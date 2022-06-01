Ежегодно 1 июня более чем в 30 странах мира отмечается Международный день защиты детей. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

Николай Богданов-Бельский. Виртуоз. 1891

К сожалению, именно дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Прошлогодняя статистика ДТП показала, что дороги для детей стали опаснее: показатель социального риска (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения) для них увеличился на 5,3%, в каждом седьмом дорожно-транспортном происшествии пострадал несовершеннолетний, а всего за год МВД насчитало почти 20 000 таких ДТП, в которых погибли 762 и были ранены 21 936 несовершеннолетних.

Лето — не время расслабляться

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в месяцы летних каникул количество жертв ДТП среди детей достигает своих пиковых значений. В 2021 году именно в июле и августе статистика была самой печальной — за эти два месяца погибли 144 ребенка до 16 лет (для сравнения, в феврале и в марте — погибли 55 детей). Количество происшествий с несовершеннолетними в эти месяцы тоже растет пропорционально: летом их в 1,3–1,9 раза больше, чем осенью или зимой. Такой скачок объясняется просто: в теплое время года дети больше времени проводят на улице и зачастую без сопровождения взрослых.

ГУ МВД России по Ставропольскому краю Кадры с места ДТП на Ставрополье, где погибли дети.

На дорогах российских городов, к сожалению, правят высокие скорости — в нашей стране в пределах большинства населенных пунктов максимально разрешенная правилами дорожного движения скорость — 60 км/ч. В сумме с нештрафуемым порогом в 20 км/ч, который большинство наших водителей автоматически прибавляют к допустимой скорости и не считают это нарушением, получается все 80 км/ч! По данным ВОЗ, шанс выжить при столкновении на скорости 50 км/ч есть только у 15 человек из 100. Для маленького ребенка эта вероятность еще ниже. Поэтому жизненно важно подготовить детей к передвижению по городским улицам.

Обозначьте вашему ребенку безопасные зоны для прогулок. Перед тем, как отпустить его куда-то одного, пройдите вместе его будущие маршруты и обязательно обратите его внимание на участки, где ездят автомобили, расскажите правила безопасного поведения в этих зонах.

Сохраняем бдительность везде

Почти половина всех аварий с участием детей-пешеходов происходит на пешеходных переходах. Конечно, тяжесть последствий таких ДТП несравнима с результатами аварий на участках дорог без таких переходов. Хорошо, если в зонах пешеходных переходов допустимая скорость движения автомобилей снижена, и есть камеры, контролирующие ее соблюдение. В этом случае вероятность того, что водители будут гнать на этих участках, существенно снижается. Но не все пешеходные переходы ими оборудованы, поэтому даже на «зебре» необходимо сохранять бдительность.

Научите детей базовым правилам безопасного перехода через дорогу — только на зеленый сигнал светофора и только по пешеходному переходу. Научите ребенка не просто переходить дорогу правильно, но и понимать, по каким принципам движутся автомобили на перекрестках и чего от них можно ожидать.

Быть заметным на дороге

Кажется, что в темное время суток дети не так часто попадают в аварии: это всего 21,5% от общего количества ДТП с несовершеннолетними, но, к сожалению, тяжесть последствий в них в два раза выше, чем в светлое время суток.

Аварии с участием детей

Это связано прежде всего с тем, что ночью количество автомобилей на дорогах сокращается, трафик становится не таким плотным, и многие водители начинают набирать скорость, а значит и последствия столкновения с пешеходом гораздо тяжелее. Данную закономерность подтверждает и общая статистика аварийности. Большая часть дорожных происшествий со смертельным исходом — почти 30% — приходится на время с 9 вечера до 2 ночи.

Поэтому крайне важно в темное время суток быть заметным на дороге. Наиболее эффективный способ для достижения такого эффекта — это ношение одежды со световозвращающими элементами, а также использование световозвращающих аксессуаров. Купите своему ребенку одежду, ранец, браслет, значок или любой другой атрибут с такой функцией — ведь благодаря такой, казалось бы, мелочи он будет заметнее на дороге в сумерках. Но лучше — выбирать маршрут по освещенным дорогам.

