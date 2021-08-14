Международный день Правил дорожного движения отмечают 14 августа. Зачем ПДД нужно знать не только водителям, но и пешеходам, и почему так важно их соблюдать всем участникам движения, читайте в нашем материале.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дорога. Макет

От извозчиков до автомобилистов

История Правил дорожного движения берет свое начало в Древнем Риме. Юлий Цезарь в 50-х годах до нашей эры ввел на нескольких улицах в городе одностороннее движение. От восхода солнца и примерно за два часа до заката проезд частных повозок и колесниц был запрещен.

В России первые правила, регулирующие дорожное движение, появились еще при Иване III. Они касались использования почтовых трактов с перекладными лошадьми. Но первые лицензии извозчикам начали выдавать лишь в XIX веке.

Первая официальная публикация правил дорожного движения в Советской России состоялась в 1920 году. Документ назывался «Об автодвижении по г. Москве и ее окрестностям». Тогда же появились и первые водительские удостоверения.

В СССР единые автомобильные правила дорожного движения — «Правила движения по улицам и дорогам Союза ССР» были приняты в 1961 году. Они были основаны на «Конвенции о дорожном движении», принятой в Женеве в 1949 году.

Действующие сегодня в России ПДД утвердили в 1993 году. В них регулярно вносят изменения.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Красный сигнал светофора и дорожные знаки

Важным днем в истории правил дорожного движения стало 8 ноября 1968 года, когда на конференции ООН по дорожному движению в Вене была принята «Конвенция о дорожном движении», подписанная представителями 68 стран мира, в том числе СССР, с небольшими изменениями и дополнениями действующая до сих пор.

Соблюдение ПДД спасает жизни

Правила необходимы для того, чтобы движение по дорогам и улицам было безопасным для водителей и пешеходов. Они упорядочивают дорожное движение, четко, до мелочей, предписывая то, как должны вести себя все его участники.

Соблюдение ПДД — базовая необходимость, которая помогает избежать аварий и человеческих жертв. Подавляющее большинство ДТП случается из-за того, что кто-то нарушил то или иное требование правил.

В России очень высокий показатель количества ДТП, а число погибших на дорогах превышает 15 тысяч человек ежегодно. Виной этому — низкая культура вождения, выражающаяся прежде всего в пренебрежении к требованиям ПДД.

По мнению урбаниста Алексея Радченко, отечественные ПДД не уступают по качеству зарубежным, но соблюдение правил во многом осложнено устаревшими подходами к проектированию и строительству улиц, которые во многом спроектированы по советским подходам, где важнее не безопасность, а число машин. Этим обусловлена необходимость усиленного контроля за соблюдением ПДД на дорогах.

Самое частое из нарушений ПДД водителями — превышение установленного скоростного режима. При этом высокая скорость — основная причина гибели и тяжких последствий ДТП. По данным ВОЗ, каждый дополнительный километр/час средней скорости транспортного потока повышает риск ДТП на 3%, а риск ДТП с летальным исходом — на 4−5%. Среди пешеходов наиболее частое нарушение, приводящее к ДТП, — переход дороги в неположенном месте.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Транспортное движение

Многие эксперты в области безопасности дорожного движения сходятся во мнении, что ситуацию усугубляет существующий в России «нештрафуемый порог скорости» в +20 км/ч. То есть при действующем у нас (согласно ПДД) ограничении скорости в населенных пунктах в 60 км/ч водитель не будет оштрафован, если ехал со скоростью 80. Это привело к тому, что большинство водителей не считают движение со скоростью +20 нарушением. Это привело к абсурдной ситуации — фактическая скорость движения в городах находится на уровне 80 км/ч, однако, например, наезд на пешехода на такой скорости практически не оставляет ему шансов выжить.

В большинстве европейских стран, где уровень смертности в ДТП в разы ниже, чем в России, максимальная скорость движения в городах ограничена 40 км/ч, и в последнее время наблюдается тенденция на ее снижение до 30 км/ч, а «нештрафуемый порог» там не превышает 5 км/ч.

Сейчас в России ведется активная дискуссия о снижении порога до 10 км/ч.

