В наступившем, 2018 году мы подводим итог окончательно наступившей действительности, поскольку дальнейшие действия по защите наших прав настолько непродуктивны, что по большому счету невозможны.

Алина Енгалычева Москва. Измайлово

Или это все-таки промежуточный итог? И следует подвести своего рода баланс достигнутым результатам в области расследований, в области выявления преступных групп, которые действуют в свою пользу, в течение многих лет уничтожая общественные блага и гражданские права более чем 10% населения страны, проживающих в столице?

Таким образом, у нас два пути: либо мы считаем, что происходящее ставит крест на дальнейшей деятельности, либо мы подводим только промежуточный итог.

В чем важность подведения итогов?

Во-первых, подводя итоги, можно сказать, что немалое количество защитников экологии, здоровой городской среды, которая для москвичей становится все более нездоровой и агрессивной, накопили многолетний практический опыт действий.

Во-вторых, подводя итоги, можно констатировать, что подготовлены документы, которые, основываясь на изменениях законодательства, на исследованиях огромного количества осуществленных финансовых операций, контрактов, в том числе разоблаченных теневых действиях, указывают, что происходит повсеместная подмена существа нынешнего государства, декларируемого как социальное. Социальность остается все больше в названиях документов и в некой парадной вывеске, но при этом на разграбление, на распродажу и расхищение выставлены основные базовые принципы, на которых социальное государство только и может существовать. Говоря о Москве, в том числе как о «витрине» Советского Союза в советский период, значительная часть того, что можно отнести к понятию «социальный», к 1990 году уже существовала и была унаследована, но не была к настоящему времени сохранена. Без материального базиса слово «социальный» — это беспредметные мечты в ожидании отдаленного будущего.

Градостроительные действия во многом являются инструментом социальной политики. Санитарно-гигиенические требования, противопожарные нормы, строительные нормы и др. — строгое соблюдение этих уже установленных требований является социально ориентированной градостроительной политикой, без которой невозможно построение социального государства. В отношении Москвы в настоящее время эти требования не соблюдаются, законодательные акты городского уровня — без лишнего шума и оглядки на последствия переписываются. Да и федеральная дума «приходит на выручку», внося нужные изменения в федеральное законодательство, примером чего может служить так называемый «Закон о реновации» — программа сноса неаварийных жилых домов.

Власти — как городские, так и федеральные, которые делают вид, что не замечают происходящего, — фактически отказались от контроля за последствиями.

Алина Енгалычева Москва. Измайлово

Государственное устройство в его нынешнем виде подается «почтенной публике» как свободное право покупать и продавать объекты недвижимости и земли, даже если это повсеместно уничтожает социальную основу государства. Архитекторы, проектировщики, строители, чья деятельность является прикладной, оказавшись без какой-либо идеологической и направляющей роли общественных институтов, которым они должны были бы служить, или роли государства, которое в предыдущие десятилетия целиком брало на себя роль общественного идеологического центра, оставшись на свободном рынке, стали обслуживать коммерческие интересы, поставив безопасную профессию на службу массовому захвату городских пространств и уничтожению существующих гражданских прав, оправдывая умышленное уплотнение застройки. При этом публично рассказывая гражданам ложные сведения о безопасности скученного проживания населения, необязательности солнечного света, об отсутствии основных причин, приводящих к туберкулезу в городских условиях.

Вопрос: что делать человеку, зажатому между бездействием государства, отсутствием в законодательстве возможности активно противодействовать антигосударственным действиям по уничтожению социальной модели общества, при том, что все механизмы защиты и восстановления прав находятся в руках органов следствия и дознания, прокуратуры и прочих органов государственной власти? Граждане на протяжении десятилетий выявляют, фиксируют, предоставляют по мере своих сил сведения об этих преступлениях в контролирующие органы, частично выполняют роль контрольных и надзорных органов, но в ответ получают тонны отписок и полное отсутствие каких-либо надлежащих мер по пресечению происходящего.

Порочный круг: «Нос вытащит — хвост увязнет, хвост вытащит — нос увязнет».