Начинающие водители

Дети могут быть не только пассивными участниками аварий, но и сами провоцировать их, управляя транспортным средством. И эта проблема с каждым годом становится все серьезнее из-за появления большого количества разнообразных средств индивидуальной мобильности (СИМ) — велосипедов, самокатов, гироскутеров и других. Количество ДТП с ними растет из года в год: в 2021 году в авариях с СИМ погибло почти в три раза больше людей, чем в 2020-м — 20, а ранения получили 704 человека, среди них 133 ребенка до 16 лет.

Если ваш ребенок не слезает с самоката, то лето — идеальное время, чтобы пройти курс по его безопасному вождению в специализированной школе или начать занятия с профессиональным инструктором. Учите правила дорожного движения в семье с детства — комментируйте ребенку поведение автомобилей, когда едете вместе, объясняйте ошибки водителей и значение дорожных сигналов. Дорожная среда должна быть понятна ребенку, чтобы не пугать его, но и не вызывать иллюзию безопасности.

ИА REGNUM ПДД

Самые безопасные детские места в салоне

Две трети всех погибших на российских дорогах детей в момент аварии были в салоне. В каждом пятом таком ДТП водители нарушали правила перевозки детей: не использовали специальные детские устройства или даже не пристегивали детей обычными ремнями безопасности. Самые тяжелые травмы наблюдаются у тех несовершеннолетних, которые сидели на переднем пассажирском сиденье и на заднем сиденье по центру.

По статистике самое безопасное размещение детей в салоне автомобиля выглядит так: для маленьких пассажиров в возрасте 7–11 лет идеальным средством остается автокресло, расположенное по центру на заднем сиденье. За пять лет с 2016 по 2021 год в авариях с участием детей в автокреслах не было ни одного смертельного случая — пожалуй, лучшая мотивация для того, чтобы посадить малыша в него.

Малышей в возрасте 1–6 лет стоит пристегивать с помощью бустера и сажать за водителем или за передним пассажирским креслом — это будет самым надежным способом довезти их безопасно. Для детей до 1 года схема безопасного размещения в салоне выглядит немного иначе: самое безопасное место для люльки — это сиденье за водителем и рядом с водителем (при условии езды по всем правилам дорожного движения).

Pieter Kuiper Детское автокресло

За дороги отвечают взрослые

Именно взрослые должны привить ребенку культуру поведения на дороге с самого детства — вместе переходить улицы, ждать зеленый сигнал светофора, осторожно садиться в общественный транспорт и выходить из него, подавать пример своим аккуратным вождением и поведением на дороге.

Родителю за рулем нужно всегда помнить, что главная причина тяжелых последствий всех ДТП — это высокая скорость. К тому же качество дорожного покрытия не везде идеальное. Обычное явление, которое все водители наблюдают после окончания зимнего периода — появление колеи на дорогах. Это обязательно надо учитывать при выборе скоростного режима. Но есть и дороги, за качеством которых пристально следят их балансодержатели. К примеру, ЦКАД, где качество дорожного покрытия поддерживается на высоком уровне круглый год. Но у каждой медали есть две стороны: максимально допустимая скорость движения автомобилей здесь доходит до 110–130 км/ч. К тому же в угоду лихачам «Автодор» — балансодержатель ЦКАД, отказывается устанавливать средства контроля за соблюдением ПДД (камеры фотовидеофиксации). Тогда как на ЦКАД за последний год количество смертельных исходов после ДТП выросло в пять раз (с 6 до 31).

Соблюдение допустимого скоростного режима — одно из самых важных правил БДД. 19 866 «детских аварий» за год в России, 762 погибших и 21 936 раненых в них — слишком большое число, чтобы продолжать ездить безответственно. Взрослым, как и детям, тоже надо напоминать правила перед каникулами: пристегиваться — важно, соблюдать скоростной режим — обязательно, на участках дорог, оборудованных камерами — быть особенно внимательными, ведь их устанавливают не просто так, а в аварийно-опасных местах, за дорожными знаками и светофорами — следить, пешеходов — пропускать. И всегда помнить о том, что в каждом автомобиле на дороге могут ехать дети!