Кто контролирует соблюдение ПДД

За соблюдением правил на дорогах следит ГИБДД, она же уполномочена выносить наказания нарушителям. В качестве наказаний применяются денежные штрафы (от 500 до 5000 рублей), а также более жесткие санкции, например, лишение водительских прав до двух лет.

За последнее десятилетие инспекторов ДПС на дорогах практически полностью заменили комплексы фотовидеофиксации (дорожные камеры). И это вполне оправдано — камера беспристрастна, работает круглосуточно и практически в любую погоду, способна за единицу времени зафиксировать в разы больше нарушений, чем инспектор, полностью исключает возможность коррупции.

При этом постановление о наложении штрафа во всех случаях выносит только инспектор ГИБДД, получающий и рассматривающий материалы с камер. На каждом постановлении о штрафе обязательно присутствует фамилия, инициалы и электронная подпись конкретного инспектора. То есть камера — это лишь инструмент, повышающий эффективность работы ГИБДД.

Все камеры устанавливаются исключительно по предписанию ГИБДД в аварийно опасных местах и очагах ДТП (участки, где в течение года произошли ДТП с жертвами). Они уже доказали свою эффективность — смертность на оборудованных камерами участках сокращается на 20−25%, а число нарушений ПДД — на 50−80% ежегодно. Объясняется это просто: водители, склонные к нарушениям, и «лихачи» стараются не нарушать правила в зоне действия камер.

Современные комплексы фотовидеофиксации способны фиксировать множество типов нарушений ПДД — превышение скорости, езду по встречной полосе и обочине, пересечение сплошной линии разметки, проезд на красный свет, непропуск пешехода на переходе, непристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону и т.д.

Понятно, что на каждом километре дороги камеру не установишь, а в России множество трасс протяженностью в тысячи километров. Для контроля соблюдения скоростного режима на трассах применяется метод определения средней скорости движения на протяженном участке. На отрезке дороги длиной в несколько километров устанавливаются две камеры: одна в начале этого отрезка, другая — в конце. Они фиксируют номер автомобиля и время его въезда на этот участок и выезда с него. Далее по простой школьной формуле V=S/t рассчитывается средняя скорость проезда участка автомобилем, и, если эта скорость превышает разрешенную, фиксируется нарушение правил.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Сотрудник ДПС

Этот метод активно используется в странах Европы, но в России ввиду своей новизны он не прописан в действующем КоАП (кодекс был принят в 2013 году, а камеры на «среднюю скорость» стали активно внедряться в 2014—2015). Этим законодательным пробелом стали пользоваться некоторые нарушители, обжалуя штрафы за «среднюю скорость» в судах, иногда небезуспешно. Впрочем, по мнению экспертов, вопрос включения метода контроля средней скорости в КоАП — лишь вопрос времени, причем весьма недалекого.

На пути к нулевой смертности

Очевидно, что для существенного снижения числа пострадавших в авариях необходима активная пропаганда соблюдения ПДД, обучение правилам пешеходов, в особенности тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты), и несовершеннолетних.

Руководитель РОО «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая сообщает, что в Московской области непрерывно ведется активная пропаганда безопасности дорожного движения среди детей и подростков. «ГИБДД Подмосковья ежемесячно реализует множество целевых мероприятий, организует уроки ПДД в школах, проводит специальные рейды на дорогах, привлекает волонтеров для разъяснения правил безопасного поведения вблизи дорог и на пешеходных переходах. В области работают 45 детских автогородков, в которых дети в увлекательной наглядной форме знакомятся с правилами дорожного движения. Начинать воспитывать культуру поведения на дороге следует не тогда, когда человек решит получить права, а с юных лет», — поясняет она.

В свою очередь, Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза считает, что курс по теории ПДД необходимо включить в школьную образовательную программу и сдавать экзамен через систему ЕГЭ, а обучать детей теории ПДД могут учителя ОБЖ после прохождения дополнительной подготовки. По его словам, на данный момент школьники не получают достаточно знаний о ПДД, поэтому они часто попадают в аварийные ситуации. Особенно это касается использования пешеходами и пользователями современных средств индивидуальной мобильности.

В заключение остается еще раз напомнить, что от соблюдения ПДД напрямую зависят жизни людей. Нужно помнить об этом каждый раз, когда вы садитесь за руль автомобиля или выходите на улицу.