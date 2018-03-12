Чтобы захватить земли, необходимо снять ограничения и запреты, которые на них законодательно наложены. Поэтому в интересах определённой группы лиц руками органов власти принимаются всё новые и новые «правила игры». Самые лакомые куски земли — Москва и Подмосковье. И вот уже для «более лучшего развития» подготовлено очередное изменение федерального законодательства, о котором вам не расскажут по телевизору. А новости, передающиеся из уст в уста и через интернет, всё больше напоминают сводки с фронта.

(сс) MichaelGaida Строительство

Вот очередной сюрприз — проект Постановления Правительства Российской Федерации «О признании частично недействующим постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения».

Подробности проекта читайте здесь: Федеральный портал нормативных правовых актов

Запреты и ограничения, установленные ещё в мае 1941 года, упраздняются. И для чего? Для захвата земельных участков!

Без лишнего шума и пыли готовится постановление правительства РФ о признании частично недействующим постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 № 355 «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения». Все это делается абсолютно цинично, даже без попытки прикрыть все хоть какой-то благообразной ширмой.

Hagerty R Очищенная вода

Зачем это делается, даже гадать не надо. В сводном отчете без ложного стеснения указано, какую проблему нужно решить: «Трудности в связи с необходимостью согласования предоставления (отвода) земельных участков во II поясе зон санитарной охраны Московского водопровода и источников его водоснабжения».

То есть у кого-то есть трудности с продажей и застройкой водоохранной зоны. Бедняжки, они, наверное, уже измучились обходить законы. Ничего, после выборов г-н Медведев, судя по всему, придет им на помощь и подпишет отмену зон санитарной охраны.

Нас это касается напрямую. Теперь в водоохранной зоне можно не только строить, но и добывать ископаемые и еще много чего делать. Также это касается и жителей других поселений Одинцовского района. И Звенигорода. И Москвы.

Символично, что с 1941 года действовало постановление, защищающее воду, которую мы пьём, и никто не рискнул его отменить до сих пор. Но, как мы помним, «при 300% прибыли, нет такого преступления, на которое он не пошел бы, хотя бы под страхом виселицы».

Screenshot Вода в опасности!

Иными словами, когда по прошествии какого-то времени миллионы москвичей с удивлением обнаружат, что из их кранов течёт субстанция, по составу больше похожая на фекалии, нежели на питьевую воду, будет поздно. На самом деле, проблема гораздо шире и касается не только воды и охранных зон.

ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ

Первые, обязательные условия успешного восстания — «взять почту, телефон, телеграф» («Советы постороннего», В. И. Ленин (1870— 1924). То есть источники информации и связи.

Сейчас основные источники информации — СМИ, которые обладают наибольшей аудиторией. Они поставлены на службу популяризации деятельности органов власти и индустрии развлечений.

В то время как «дорогие россияне» продолжают метаться между своими обычными пунктами назначения «дом — работа — школа — детский сад — поликлиника» (у «особо зажиточных» дополняется пунктом «дача»), эпоха реформ, начавшаяся после 90-го года в связи с распадом СССР, все более походит на революцию. Убаюканные сладкими речами телевизора, призывами «сплотиться», наконец-то сытые — накормленные и хлебом, и зрелищами — сограждане совсем не заметили, как оказались в совершенно иной реальности, бесправные и незащищенные.

Во время «перестройки» была запущена череда реформ — как бы «эволюция» взаимоотношений государства и общества. Общественный договор подразумевал, что «дорогим россиянам» будет все лучше и лучше жить. На это народ и согласился.

Но сейчас есть много оснований говорить о ползучей революции, имея в виду полный пересмотр жизненного уклада основной массы населения страны путем постоянных изменений законодательства, направленных на якобы «совершенствование» всего и вся. А на деле — лишь дающих дополнительные возможности и без того небедным крупным бизнесменам, воротилам и дельцам, преследующим свои коммерческие интересы, зачастую даже не проживающим в нашей стране и не связывающим с ней будущее своих детей.

Pxhere.com Строительство

К примеру, возьмём федеральное законодательство в области прав на недвижимость — оно изменчиво, как стихия. Масштабные изменения в этом законодательстве произошли совсем недавно — с 1 января 2017 года вступил в силу новый федеральный закон, регулирующий эти отношения. За год своего существования этот закон менялся уже 20 раз, и вот теперь его хотят снова переписать практически целиком — из 72 статей переписать 52!

