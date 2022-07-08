Для обеспечения безопасности на дорогах 3 июля 1936 года в Советском Союзе была сформирована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), предшественником которой был отдел регулирования уличного движения (ОРУД). После 1939 года его сотрудники продолжили работать уличными регулировщиками. ГАИ же занималась разработкой технических норм эксплуатации транспорта, учетом ДТП и анализом их причин, принимала решения об установке дорожных знаков и нанесении разметки и выполняла другие задачи.

Камеры на дорогах

В 1961 году ОРУД и ГАИ свели в одну структуру, а с июня 1998 года ГАИ стала Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. Позже, в 2009 году, 3 июля был объявлен профессиональным праздником всех сотрудников дорожной инспекции.

Сегодня трудно поверить, но 86 лет назад — в 1936 году всё начиналось с 57 человек в 7 отделениях ГАИ, пометок, нарисованных мелом на асфальте, и десятков секундомеров, служивших для определения скорости движения автомобилей.

В наши дни инспекторов ГИБДД на автодорогах постепенно заменяют комплексы фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, работающие в автоматическом режиме. Хорошо это или плохо, разберемся, ответив на несколько вопросов.

Когда и зачем на дорогах появились комплексы фотовидеофиксации?

Комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД на российских дорогах стали массово появляться в 2008 году, когда была утверждена федеральная программа по безопасности дорожного движения. Первые камеры ФВФ могли фиксировать лишь превышение установленного скоростного режима. В то время показатель смертности в ДТП был неприемлемо высоким — только в 2008 году на дорогах страны погибло почти 30 тысяч человек. Для сравнения: сегодня, спустя почти 15 лет, в России уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях сократился в два раза: по данным ГИБДД, в 2021 году на российских дорогах погибли 14 874 человека, что на 8% меньше, чем годом ранее.

Yarregion.ru ГИБДД

Сегодня в на дорогах нашей страны установлено и работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации — стационарных и передвижных, часть из которых способна контролировать сразу несколько полос движения в обоих направлениях и распознавать порядка 50 составов нарушений ПДД, в том числе сложных: непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходам и другие. Однако наиболее распространенным нарушением ПДД, фиксируемым комплексами фотовидеофиксации, является превышение максимально разрешенной скорости движения. На его долю приходится более 90% от всех вынесенных штрафов, тогда как именно высокая скорость — основная причина тяжких последствий при ДТП.

К 2030 году Национальным проектом «Безопасные качественные дороги» запланировано увеличение количества стационарных комплексов ФВФ на 250% по сравнению с 2017 годом. Это связано с тем, что камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД являются одной из действенных и эффективных мер в снижении уровня аварийности на дорогах.

Согласно отчету Научного центра БДД МВД о состоянии дорожно-транспортной аварийности в РФ за 2021 год, более 88% (160,8 млн) правонарушений, которые состоят в учете ГИБДД, выявили именно комплексы фотовидеофиксации. С 2011 по 2021 гг. в том числе благодаря внедрению камер количество ДТП на российских дорогах уменьшилось на 33%, а число погибших в них — на 46,8%.

Комплексы фотовидеофиксации устанавливают в очагах аварийности и на аварийно-опасных участках по решению ГИБДД. В непосредственной зоне контроля комплексов показатели аварийности снижаются сразу в несколько раз. Причем совершенствование технологий комплексов отражается на динамике снижения: если в 2015 году процент ДТП в зоне контроля комплексов ФВФ в местах концентрации ДТП составлял 22,4%, то к 2021 году уже 4,4%.

Недавнее исследование Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ подтвердило, что установка комплексов существенно ускоряет темпы снижения показателей аварийности: по сравнению со средним показателем по дорогам количество ДТП в зоне действия камер сокращается в 2 раза быстрее, а количество погибших в 3–6 раз быстрее.

mintrans.gov.ru Камеры контроля скорости

Возьмем для примера статистику аварийности Московской области. Система фотовидеофиксации региона насчитывает почти 1500 современных комплексов ФВФ. В местах их установки в Подмосковье отмечается ежегодное снижение аварийности на 20–30% по сравнению с бесконтрольными участками. За 5 лет применения комплексов ФВФ региональным властям и ГИБДД МО удалось сохранить более 1500 человеческих жизней, на 33% снизить количество ДТП, на 34% и 35% снизить количество погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях соответственно.

«Максимальную эффективность комплексы фотовидеофиксации проявляют в борьбе с очагами аварийности на дорогах. Так, количество ДТП в очагах аварийности, выявленных в 2020 году и оборудованных комплексами фотовидеофиксации, в 2021 году сократилось на 73%, а количество погибших уменьшилось на 71%», — рассказал директор департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД) Александр Домбровский.

Для анализа и прогнозирования аварийно-опасных участков дорог и очагов аварийности в Московской области используется специальное программное обеспечение — аналитический модуль БДД. Он позволяет проводить учет и анализ ДТП на основе полученных данных из различных источников, выбирать эффективные мероприятия для повышения БДД и определять оптимальные места размещения комплексов фотовидеофиксации.

