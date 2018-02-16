Московские чиновники уже успели лихо отрапортовать о том, что ликвидируют последствия «снегопада столетия» намного раньше, нежели предписывают ими же и написанные нормативы. Не уложившись в заявленные сроки, обвинили журналистов в том, что последние их не так поняли. Наступило отведенное нормативами 15 февраля, а соцсети продолжают будоражить фотографии и рассказы очевидцев о заваленных снежными кучами парковках и скверах.

Алина Енгалычева Не выдержало «вековой» тяжести

Не сомневаемся, что и на этот случай у московских чиновников уже заготовлено объяснение. Но если с социально-экономическим аспектом проблемы всё понятно, о чем ИА REGNUM уже рассказывало, то проблема падающих от в общем обычного для наших широт снегопада деревьев требует отдельного рассмотрения.

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Почему в Москве в таком количестве гибнут на первый взгляд взрослые и здоровые деревья, ИА REGNUM рассказала биолог, член «Общественного экологического совета города Москвы» Алина Енгалычева.

В Москве в феврале несколько дней шел снег. Зима наконец-таки стала зимой, а не слякотно-жидкой субстанцией с вечным уныло-серым пейзажем. Казалось бы — ну что тут такого? Подумаешь — снег зимой! Это же так естественно для Москвы и так нормально, что и говорить не о чем!

Любой москвич, родившийся и всю жизнь живущий в столице, прекрасно помнит, как было раньше. Была белоснежная красота, и снег шел каждый день! Представляете — каждый день! И никакой истерики. Дворники убирали снег лопатами: скребли дворы с пяти часов утра, наледи посыпали песочком.

Но сейчас всё иначе: прошедший снегопад уже окрестили «снегопадом века», которого якобы раньше никогда не бывало. Банальный московский снегопад был причислен к разгулу стихии.

Со стенаниями пробираясь между огромными сугробами и увязая в снежной каше, люди клянут коммунальщиков, которые ранее браво рапортовали о полной готовности встретить зиму: десятки тысяч единиц техники и «уборочных бригад» были подготовлены, но почему-то опять не смогли справиться с обычной, казалось бы, задачей. Вот уже две недели не могут справиться, хотя снегопад давно закончился. Если снова начнется — даже страшно подумать, что будет!

Алина Енгалычева А снег идет, а снег идет

Среди громких возмущений о неубранных сугробах и заваленных дворах скромное сообщение о том, что из-за снегопада в Москве упало более двух тысяч деревьев, осталось без должного внимания.

Заметим, что «более двух тысяч деревьев» — размытая официальная версия. На самом деле их может быть в несколько раз больше.

Учитывая, что на одном гектаре может расти около 100—120 деревьев, утрата более двух тысяч деревьев сопоставима с уничтожением 20 га озеленения (что составляет площадь нескольких средних парков и скверов). Пожалуй, стоит задуматься о причинах падения взрослых деревьев — действительно ли дело только в снегопаде?

Алина Енгалычева Не выдержало «вековой» тяжести

«Каков садовник, такое и яблоко»

Давно ли у вас во дворе или в парке подкармливали деревья и кустарники «путем внесения в почву минеральных удобрений из расчета определенного количества грамм действующего вещества на 1 кв. м площади питания»? Проводили «шурфование приствольных лунок»? Давно ли их поливали («из расчета 30—50 литров воды на кв. метр почвы»)? А может быть, делали еще и «дождевание» и «обмыв крон в жаркие дни, из расчета 2—3 л воды на 1 кв. м поверхности кроны растения»? Вносили после дождя или полива «жидкие органические удобрения (настои) в предварительно взрыхленную почву (по норме внесения таких растворов на 1 кв. м приствольной площадки под деревья — 20—25 л, под кустарники — 15—20 л)»? Обрабатывали стимуляторами роста для «повышения жизнедеятельности растений в неблагоприятных условиях улиц»? Проводили «рыхление почвы, мульчирование и утепление корней парниковым перегноем, торфом, компостом»?