И это происходит постоянно со всеми законами, постановлениями, превращая «законотворческую деятельность» во всех областях права в бесконечное бумагомарательство.

По сути происходит отрицание того самого правопреемства, о котором так много говорится во всех законах и международных договорах.

Вот цитата из экспертного заключения Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации», метко и емко характеризующая нынешнее российское «законотворчество»: «Совет полагает важным сделать замечание… о колоссальном уроне, наносимом законодательству и в целом правопорядку столь частыми и столь масштабными изменениями действующих норм позитивного права.

Совет считает необходимым специально отметить, что сама по себе систематичность, масштабность и уже почти неизбежность изменений актов высшей юридической силы — федеральных законов, ведёт к фактической утрате этими актами качества нормативности, поскольку возведённая в принцип изменяемость основных законодательных актов исключает, по существу, неоднократное и одинаковое применение содержащихся в указанных актах правил (норм поведения) равным образом в отношении неограниченного круга лиц в течение сколько-нибудь длительного времени.

Такое положение дел является не просто нетерпимым с профессиональной юридической точки зрения, но и угрожающим формированию в гражданском обществе стереотипных моделей законопослушного поведения, поскольку почти любая норма почти любого закона фактически становится «одноразовой» и так воспринимается правоприменителями. О том, что при таком положении дел формирование устойчивой, единообразной внутренне непротиворечивой судебной практики, которая, в нормальной ситуации, только и выявляет истинный смысл нормы права как регулятора общественных отношений, является принципиально невозможным в существующем положении дел».

ЭВОЛЮЦИЯ И КОНСТИТУЦИЯ

Правопреемство — один из способов сохранения непрерывности, а, следовательно, стабильности и безопасности правового процесса при изменении его субъектного состава. Согласно пункту 2 раздела второго Конституции РФ законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются в части, не противоречащей ей.

Classpic.ru Конституция Российской Федерации

Общественный договор при переходе в «светлое будущее» в 90-е годы предполагал сохранение всех прогрессивных достижений прошлого и полное правопреемство нового государства, в котором признаются все документы прежних лет. Согласно Конституции, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права гражданина (ст. 55), и одним из основополагающих прав является право на благоприятную окружающую среду (ст. 42).

«Российская Федерация выступает одновременно в качестве государства преемника и продолжателя СССР, что признано не только государствами участниками СНГ, но и международным сообществом». (Цитата из Справки Совета Федерации по проблеме континуитета от 10.01.2007 — прим. Алина Енгалычева).

По факту — мы имеем красивые декларации только на бумаге, а в жизни у нас всё совсем не так.

Что же такое «реформы» и «эволюция» — каким образом мы не заметили исчезновения мирных процессов и замены их вполне революционными изменениями в самом плохом смысле этого слова? Почему мы все это воспринимаем как норму, а многие даже начинают использовать ту же риторику, те же «положительные» термины, скрывающие преступные действия? «Город должен развиваться», «развитие общественных пространств», «развитие территории» — это же совершенно лишенные смысла слова, но все кивают и повторяют эту мантру о «развитии», скрывающую самый настоящий регресс и откат в глубокое средневековье. Используя человеческую наивность («нам обещали», «глава управы сказал», «префект обещал», «мэр рассказал») и исторически воспитанную инертность населения («за нас всё решат», «пусть начальник думает — у него голова большая», «мы люди маленькие»), воротилы бизнеса, успешно прошедшие период «первичного накопления капитала» в 90-е годы, теперь превратились в настоящих «хозяев жизни», считая, видимо, всех остальных холопами.

304cina62 Вода

Теперь захватывают земли, ибо земля — невосполнимый исчерпаемый ресурс, и звание «крупного землевладельца» всегда и везде почетно и уважаемо.

Мешает водоохранная зона? Отменим. Мешает статус объекта культурного наследия? Упраздним. Мешают дубы? Вырубим. Мешают люди? Заберем в полицию. Мешает кинотеатр? Снесем. Любой каприз за ваши деньги!

Дорогие россияне, пребывающие в летаргическом сне! Москвичи! Хватить спать — пора вставать!