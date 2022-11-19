Каждый год в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, статус которого закреплен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В этот день принято вспоминать людей, погибших в ДТП, говорить о безопасности на дорогах и о том, как предотвратить гибель людей в ДТП.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Всемирная статистика дорожно-транспортных происшествий

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно погибает в ДТП около 1,3 млн человек. Дорожно-транспортный травматизм является ведущей причиной смертности среди детей и молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. На долю таких уязвимых участников дорожного движения, как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, приходится более половины всех смертей в результате ДТП.

Генеральная Ассамблея ООН поставила перед собой достаточно амбициозную цель — к 2030 году снизить количество пострадавших в ДТП ровно на половину. В соответствии с национальным проектом России «Безопасные качественные дороги» уровень социального риска должен сократиться до 4 человек на 100 тыс. населения. Стоит отметить, что с развитием дорожно-транспортных технологий, внедрением цифровых решений, а также проведением комплекса профилактических мероприятий, достигнуть таких показателей вполне возможно, адаптировав под каждую конкретную территорию лучшие мировые практики. А мировой опыт в этой сфере накоплен немалый!

Причины смертельных ДТП на российских дорогах

Согласно недавно опубликованному Научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ обзору дорожно-транспортной аварийности, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 91 255 ДТП, в которых погибли 10 078 человек, ранения различной степени тяжести получили 115 139 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 43 субъектах Российской Федерации зафиксировано снижение основных показателей аварийности. Однако уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким.

Больше всего аварий с тяжелыми и смертельными последствиями, как показывает статистика, приходится на второе полугодие, а именно на июль, август, сентябрь. Связано это в первую очередь с сезонными и погодными особенностями, а также сменами центров притяжения дорожного трафика (летом — по направлению к дачам и отпускным курортам, осенью — обратно в города).

В России наибольшее количество ДТП — 87,5% происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями. При этом 85,2% всех погибших в ДТП за 9 месяцев 2022 года погибли именно в авариях, причиной которых стало нарушение ПДД.

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Основными видами нарушений ПДД, ставшими причинами дорожно-транспортных происшествий, являются нарушение скоростного режима, несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части, неправильный выбор дистанции, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда пешеходного перехода. Наибольшее число погибших зафиксировано вследствие нарушения скоростного режима — 32,7% от общего числа погибших из-за нарушений ПДД водителями.

«В рамках национальных проектов государство вкладывает большие деньги в строительство транспортной инфраструктуры. Мы видим положительные результаты: дороги становятся качественными, удобными, скоростными. Однако у прогресса есть обратная сторона — автомобилисты воспринимают хорошую дорогу как место для реализации своей страсти к скорости. Часто это и становится причиной самых тяжелых аварий. Следует помнить, что так называемый «нештрафуемый» порог скорости предназначен не для вашего «полета над дорогой», а для гармоничного выхода из маневров обгона. Каждый 1% увеличенной скорости в разы удлиняет тормозной путь и лишает вас возможности быстро среагировать на дорожные ситуации», — отметила генеральный директор Региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения» Светлана Заболоцкая.

Другие факторы риска

Немаловажным является и фактор подготовки водителя к началу движения на автомобиле. К сожалению, не все обращают внимание на свое самочувствие, тогда как это крайне важно. Всегда лучше перестроить свои планы и никуда не ехать при недомогании, и, конечно, ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения — вот что должен запомнить и выполнять каждый водитель. Только вдумайтесь, 17% ДТП на федеральной сети автодорог происходит по вине водителей в нетрезвом состоянии. Это недопустимо!

Помимо этого, есть граждане, которые пренебрегают базовыми средствами безопасности. В то время как пристегнутый ремень, надетый мотоциклетный шлем и детские удерживающие устройства значительно снижают риск смертельного исхода при ДТП.

Также одним из факторов ДТП со смертельным исходом является опасное вождение — лихачество. К сожалению, данное поведение для некоторых водителей носит систематический, привычный характер. Согласно статистике, в 2022 году автомобилисты, которых лишали водительских прав, в полтора раза чаще провоцируют аварийные ситуации на дороге, чем водители, никогда не подвергавшиеся такому наказанию (7% против 4,5% соответственно).

Говоря о других причинах аварий, согласно результатам исследования Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ, более всего повышает летальность ДТП отсутствие освещения на дорогах (10,3–13,9%). Осадки в виде дождя и снега также увеличивают вероятность смертельно опасных аварий на 1,3–1,7%

Как предотвратить ДТП?

Дорожно-транспортная инфраструктура заметно преобразилась за последние десятки лет. Современные технологии обеспечения безопасности вышли на новый уровень: к пешеходным переходам добавились светодиодные табло, предупреждающие автомобилистов о находящихся на дороге людях, искусственные неровности и 3D-разметки, а светофоры стали «умнее» распределять дорожный трафик. В частности, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за последние три года было установлено более 422 тысяч дорожных знаков, около 2 млн метров барьерного ограждения, порядка 800 тысяч погонных метров пешеходного ограждения, более 1,7 млн погонных метров освещения, почти 8,3 тысячи светофоров, нанесено более 49 млн квадратных метров разметки. Такая комплексная работа приносит свои результаты — по итогам девяти месяцев 2022 года общее количество ДТП на российских дорогах, в которых погибли или пострадали люди, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А число ДТП с участием детей-пассажиров уменьшилось на 3,5%.

Дарья Драй ИА REGNUM Разметка

Для повышения культуры вождения и дисциплинированности автовладельцев, а как следствие — для снижения уровня аварийности и смертности в ДТП, на дорогах применяются автоматические комплексы фотовидеофиксации. Современные технические средства контроля соблюдения ПДД способны выявлять уже более 50 признаков нарушений ПДД, включая самые сложные: непристегнутый ремень безопасности, непредоставление преимущества пешеходам на переходах, пересечение разметки, обозначающей «островок безопасности». А как мы уже знаем, больше всего ДТП происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. Поэтому крайне важно эти нарушения пресекать. Большинство водителей снижают скорость, если впереди камера.

«Считаю, что давно пора рассмотреть вопрос возможности применения фотовидеофиксации к нарушителям-пешеходам с целью получения возможности автоматической фиксации нарушений ПДД пешеходами и наказания последних. Технические средства для распознавания конкретных граждан в государстве имеются. Требуется доработка действующего административного законодательства с целью выработки правил привлечения к административной ответственности пешеходов, а также родителей детей-пешеходов, нарушающих ПДД. Уверена, что несмотря на непопулярность данной меры, смертность на дорогах таким образом можно будет уменьшить», — прокомментировала Светлана Заболоцкая.

Помимо стандартных инструментов в области БДД существуют также инновационные проекты и решения. В крупных городах и агломерациях выстраивают подходящую инфраструктуру для беспилотного транспорта, обновляют дорожное полотно и внедряют интеллектуальные транспортные системы. Бесспорно, такой комплекс решений окажется малоэффективным, если мы не научимся ими правильно пользоваться, не начнем воспитывать культуру поведения водителей и пешеходов. И чем больше участники движения будут игнорировать ПДД — превышать установленные скоростные режимы, садиться за руль в нетрезвом виде и так далее — тем больше будет жертв ДТП. Давайте не допустим этого!

Водители, вы должны понять самое главное: безопасность на дорогах во многом зависит от вас. И только тогда, когда вы будете соблюдать и придерживаться правил дорожного движения и обучать своих детей безопасному поведению на дорогах, только тогда сократится до минимума количество ДТП. Берегите себя, своих близких и окружающих!