Не удивляйтесь — это цитаты не из заморской сказки. Это самые что ни на есть московские нормы — Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы, утвержденные Постановлением правительства Москвы № 743-ПП от 10 сентября 2002 года (с изменениями на 4 октября 2017 года).

Кстати, правила ухода за зелеными насаждениями — не московское новшество. Существуют нормы, действующие на всей территории страны, содержащие аналогичные положения — например, Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»

ЧТО В ТЕОРИИ?

Вернемся к московским нормам. В этом постановлении почти всё прекрасно — и про деревья, и про кусты, и про газоны всех видов, и даже про цветники. Всё, что вы хотите знать об уходе за зелеными насаждениями в Москве (про то, как должно быть), можно прочитать в этом документе. Про полный комплекс ухода за всеми видами растительности в столице — деревьями, кустарниками, газонами разных видов, цветниками, включая даже умилительное «удаление отцветших соцветий и цветков у многолетников проводят регулярно по мере их появления или пожелтения побегов, не дожидаясь отмирания последних» (п. 4.3.12).

В преамбуле постановления написано, что оно принято «в целях создания действенной системы формирования и исполнения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, повышения качества озеленительных работ, своевременного проведения необходимых агротехнических мероприятий». Получается, что на все эти работы обслуживающие организации получают деньги из городского бюджета, то есть из наших налогов.

Как указано в этом же постановлении, «выполнение Правил является обязательным для организаций, выполняющих работы по охране, созданию, ремонту и содержанию природных и озелененных объектов в городе Москве».

Для содержания зеленых насаждений во дворах в Москве утвержден дополнительный регламент (Распоряжение ДЖКХиБ г. Москвы от 04.08.2014 N 05−14−236/4 Об утверждении Регламента и Технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий). Надо отметить, что этот регламент настолько обширен, что предусматривает даже содержание и ремонт фонтанов (п.3.3). Относительно зеленых насаждений в нём содержатся все те же нормы, что и в постановлении.

Например, там написано:

Скриншот Нормативные акты

Чтобы живое существо было крепким и здоровым, ему необходим уход, и деревья — не исключение. Если нет надлежащего ухода, то живой организм ослабевает, болеет и умирает. Это — закон природы, оспаривать который бесполезно и бессмысленно.

Для того чтобы быть крепкими и здоровыми, устойчивыми к воздействию негативных факторов и выдерживать повышенные нагрузки в городской среде, деревьям нужен надлежащий уход. Деревьям нужно питание. Деревьям нужна вода. Деревьям нужна правильная обрезка и формирование кроны. Ну и много чего еще, что и прописано в том самом московском постановлении.

Еще в нём написано следующее: «Повышенная загазованность, запыленность и задымленность воздуха, особенности температурного и водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические, физико-механические и биологические свойства, наличие каменных, бетонных и металлических поверхностей, асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений в ночное время, интенсивный режим использования городских зеленых насаждений и природных сообществ населением обусловливают изменения экологической среды города и ее отличие от естественной среды, в которой сформировались естественные растительные сообщества города, составляющие основу особо охраняемых природных, природных, озелененных территорий и иных территорий, занятых зелеными насаждениями, города».

ВЫВОД: при таких тяжелых в прямом смысле условиях жизни деревьев в городе — именно неукоснительное соблюдение обязательных норм содержания и ухода обеспечивает здоровье деревьев и другой растительности, их устойчивость. Несоблюдение норм и невыполнение необходимого комплекса работ, финансирование которого предусмотрено за счет бюджета (не устану повторять: бюджет — это наши налоги, а не свалившиеся с неба огромные деньги), ослабляет здоровье деревьев, их защитные механизмы не срабатывают, что ведет к их гибели. Именно поэтому они усыхают, болеют и падают.

И снег тут вовсе не при чём.

А КАК НА ДЕЛЕ?

В нормативных документах прописаны правила обрезки деревьев. Вот, например, цитата из п.3.3 Распоряжения ДЖКХиБ г. Москвы от 04.08.2014 N 05−14−236/4:

Скриншот Нормативные акты

Не будем останавливаться на других требованиях к проведению обрезки, которые должны быть соблюдены и известны специалистам. Констатируем, что они не выполняются. Вместо этого мы видим обыкновенное варварство и некомпетентность.