Позиционируя Россию как социальное государство, власти должны обеспечить хотя бы сохранение всего, что нормировалось на всех жителей столицы в предыдущие десятилетия, а это и дороги, и парки, и поликлиники, больницы, школы и детские сады, парковки для машин и много чего еще. Для всего этого требуются площади — земли города. Совершенно не заботясь об этом, земли застраиваются все новым коммерческим жильем, численность населения столицы стремительно растет и уже вчетверо превышает расчетную, а потому растет нехватка буквально всех нормативно необходимых объектов, включая, конечно, парки и скверы. Территориальные возможности города давно исчерпаны. Москва занимает «почетное» второе место по загрязнению воздуха после Норильска, причем 93% загрязнений — выхлопные газы.

Алина Енгалычева Терлецкий лесопарк

С ростом численности населения растет количество машин, загрязняющих воздух, а значит, экологическая обстановка никак не может улучшиться. С увеличением количества машин растут и заторы на дорогах — по Москве становится невозможно проехать. Для полного счастья москвичей добавился автодорожный бум — мол, не хватает нам улично-дорожной сети города по площади из расчета на жителя. Начали строить новые дороги и расширять существующие. За счет чего? За счет парков и земель жилых кварталов. Но тогда не хватает площадей парков, а участки жилых домов (частная собственность граждан) путем перемежевания сокращаются в разы. При некотором увеличении площади дорог — возрастает нехватка зеленых насаждений и земель жилых кварталов. Вывод только один: дорог и парков никогда не будет хватать при столь бездумном и бесконтрольном росте города. При этом речь идет не только об экстенсивном росте (присоединение Новой Москвы), но и «росте внутрь» — увеличение плотности населения за счёт резкого повышения плотности и этажности застройки.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин признался, что для строительства новых дорог в Москве вырубают деревья. И попытался успокоить: «Когда разговор идет о вырубке, если мы вырубаем одно какое-то дерево для транспортного строительства, мы минимум садим два». Возможно, кто-то даже поверит этим словам. Однако компенсация по закону должна рассчитываться и производиться площадями незапечатанной почвы, занятой растительностью — квадратными метрами, гектарами, а не штуками деревьев. Например, вырубили деревья и закатали в асфальт 2 гектара земли — будьте любезны где-то снять асфальт с 2 гектаров и озеленить эту площадь. Но этого, конечно, не происходит. Да и те деревья, которые якобы высаживают в качестве компенсации, далеки от того, что было уничтожено и во многих случаях вовсе нежизнеспособны.

Но изобретательные умы властелинов печатей и бланков государственного образца придумали выход в виде утверждения новых региональных норм градостроительного проектирования (что уже анонсировано органами власти) и пересмотра нормативов в сторону их резкого сокращения, что является безусловным ухудшением условий проживания в Москве.

Первый шаг в этом направлении уже был сделан при внесении изменений в Градостроительный кодекс Москвы в декабре 2015 года: одной из этих поправок озелененные территории общего пользования были исключены из объектов градостроительного нормирования регионального значения (статья 13, в первом абзаце части 3). Это означает, что теперь они не являются приоритетными и даже могут не включаться в Генеральный план Москвы. Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству и землепользованию С. И. Зверев на встрече с муниципальными депутатами в Мосгордуме перед принятием этих поправок разъяснил смысл ст. 13 в целом в ответ на предложение общественности вообще убрать эту статью. Он сообщил о невозможности убрать статью 13 целиком, так как те объекты, которые в ней не указаны, не являются приоритетными и не могут быть внесены в генеральный план города. При этом не исключать озелененные территории общего пользования из этой статьи он отказался.

(Отметим, что значительное количество поправок в Градкодекс Москвы планировалось к принятию еще в декабре 2014-го, но тогда общественности и активистам удалось это предотвратить. В 2015-м эти же поправки приросли новыми — еще более скандальными, и, несмотря на протесты правозащитных организаций, были приняты. В итоге из 78 статей Градкодекса Москвы 7 статей полностью удалены, а в 31 статью внесены существенные изменения. То есть половина Градкодекса переделана. Целью якобы являлось приведение в соответствие с федеральным законодательством, но при этом не была отменена Городская комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки (ГЗК), статус и место которой в системе московских органов власти не совсем понятны. Градостроительный кодекс РФ создание таких органов, как ГЗК, с соответствующими полномочиями, не предусматривает. Еще важная деталь: с помощью внесенной в Градкодекс Москвы ч. 12 ст. 78 легализованы все градостроительные документы — ГПЗУ и проекты планировки, нарушающие Генеральный план Москвы и выпущенные до 1.07.2016).

