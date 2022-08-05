Зеленый свет безопасности: современные технологии снижают аварийность на дорогах

Советский плакат. Достаточно капли «горючего» в пути для несчастного случая

5 августа во всем мире празднуется Международный день светофора. Самый первый светофор, управляющий дорожным трафиком, выглядел как панцирь черепахи. Электрический Донателло разделял потоки конных экипажей, которые неслись по улицам Лондона в XIX веке.

С тех пор роль технологий в обеспечении безопасности на дорогах только росла. Сегодня первостепенную роль среди них играет искусственный интеллект. Как показал опрос ВЦИОМ, проведенный в 2021 году, среди россиян ИИ пользуется доверием: 48% доверяют развитию этого направления, а абсолютное большинство наших соотечественников (79%) считают, что государственная власть должна поддерживать внедрение технологий ИИ. Это является дополнительным стимулом для внедрения новых технологичных решений в повседневную жизнь.

Первым делом, первым делом…

Модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры — один из катализаторов развития человеческой цивилизации. Первые сухопутные тропы служили для построения коммуникаций между городами и поселениями, обеспечения внутренней торговли и удобства перемещения.

Со временем они превратились в устойчивые торговые пути: «шелковый», «соляной», «чайный», которые соединяли далекие друг от друга государства. Дорожная инфраструктура стала основополагающей и в вопросе определения зон влияния. Так, знаменитая римская «Аппиева дорога» связывала Рим с Капуей и служила для контроля захваченных территорий.

Nicolò Musmec Вид на Аппиеву дорогу

Вопрос безопасности на дорогах, конечно, затрагивался. Первые прообразы Правил дорожного движения (ПДД) были сформированы еще при римском полководце и государственном деятеле Юлии Цезаре. Если бы вы оказались в Древнем Риме в 50-е годы до нашей эры, то вам было бы запрещено двигаться на колеснице в рабочее время. Вы бы получили совет оставить свой транспорт за чертой города и дальше перемещаться пешком или на носилках. А на улицах трудились регулировщики для предотвращения конфликтов между владельцами частных экипажей, колесниц и повозок.

Время «опасных» дорог

Точкой отсчета эры «опасных» дорог, которая продолжается по сегодняшний день, можно считать момент, когда Карл Бенц наладил первое автомобильное производство в Германии. Рост скорости движения и урбанизация заставили правительства различных стран задуматься об обеспечении безопасности на дорогах.

Генерал Брусилов и великий князь Георгий Михайлович у автомобиля «Бенц». 1915

Стали вводить единые правила дорожного движения, формировать полицейские батальоны и обустраивать тротуары. К слову, последние появились еще в середине XVIII века, однако их организация сводилась к установке столбов, отделяющих проезжую часть от пешеходной зоны.

14 августа 1893 года во Франции ввели первые правила для ограничения скорости автомобилей, количество которых в мире уже к 1910 году выросло до 20 млн. В России правила передвижения для автовладельцев официально были установлены в 1920 году. Именно в этих правилах впервые упоминается о водительских правах и их необходимости для всех автовладельцев.

Толчком для развития технологий безопасности дорожного движения (БДД) послужили нестабильность ручного управления транспортными потоками, а также нехватка квалифицированных специалистов.

Так, первый трехцветный электрический светофор (первые светофоры были двухцветными) с автоматическим управлением создали американские специалисты и стали внедрять уже в 1918 году. Инженеры Туманного Альбиона в 1951 году решили обезопасить жизнь пешеходов и сделать переходы более заметными, нанеся белые полосы на дорожные участки. Так и родилась «зебра». Лондонцы решили не останавливаться на достигнутом и через семь лет стали использовать радары, фиксирующие скорость транспортных средств. Говорят, что изобрели их еще в США, но именно Лондон оказался местом первого использования радара в карательных целях по отношению к водителям — нарушителям ПДД. Эти устройства стали прообразами современных комплексов фотовидеофиксации.

Высокая цена транспортной эффективности

В 2021 году грузооборот автотранспорта в России достиг своего очередного рекорда — 285,3 млрд т⋅км. За последние три года зафиксирован рост на 10,2%. Но за высокоэффективную мировую автологистику нам пришлось заплатить большую цену: ежегодно во всем мире в ДТП погибает около 1,3 млн человек. Общее количество автомобилей в мире уже перевалило за 1 млрд. Их средняя скорость движения по автодорогам составляет 40 км/ч, а до 100 км/ч современное авто разгонится за 9–11 секунд.