Не все знают, но комплексы фотовидеофиксации применяются на дорогах не только для контроля за соблюдением ПДД. Сегодня они помогают оптимизировать дорожное движение, а также обеспечивать общественный порядок. С 2021 года все региональные системы ФВФ подключаются к федеральной системе «Паутина», призванной предупреждать и раскрывать преступления, связанные с угоном транспортных средств. Также это помогает разыскивать транспортные средства, которые скрылись с мест ДТП.

Почему нельзя было сделать то же самое, трудоустроив больше инспекторов?

Среди важных преимуществ камер фотовидеофиксации их беспристрастность, круглосуточная работа при любых погодных условиях, будь то дождь, мороз или жара. Это не доставляет им никакого физического дискомфорта. Американская ассоциация городских транспортных властей подчеркивает в своем исследовании, что дорожная полиция в стране часто дискриминирует афроамериканцев: их останавливают в пять раз чаще, чем светлокожих водителей. С дискриминаций по другому признаку может столкнуться любой человек в любой стране мира. И именно стопроцентное равенство всех перед ПДД, соблюдение которых контролируют камеры, — одно из важных преимуществ комплексов ФВФ перед инспекторами ГИБДД. К тому же камеры работают круглосуточно и могут фиксировать гораздо больше нарушений, чем инспектор ГИБДД.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

Значит, ГИБДД больше не нужна?

Роль ГИБДД с появлением современных технических средств контроля за соблюдением ПДД ничуть не ослабла. Напротив, комплексы фотовидеофиксации стали неотъемлемыми помощниками инспекторов в обеспечении соблюдения правил дорожного движения и повышении уровня безопасности на дорогах. Кроме того, именно сотрудники ГИБДД проводят экспертный анализ аварийности на дорогах и определяют список мест установки комплексов ФВФ — это сложная и очень ответственная работа. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства и причины дорожно-транспортных происшествий, чтобы принять необходимые меры для предотвращения их в будущем. К слову, глава ГУОБДД МВД России Михаил Черников в ходе своей ежегодной пресс-конференции особенно отметил такую совместную работу Минтранса и Госавтоинспекции Подмосковья в части снижения аварийности и тяжести последствий в ДТП на территории региона.

«Московская область — очень хороший пример. Ежедневно мониторинговый центр смотрит, что произошло на дорогах региона. Каждое ДТП с пострадавшими, произошедшее на дорогах Подмосковья, моментально разбирается в кругу лиц, обозначенном губернатором области. Если причиной ДТП признан дорожный фактор, они его моментально исключают. Снижение показателей смертности в результате ДТП в Московской области не прекращается», — подчеркнул Михаил Черников.

«Мы продолжаем работать на опережение и действительно разбираем каждую произошедшую аварию, проводя комплекс оперативных мероприятий по ликвидации аварийных мест и недопущению повторных ДТП», — прокомментировали это в телеграм-канале минтранса Подмосковья.

К тому же на дорогах случаются ситуации, разрешить которые могут только инспекторы ГИБДД. К примеру, регулирование очередности проезда перекрестка в случае неисправности светофора. Не стоит забывать о важной работе по пропаганде безопасности дорожного движения, которую ведут инспекторы ГИБДД.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Задачи будущего

Комплексы фотовидеофиксации — это инструмент, который в первую очередь дисциплинирует водителей. И как мы можем видеть из статистических данных, приведенных выше, на текущем этапе развития транспортной системы он работает очень хорошо. Однако самые строгие дисциплинарные меры действуют не на всех водителей, кроме того, нельзя исключать человеческий фактор на дорогах: водитель может сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или очень уставшим, что может привести к аварии. Как раз таких водителей на дорогах, пока еще не настала эра беспилотников, и определяют визуально и по манере вождения инспекторы ГИБДД.

Для того, чтобы исключить человеческий фактор на дорогах, необходимо полностью перейти на беспилотный транспорт и технологии V2X, но это в будущем.

«Транспортные власти сегодня взяли курс на постепенную автоматизацию и цифровизацию всей транспортной инфраструктуры, а также запуск беспилотных автомобилей. В этом направлении во всём мире делаются большие шаги. Например, в ЕС с этого месяца все автомобили будут оснащать системой, позволяющей не только фиксировать нарушения скоростного режима, но и контролировать соответствие скорости автомобиля установленному скоростному режиму и состоянию водителя. Система сможет самостоятельно притормаживать автомобиль и даже выключать двигатель», — говорит генеральный директор общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Московской области Светлана Заболоцкая.

Александр Домбровский добавляет, что роль и функции инспектора ГИБДД будут модернизироваться, но останутся очень важными для обеспечения дорожной безопасности: «В ближайшем будущем экспертиза инспекторов ГИБДД понадобится для написания правил движения беспилотного транспорта: им предстоит решить проблему вагонетки за всех жителей нашей страны».