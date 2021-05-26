В математической теории игр есть такое понятие: седловая точка. Это такое неустойчивое положение равновесия, когда противоборствующие стороны, хоть и недовольны этим положением, вынуждены оба его сохранять, так как любое их действие будет приводить к выигрышу противника. Самый простой пример такой игры — это автомобиль, пытающийся задавить бегуна, который бежит прямо перед его бампером ровно с той же скоростью как и сам автомобиль. В такой ситуации, если бегун повернёт в сторону, то будет немедленно задавлен. И наоборот, если автомобиль чуть повернёт, то бегун из-за этого чуть отдалится от бампера и получит возможность чуть свернуть в противоположную сторону, а значит, убежать с шоссе. В результате, оба вынуждены нестись только вперёд, никуда не сворачивая. Вот что такое седловая точка в математической теории игр.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

Именно в таком неустойчивом положении равновесия получалось балансировать на протяжении многих лет белорусскому президенту. Только убегал он не от автомобиля, а от интеграции. Потому что как только Запад даже чуть-чуть накладывал на него санкции, он начинал говорить об общей советской Родине, и именно на это «чуть-чуть» приближался к России. И наоборот, как только Россия чуть-чуть повышала цены на нефть, он именно на это «чуть-чуть» уходил от интеграции.

Это седло зашаталось в августе, когда ему с улиц и заводов кричали «уходи!», и даже российские корреспонденты теряли сознание от разрыва светошумовых гранат и лежали вместе со всеми в пыточных отделениях. Подумав, что белорусский президент не удержится в этом, охваченном огнём седле, в ТВ-программе «60 секунд» тогда уже поспешили поставить перед ним вопрос ребром: «либо ты с Россией и тебе гарантирован надёжный тыл, либо извини, тебя разорвут и отвезут в Гаагу. Всё! Другого варианта нет. В этих условиях надо интенсифицировать вопрос о движении вперёд по дорожной карте создания Союзного государства».

Однако теория игр — строгая математическая дисциплина, и Лукашенко удержался и в этом горящем седле. Потому что на любые санкции Запада (как, например, запрет на транзит белорусских нефтепродуктов через страны Балтии) у Союзного государства был готовый ответ (как, например, транзит через Петербург и Усть-Лугу).

В итоге, благодаря этим санкциям, Лукашенко привёл Белоруссию к большей зависимости от России, потихоньку начав сползать с седла вбок. После своих встреч с российским президентом, главой Федеральной службы безопасности и премьер-министром он так и заявил, что интеграция теперь будет более глубокой.

ИА REGNUM Минск, октябрь 2020 года

После разворота подлетающего к Вильнюсу самолёта, в котором находился создатель запрещённого в Белоруссии телеграм-канала, из-за санкций «БелАвиа» не сможет летать на Запад. Теперь белорусские авиапотоки будут идти через Россию и управляться российским крупным бизнесом. И далее, по мере новых спецопераций, Лукашенко, наверное, будет переводить под российскую юрисдикцию (или продавать по дешёвке) близкие в банкротству белорусские заводы и предприятия.

Кроме этого, сама система управления страной будет становиться всё более жёсткой. Свобода слова в Белоруссии не нужна ни Лукашенко (он уже видел, что получится, если допустить к выборам несистемного кандидата), ни российскому руководству (так как со всё более глубокой интеграцией всё более нежелательными будут голоса за экономическую и политическую независимость Белоруссии).

Поэтому, всё реже и реже до нас будут доноситься крики находящегося под этим седлом и жёстко управляемого белорусского народа. Ну, а если какой-то крик и долетит (как, например, долетел реальный крик отчаяния сторонницы белорусского суверенитета Яны Шостак), то его успешно высмеют, перемешав с криками сурков и разными криками из весёлых кинокомедий — как это сделали в ТВ-программе «Время покажет».