Неслучайно в правилах написано про обрезку побегов, отходящих от центрального ствола вверх под острым углом или вертикально. Еще в молодом возрасте у дерева надо формировать правильный угол между ветвями, и поддерживать правильную форму кроны постоянно в течении всей жизни дерева. Иначе ствол просто разорвет, и дерево погибнет. Именно это мы часто наблюдаем зимой.

Неправильная обрезка кроны сильно ослабляет деревья, а в отсутствие полноценного питания ведет к неизбежной гибели. Радикальная обрезка «под фонарный столб» еще и весьма уродлива.

Крайне вредоносно постоянное тщательное выскабливание почвы — сбор листьев, которые должны служить защитой корней и источником питания, превращаясь в перегной. Полное отсутствие предусмотренных регламентом подкормок в совокупности со сбором листвы, которая могла бы хоть частично компенсировать нехватку питания, не оставляют московским деревьям никакого шанса на выживание.

Алина Енгалычева Профессионалы работают

Вместо предусмотренных правилами подкормок и полива — бесконечное снятие плодородного слоя почвы под видом «благоустройства», нарушение корневой системы руками приезжих разнорабочих из непрофильных организаций.

Алина Енгалычева Красиво, наверное, будет

Использование противогололедного реагента осуществляется с нарушениями регламента, без использования дозатора. Ссыпание снега с реагентами на озелененные территории, которое запрещено нормами, ведет к отравлению и ослаблению зеленых насаждений, в том числе деревьев. И как бы вас не убеждали в том, что «это совершенно безвредно» — не верьте. Жизнь доказывает обратное.

Алина Енгалычева Благоустройство

Тонны снега с автомагистралей, загрязненного реагентом и отравой от машин, насыщенного тяжелыми металлами и канцерогенами, сваливают даже у памятников природы и вблизи станций водоподготовки.

Угнетенные отсутствием воды и питания в теплое время года, изуродованные неправильной обрезкой, обильно сдобренные реагентами зимой — деревья подвергаются новым испытаниям «на прочность»: при проведении так называемого «благоустройства» для прокладки кабеля и коммуникаций прямо по корням роются траншеи, как противотанковые рвы. Корни деревьев бездумно перерубаются, нарушается питание дерева, теряется его устойчивость.

Алина Енгалычева Очень деликатная работа

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ

Можно приводить еще массу примеров, очевидно одно: никакого полива, подкормки, формирования, «землевания» и «аэрации» московские деревья давно уже не помнят.

Деревья, как и другие растения — благодарные существа. Они отзывчивы на хороший уход и щедро платят за него — обеспечивают нам возможность дышать, а значит — жить.

Но если за ними не ухаживать, то они не смогут выполнить свое предназначение.

Они не смогут сказать нам, что им плохо. Они не смогут сами позаботиться о своей еде и воде. Они будут молча умирать, забирая с собой и наше здоровье. И будут падать. Вовсе не от снегопада.

Деревья могут умирать в течение нескольких лет. Их гибель не происходит мгновенно. Поэтому когда вам будут говорить о стихийном бедствии в виде снегопада как о единственной причине гибели деревьев — не верьте: многие деревья не сломались бы и не упали, если бы были здоровыми. А их здоровье — показатель ухода.

Что же получается?

Законы обязывают, бюджет предусматривает, исполнители — не выполняют, а контролирующие органы — бездействуют.

А если дерево упало — то виноват снег?

Кстати…

Приведенное постановление содержит еще требования, касающиеся борьбы с болезнями и вредителями. В постановлении приведен Перечень особо опасных вредителей и болезней. Но нам кажется, что список вредителей не полон — он не ограничивается сосущими, листогрызущими и стволовыми. Потому что короеды, щитовки и тли не сравнятся по степени вредоносности с полчищами московских «благоустроителей». И опрыскивание тут не поможет.