Проблема травматизма и смертности на дорогах в результате ДТП, к сожалению, актуальна для многих российских регионов. Так, за последние полгода в 35 субъектах РФ число погибших в дорожных авариях возросло. В 2021 году на российских дорогах погибли почти 15 тысяч человек, было ранено около 168 тысяч человек.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Светофоры установлены и работают

Технологии против человеческого фактора

Новым глотком свежего воздуха в БДД стала концепция Vision Zero, которая сводится к принципу «нулевой терпимости» к смертям на дорогах. Создатели предлагают переложить ответственность с автомобилистов на проектировщиков дорог. Авторы убеждены, что проезжая часть должна быть спроектирована так, чтобы погибнуть на ней было очень трудно или даже невозможно. Для этого специально устанавливаются искусственные неровности — «лежачие полицейские», сами дороги строят не прямыми, а с изгибами. Также предписывается установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, светофоров и других технологических устройств БДД. Именно технологии призваны бороться с тем, что победить практически нельзя, но контролировать возможно — человеческим фактором. По экспертным оценкам, это причина 95% ДТП.

Итак, первоочередное назначение инновационных технологий в рамках современной концепции дорожной безопасности — нейтрализовать человеческий фактор. Так, современные светофоры — настоящие универсалы, способные подстраиваться под дорожный трафик, регулировать свое переключение и оповещать участников движения так, чтобы не допустить столкновений никого из них. Совместно с пешеходными переходами они помогают снижать аварийность во всем мире. В России с 2009 по 2020 год удалось сократить смертность в результате ДТП на 40%. Во многом это заслуга светофоров, которые также являются и инструментом для оптимизации дорожного движения. Например, в подмосковных Щелкове и Фрязине в прошлом году после изменения режимов работы светофоров даже в вечерние часы пик транспортные потоки по этим городам поехали в 1,5 раза быстрее. Это помогло водителям сэкономить до 30 минут времени в пути.

«Для реализации подобного проекта сегодня не требуется больших инфраструктурных вложений. Основные работы происходят на уровне работы с информацией: аналитика, грамотное транспортное планирование и моделирование, а также на уровне тонких настроек и эксплуатации периферийного оборудования интеллектуальной транспортной системы», — комментирует генеральный директор «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД) Евгений Соболев.

К 2030 году Национальный проект «Безопасные качественные дороги» предусматривает достижение нулевой смертности на российских дорогах. Для реализации намеченных планов проектом регламентируется в том числе и увеличение количества стационарных комплексов фотовидеофиксации во всех регионах РФ. Это связано с тем, что камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД являются одной из результативных мер в повышении уровня безопасности на дорогах. Фотовидеофиксация способствует повышению культуры вождения и дисциплинированности автовладельцев. С тем, что камеры заметно ускоряют динамику снижения количества дорожных аварий и их жертв, согласны и ученые. По данным их исследования, количество погибших в ДТП, если на дорогах установлены камеры фотовидеофиксации, сокращается в 3–6 раз быстрее.

«Вклад фотовидеофиксации в повышение безопасности дорожного движения мне представляется уместным оценить посредством небольшой перефразировки знаменитой фразы Билла Шенкли: «Некоторые думают, что фотовидеофиксация на автомобильных дорогах — это способ зарабатывать деньги на несчастных автомобилистах. Я совершенно разочарован их позицией. Готов уверить вас в том, что фотовидеофиксация — это дело жизни и смерти или, ещё проще, инструмент спасения человеческих жизней», — прокомментировал ординарный профессор НИУ «Высшая школа экономики», член Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Михаил Блинкин.

Конец эпохи светофоров

Облик транспорта сегодня трансформируется почти так же быстро, как технологии мобильной связи. Недавно на ЦКАД испытали системы V2X, осенью 2022 года на трассе М-11 (Москва — Санкт-Петербург) должны начаться тестовые заезды беспилотных грузовых автомобилей, а в конце 2022 — начале 2023 года нам обещают испытания беспилотных трамваев в Москве. Задачи по обеспечению безопасности на дорогах переходят в полностью автоматизированный режим. И возможно, что привычные всем нам светофоры такими, какими мы их видим вот уже более ста лет на дорогах, доживают свои последние десятилетия.