Алина Енгалычева Терлецкий лесопарк

Еще одним шагом стал так называемый «Закон о реновации» (закон о сносе неаварийных домов), которым в профильные федеральные законы вброшен балаганный термин — «стесненные условия городской застройки» (видимо, это то, во что собираются превратить наши города — отнюдь не одну Москву). Введенные нормы позволяют не соблюдать в прошлом обязательные требования, которыми обеспечиваются в том числе права граждан на безопасную и благоприятную окружающую среду, гарантированные ст. 42 Конституции РФ. Что такое «стесненные условия городской застройки», нигде в законах не прописано. Но при этом законами теперь предусмотрены:

— отказ от безусловного соблюдения требований пожарной безопасности в Российской Федерации в условиях стесненной городской застройки. Статья 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дополнена частью второй следующего содержания: «В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки федеральные органы государственной власти в области пожарной безопасности вправе устанавливать особенности применения отдельных требований пожарной безопасности либо утверждать отдельные своды правил, содержащие требования пожарной безопасности и правила пожарной безопасности (за исключением минимально необходимых требований для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения)»;

— отказ от безусловного соблюдения санитарных норм в Российской Федерации в условиях стесненной городской застройки. Роспотребнадзор РФ получает право в каждом отдельном случае (усмотрев условия стесненной городской застройки) устанавливать отдельные санитарно-эпидемиологические требования, санитарные правила, за исключением минимально необходимых требований для обеспечения безопасности зданий и сооружений. Не для обеспечения безопасности людей!!! Статья 12 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» дополнена пунктом 21 следующего содержания: «21. В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, вправе устанавливать особенности применения отдельных санитарно-эпидемиологических требований, требований, предусмотренных санитарными правилами, либо утверждать отдельные санитарно-эпидемиологические требования, санитарные правила (за исключением минимально необходимых требований для обеспечения безопасности зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения)». При этом в том же Федеральном законе №52-ФЗ изменению подверглись статьи 38 «Разработка санитарных правил» и ст. 51 «Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей», которые были дополнены, казалось бы, никак не связанными с реновацией новыми элементами нормирования «расчет и оценка риска для здоровья человека»).

— отказ от безусловного соблюдения строительных норм в Российской Федерации в условиях стесненной городской застройки. Глава 1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» дополнена статьей 5 4 следующего содержания: «Статья 5 4 . Особенности технического регулирования при осуществлении градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки. 1. Особенности технического регулирования при подготовке документации по планировке территории, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в условиях стесненной городской застройки могут устанавливаться федеральными законами с учетом особенностей технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений, установленных Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 2. В целях осуществления градостроительной деятельности в условиях стесненной городской застройки уполномоченные федеральные органы исполнительной власти вправе устанавливать особенности применения требований, установленных национальными стандартами и сводами правил, либо принимать отдельные национальные стандарты и своды правил (за исключением случаев, когда указанные требования напрямую влияют на безопасность зданий и сооружений, в том числе входящих в их состав систем и сетей инженерно-технического обеспечения)».

В «Гринпис России» подсчитали, что при исполнении так называемой программы «реновации» (сносе неаварийных жилых домов) зеленым насаждениям столицы будет нанесен колоссальный ущерб — под угрозой примерно каждое четвертое дерево в этих районах.

По данным Гринпис, столица может лишиться около 2,7 тыс. га древесных насаждений (около 7% всех древесных насаждений в границах Старой Москвы). Это почти в четыре раза больше, чем лишилась Москва за последние 15 лет. Некоторые районы из-за реновации могут лишиться более 25% древесной растительности.

Вырубка леса

В мэрии ответили в обычном для чиновников духе «не верь своим глазам — верь моей совести»: якобы станет лучше и краше.

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Многочисленные декларации власти об учете мнения народа и о приближении к людям — лишь красивые слова. На самом деле, государство продолжает воевать со своим населением, находя все новые и новые рычаги.

Но при этом надежду вселяет то, что последнюю тысячу лет существования Российского государства верх не может окончательно взять ни та, ни другая сторона.

Продолжение следует…