По данным Всемирной базы данных дорожных камер, на российских дорогах применяется порядка 18 тысяч комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Если сравнивать с другими странами, то по плотности установки комплексов фотовидеофиксации на автодорогах Россия значительно отстает от многих стран. Так, например, в ОАЭ на каждые 1,5 км установлен 1 комплекс ФВФ. В Италии камеру можно встретить каждые 45 км дороги, в Бельгии — каждые 52 км. В России же этот показатель в два раза ниже: один комплекс приходится на 84 км автодороги.

Дарья Антонова ИА REGNUM Камеры на мосту

Ретроспективный взгляд

Начало российской отрасли фотовидеофиксации было положено 30 сентября 1996 года. Именно в этот день были проведены испытания первого прототипа автоматического комплекса. Он состоял из камеры, установленной на штативе, и компьютера со специальным программным обеспечением. Испытания были признаны успешными, так как в результате тестирования устройство определило скорость движения автомобиля и распознало его государственный регистрационный знак. Профессиональное сообщество считает эту символическую дату не только отправной точкой в истории отрасли, но и неформальным днем фотовидеофиксации.

Сегодня эта отрасль является важным звеном обеспечения безопасности на автодорогах. По данным 2022 года, в России в этой сфере работает около 100 отечественных компаний и более 15 тысяч человек, из которых около 40% — высококвалифицированные инженеры и ИТ-специалисты. В марте 2020 года в России была учреждена Ассоциация «ОКО», которая объединяет около 70% ведущих российских производителей и операторов систем фотовидеофиксации. Немаловажно, что все комплексы фотовидеофиксации, применяемые на российских дорогах, являются отечественными разработками и производятся в нашей стране.

26 лет спустя

Массовое применение автоматических комплексов фотовидеофиксации на российских дорогах началось в 2008 году, когда была утверждена федеральная программа по безопасности дорожного движения. В то время показатель смертности в ДТП был неприемлемо высоким. В 2008 году на дорогах России погибло почти 30 тысяч человек! Это количество сопоставимо с численностью населения небольшого города, например Можайска или Кирова. Как повлияло внедрение технических средств контроля соблюдения ПДД на безопасность дорожного движения? Сегодня, спустя почти 15 лет, количество погибших в ДТП на российских дорогах сократилось в два раза.

Дарья Драй ИА REGNUM Поток машин

Комплексы фотовидеофиксации признаются одним из самых эффективных способов снижения аварийности и смертности в ДТП. Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников отмечает, что «в местах установки комплексов количество дорожных происшествий и тяжесть их последствий заметно снижается. Ежегодно благодаря камерам ликвидируется до 1,5 тысячи аварийно опасных участков». Также эффективность фотовидеофиксации в повышении безопасности на дорогах подтверждает и профессор ВШЭ Михаил Блинкин — как бы громко это ни звучало, но «это дело жизни и смерти или, ещё проще, инструмент спасения человеческих жизней».

С 1996 года технологии фотовидеофиксации значительно усовершенствовались. Качество и возможности комплексов продолжают расти, алгоритмы распознавания — совершенствоваться. Если на первых этапах своего развития камеры могли фиксировать лишь превышение установленного скоростного режима в одной полосе, то сегодня комплексы фотовидеофиксации технически способны контролировать в среднем 3–4 полосы движения, а самые современные — до 6 полос. Еще несколько лет назад никто и не думал, что камеры начнут распознавать, например, непристёгнутый ремень безопасности или непредоставление преимущества пешеходам. Сегодня же количество администрируемых составов нарушений ПДД превышает 50 видов. При этом фиксация признаков нарушений ведется как на попутной полосе движения, так и на встречной. Современные комплексы с помощью нейросетей могут распознавать не только тип транспортного средства, но и его марку, и модель.

Ежегодно количество бракованного фото- и видеоматериала, где, например, не распознан госномер, сокращается, а ошибки в работе комплексов сегодня происходят крайне редко — в 0,001% случаев. Кроме этого, устройства оснащаются мощными процессорами и видеодатчиками с более высокой разрешающей способностью. Качество разрешения фото- и видеоматериалов, которые поступают с комплексов и передаются инспектору ГИБДД для рассмотрения и принятия окончательного решения о вынесении штрафа, также возросло. Инспектор может масштабировать само изображение без потери резкости и решить, было совершено нарушение или нет.

Официальный сайт Госавтоинспекции Инспектор ГИБДД

В настоящее время в России все комплексы фотовидеофиксации подключены к единой федеральной системе МВД — «Паутина», предназначенной для фиксации нарушений ПДД, а также раскрытия преступлений, связанных с угоном автомобилей и поиском автовладельцев, скрывшихся с мест ДТП, т.е. «Паутина» — это общая система хранения данных, которые поступают в нее с комплексов фотовидеофиксации, распознающих госномера всех транспортных средств в потоке. Система сама умеет отбраковывать часть полученных фото- видеоматериалов. Кроме этого, в ней предусмотрена дедубликация нарушений ПДД.

