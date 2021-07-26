Алесь Мищенко
Автор
Кандидат физико-математических наук, специалист по искусственному интеллекту, автор книг об эволюции человечества и живой материи.
Последние публикации
О непонимании между поколениями в российском обществе
Лилиана Лунгина, мать режиссёра Павла Лунгина, вспоминала, как молодёжь 60-х ставила её поколению в вину их молчаливое принятие того сталинского, чёрно-белого, как роба заключённого, времени: «Уж мы бы не молчали!» Лунгина долго думала, что им ответить. Было видно, что сложно объяснить современным...
26 июля 2021
Майн кампф сил добра
Книга «Властелин Колец» написана во времена, когда родина Толкина, Великобритания, теряла влияние и власть над полмиром. И, несомненно, писатель предвидел, что Азия с её миллиардным населением будет теснить Европу. Символ Азии, теснящей Европу — это тюркские орды Атиллы и Чингиз-Хана. Отсюда...
29 мая 2021
Разворот самолёта и седловая точка белорусской политики
В математической теории игр есть такое понятие: седловая точка. Это такое неустойчивое положение равновесия, когда противоборствующие стороны, хоть и недовольны этим положением, вынуждены оба его сохранять, так как любое их действие будет приводить к выигрышу противника. Самый простой пример такой...
26 мая 2021
Женщины и телевизионные сны
Вечером однотипные многоэтажки спального района зажигают — как планетарного масштаба вычислительные машины — свои таинственные двоичные коды. И как знать — может именно так ещё не осознавший себя коллективный разум морзирует в холодную бесконечность космоса свой, понятный только им, планетарным...
24 декабря 2020
Квантовые люди
В квантовой физике есть такое понятие — «смешанные состояния» — это когда частица находится, например, одновременно в двух местах. Так электрон, если его не пытаться обнаружить, пролетает одновременно через 2 щели. А если пытаться обнаружить, то, в какой щели мы попытаемся «измерять» его наличие...
20 сентября 2020
Реклама рая
Одна из серий мультсериала «Футурама» начинается с того, что главный герой, попав в будущее, возмущается, что там ему в сон транслируется реклама: ну, у нас, в прошлом, она, конечно, проникла в телепрограммы, потом в фильмы, потом и в интернет, и ещё куда-то… — но не в сны же!.. Помню, как реклама...
17 сентября 2020
Исследования какой сексуальности оплачиваются лучше всего?
Одна из профессий, которой я мечтал заниматься с детства, — это учёный. Исследователь, раскрывающий тайны природы. Природа представлялась мне бесконечной пещерой сокровищ, где каждый вспыхивающий факел освещает скелеты древних чудовищ, останки летающих тарелок, зеркальные мембраны межгалактических...
11 августа 2020
От Флойда до Зощенко
Когда я услышал про убийство Флойда, первое, что возникло у меня в голове, — это то, что произвол полиции (будь то в США, России или любой другой стране) — это отвратительно. И если такие случаи случаются, то, конечно, полицию надо реформировать. Это теперь понимают и в США и в России (раньше, в...
11 июня 2020
Янычары неведомой Родины
Советский грузинский философ Мамардашвили говорил: «Все мы — шпионы неведомой Родины», имея в виду, что мы не знаем, для чего посланы в эту жизнь — забыли задание своей, теперь неизвестной, небесной Родины. Но начнём с более земного. Интересно, что у многих московских писателей в воспоминаниях...
9 июня 2020
В чём правда, брат?
Монолог Данилы Багрова «Вот скажи мне, американец, в чём сила… я вот думаю, что сила в правде» — один из самых цитируемых эпизодов российского кино. И в наше время новой холодной войны и этот монолог, и сам фильм «Брат-2» где обаятельный русский парень наводит справедливость в Америке — не теряют...
8 июня 2020