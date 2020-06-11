Когда я услышал про убийство Флойда, первое, что возникло у меня в голове, — это то, что произвол полиции (будь то в США, России или любой другой стране) — это отвратительно. И если такие случаи случаются, то, конечно, полицию надо реформировать. Это теперь понимают и в США и в России (раньше, в начале века, помню, не очень понимали: по телевизору высказывались, по похожим случаям, примерно в таком ключе: вот вы жалуетесь на милицию, а ведь если что, всё равно к нам побежите… — как будто в этом вопросе у населения богатый выбор — и можно бежать к кому угодно).

Hungryogrephotos Протесты в США после убийства в Миннесоте, афроамериканца Джорджа Флойда

А вот расовой подоплёки я пока в этом убийстве не увидел. Ни в этом их преступлении, ни в их предыдущей практике я не нашёл информации о том, что эти полицейские имели какие-то расистские взгляды или что они в принципе белокожих в машину приглашали «прошу вас мистер, только после вас», а чёрнокожих — только предварительно постояв у них на шее (если у них расистские взгляды то это, конечно, серьёзное отягчающее обстоятельство преступления). Также и глобально, конечно, плохо, если среди «белых» задержаний процент неоправданной жестокости ниже (или выше), чем среди «чёрных» задержаний, — но этой статистики я тоже нигде не нашёл. Так что про недопустимость произвола полиции — это была не только первая мысль, но и единственная.

Но у многих американцев мозги устроены как-то по другому, и мысли моментально возникают другие, и если так случится, что у убийцы-полицейского и убитого задержанного кожа разного цвета — то значит, началась, как говорила одна демонстрантка (если её правильно перевели), расовая война.

Dan Aasland Протестующие и полицейские. США. 2020

Конечно, в США такие мысли случаются не при всех, а только при чёрно-белых цветовых комбинациях. Сто лет назад кровавый тумблер «расовой войны» включался в головах если чёрнокожий убивал белокожего, теперь — иногда наоборот. Но уже безо всякой крови — никакого сравнения с тем, что было сто лет назад. Так что этот чёрно-белый перекос в психике, судя по всему, успокоится уже в следующем поколении — тогда американцы — все, кроме дерматологов, — наконец-то совсем перестанут замечать цвет кожи.

А что вы думали? Не так всё быстро и просто. Это только кажется, что ничего страшного — если разрешить рабство в какой-то период истории. Это только кажется, что потом его можно отменить — и никаких проблем. Рабство не проходит даром для общества — как детская психическая травма. Это относится, кстати, и к крепостничеству в Российской империи, и к рабству крестьян и политзаключённых в сталинском СССР. И Россию, и США ещё долго будет лихорадить от рецидивов рабства.

Но это эхо рабства будет сначала трагическим, как история с Флойдом, потом комическим — как история с «пафосным» кафе «Старбакс» в котором засела чернокожая компания из рабочего района, не собиравшаяся ни заказывать, ни уходить и требовавшая права посещения туалета. Уверен, что если бы в кафе зависла комания белокурых синеоких бомжей или монголоидного вида гопников — кончилось бы точно так же вызовом полиции. Так же — за исключением того, что в этом углядели некую расистскую подоплёку и менеджмент этой сети, как всегда пафосно, устроил всем работникам день лекций о вреде расизма.

Потом и смешные эпизоды уйдут из реальности, оставшись только в комедиях и юмористических рассказах. Тут вспоминается рассказ Зощенко «Рабочий костюм» (герой буянит и бьётся в дверь фешенебельного ресторана: что ж, если простой человек в рабочем костюме, то ему и дискриминация? И в конце рассказа, узнав, что его не пускали не из-за костюма, а потому что он был пьян, успокаивается: ну, это другое дело, это дело законное).

Lorie Shaull from St Paul, United States Беспорядки в США. 2020

И, в конце концов, всё разноцветное человечество будет читать про эти чёрно-белые перекосы лишь в таких смешных рассказах. Так что за межрасовую справедливость в будущем я как футуролог спокоен. Тем более, что в том будущем, которое я назвал «Цивилизация-лишайник», каждый будет иметь право на свою реальность: кто-то будет смотреть на мир как на расовую войну, кто-то — как на войну религий, кто-то — как на схватку сверхдержав, и всё это будет безвредно и виртуально.

Но вернёмся к тому, с чего начали, и к тому, какие уроки можно извлечь из этого преступления: надеюсь, что затеянная реформа полиции США пойдёт по пути «нельзя, когда захочется, стоять у человека на шее», а не по пути «стоять у человека на шее, конечно можно, но только если у вас кожа одного цвета». Не будем ценою чьих-то жизней давать слишком много тем будущим Зощенко. В крайнем случае, хотелось бы протащить тоже, конечно, ужасно нетолерантный и дискриминационный закон: о том, что стоять на шее имеют право только люди с отсутствием избыточного веса.