Комплексы фотовидеофиксации стали неотъемлемыми помощниками инспекторов ГИБДД в обеспечении соблюдения правил дорожного движения и повышении уровня безопасности на дорогах. К слову, за последние годы изменились не только технологии фотовидеофиксации, но и подход к борьбе со смертностью на дорогах. Сегодня к решению этой острой проблемы подходят комплексно. Так, в Московской области еженедельно в ходе заседания рабочей группы, состоящей из руководящего состава ГИБДД региона и транспортных властей, проводится разбор и анализ дорожно-транспортных происшествий с погибшими. Разрабатываются меры по предотвращению повторных ДТП на рассматриваемых участках, а также принимаются решения об установке комплексов.

Обобщая, можно сделать вывод, что за 26 лет в технологиях фотовидеофиксации произошел колоссальный прорыв. Современное техническое средство контроля соблюдения ПДД уже сложно назвать просто «камерой», как привыкли многие автомобилисты. Современные комплексы фотовидеофиксации — это сложные технические устройства, которые включают в себя не только камеру, но и модуль определения скорости, и модуль передачи данных, и модуль GPS. Это целый компьютер, к которому могут быть подключены всевозможные датчики, например датчик уровня шума, состояния окружающей среды, температуры воздуха, освещения и другие.

Гибдд.рф Дорожная разметка «Фотовидеофиксация»

Что еще умеют современные комплексы

Обеспечение безопасности дорожного движения — не единственная функция технологий фотовидеофиксации. Благодаря тому, что комплексы фиксируют весь транспортный поток, появилась возможность вести сплошной мониторинг трафика. Это в свою очередь позволяет бороться с пробками и оптимизировать дорожное движение.

В 2021 году в Подмосковье на основе существующей системы фотовидеофиксации запущен уникальный сервис — система контроля оборота строительных отходов. В реализованном решении нейронная сеть идентифицирует грузовые автомобили по контору их кузова, а также определяет, есть в нем строительный мусор или нет. В случае, если мусор в кузове зафиксирован, система определяет, включен ли данный грузовой автомобиль в областной реестр перевозчиков строительного мусора. Если нет, то система выявляет нарушение и передает его в Минэкологии МО. Если автомобиль входит в указанный реестр, система приступает ко второму этапу проверки — определяет наличие электронного талона, разрешающего перевозку, указанный в нем маршрут, а также сопоставляет этот маршрут с реальным местоположением грузовика. Кроме этого, система также проверяет, доехал ли данный автомобиль до указанного в электронном талоне КПСО (комплекс по переработке строительных отходов), в котором должен был оставить груз — строительные отходы. Такое технологическое решение позволяет автоматизировать контроль за обращением строительных отходов и многократно сэкономить время сотрудников дорожной инспекции по выявлению нарушителей на дорогах. В результате в Московской области за весь период работы обработано более 114 млн изображений, количество нелегальных свалок отходов строительства в 2022 году по сравнению с 2021 годом сократилось на 46%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Также в 2021 году для контроля соответствия цветографической схемы подмосковных автомобилей такси утвержденным в регионе стандартам запустили автоматизированную интеллектуальную систему «Такси-контроль». В настоящее время к ней подключены более 120 комплексов подмосковной сети фотовидеофиксации, все они способны передавать цветное изображение. Единый цветовой стандарт введен транспортными властями Московской области для гарантии комфорта и безопасности пассажиров при поездках в такси. За первый год работы выявлено более 15 тысяч автомобилей такси с нарушениями цветографической схемы.

Кроме этого, в Московской области реализуется пилотный проект по выявлению нарушителей правил перехода ж/д путей при помощи камер с возможностью распознавания лиц. Его цель — снизить число смертельных случаев на железной дороге. Первые камеры были установлены в июле 2022 года на ж/д станции Удельная в Раменском округе. Уже в первый месяц проекта число нарушений снизилось на 32%. В настоящий момент в регионе уже 3 станции, где с помощью камер фиксируют нарушения правил перехода ж/д путей. Всего с начала проекта выявлено более 600 таких нарушений.

Добавим, что сегодня уже можно говорить, что в России создана и продолжает успешно совершенствоваться надежная инфраструктура фотовидеофиксации для обеспечения безопасности дорожного движения. Радует, что она основана на отечественных технологиях, разработанных и производимых на территории России. Скорее всего, день фотовидеофиксации вряд ли когда-то будет широко распространенной датой, однако это отличный повод напомнить каждому участнику дорожного движения о том, что технические средства контроля соблюдения призваны повысить культуру вождения автомобиля и безопасность дорожного движения в нашей стране.