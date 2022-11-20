Алексей Щеглов
Автор
Журналист, родился в Москве. Область интересов: безопасность на дорогах, технологии организации дорожного движения, меры развития дорожного хозяйства.
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1,3 млн погибших в год: Всемирный день памяти жертв ДТП
Каждый год в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, статус которого закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот день принято вспоминать людей, погибших в ДТП, говорить о безопасности на дорогах и о...
20 ноября 2022
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14 августа 2022
Зеленый свет безопасности: как современные технологии снижают риск ДТП
Зеленый свет безопасности: современные технологии снижают аварийность на дорогах 5 августа во всем мире празднуется Международный день светофора. Самый первый светофор, управляющий дорожным трафиком, выглядел как панцирь черепахи. Электрический Донателло разделял потоки конных экипажей, которые...
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Как избежать аварии в жару: топ-3 факторов возникновения ДТП летом
+++ Агрессивен и очень опасен Жара может негативно влиять на организм человека не только физически, но и привести к смене психического состояния. Так, согласно исследованию французских ученых, повышение температуры воздуха на шесть градусов Цельсия (ученые работали с диапазоном 21-27°C) увеличивает...
29 июля 2022
Быстрее, выше, автоматически: как камеры заменили патрули ГИБДД
Для обеспечения безопасности на дорогах 3 июля 1936 года в Советском Союзе была сформирована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), предшественником которой был отдел регулирования уличного движения (ОРУД). После 1939 года его сотрудники продолжили работать уличными регулировщиками. ГАИ же...
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Как уберечь от беды детей на дороге: профилактика ДТП
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1 июня 2022
Скажи нет ДТП: единый день безопасности дорожного движения в РФ
В 2021 году на дорогах Российской Федерации произошло 133 331 ДТП с пострадавшими. Всего за прошлый год дорожные аварии унесли жизни 14 874 россиян. Во всем мире, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в ДТП ежегодно погибают около 1,3 млн человек. Дорожно-транспортный травматизм...
19 мая 2022
Безопасность превыше всего: 14 августа – международный день ПДД
Международный день Правил дорожного движения отмечают 14 августа. Зачем ПДД нужно знать не только водителям, но и пешеходам, и почему так важно их соблюдать всем участникам движения, читайте в нашем материале. От извозчиков до автомобилистов История Правил дорожного движения берет свое начало в...
14 августа 2021