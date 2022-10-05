Александр Жилин
Последние публикации
Мир входит в полосу обезличенного стратегического терроризма
Террористическая спецоперация по отношению к четырём магистралям Газпрома наделала много шума на информационном фронте третьей мировой войны гибридного типа. Враждующие стороны стали бездоказательно обвинять друг друга в этом преступлении стратегического уровня. Мы, как всегда, поторопились: глава...
5 октября 2022
ЦРУ – не богадельня
Наши СМИ растиражировали новость о том, что Владимир Путин поблагодарил Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России. И действительно, ФСБ задержала по американской наводке двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового...
30 декабря 2019
Легенда оккупации Украины НАТО создана
Наши штатные телеполитолухи, увлеченные пропагандой «успехов правительства» и стравливанием между собой украинских и русских православных, не заметили одной стратегической «мелочи». На Западе вновь актуализирована формулировка «энергетическая безопасность Европы». С чего бы? Несколько лет назад без...
18 декабря 2019
Массовый расстрел в армии и его сторонники: что случилось?
25 октября появилось страшное известие. Солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов расстрелял из автомата караул. Погибли восемь человек и двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Трудно даже представить, сколько горя принесло это событие в семьи погибших и родным стрелявшего солдата. И первым...
30 октября 2019
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов. В ответ на подписание так называемой формулы Штайнмайера украинские национал-фашисты перешли к активным противоправным действиям. Военизированные формирования вышли из-под всякого контроля со...
13 октября 2019
Порошенко убил украинского и американского лётчиков, или Шоу ценою в жизнь
Если отбросить легенды прикрытия, задача учений — дать возможность американским военным летчикам опробовать украинские аэродромы, проверить навигационную систему, позволить своим группам управления полётами поработать на украинских КП. Начались учения с трагедии. В первый же день разбился в...
17 октября 2018
Сирия. Детский мат Кремлю? Или игра еще не сыграна?
Когда после визита в Москву представителя глобальных планировщиков Киссинджера мы, как голый в баню, ломанулись в Сирию «уничтожать страшных террористов на дальних подступах», наши ВКС действительно показали себя хорошо. На тактическом уровне у нас появились реальные успехи, что вызвало эйфорию как...
10 мая 2018
Скрипаль. Кто заказал убийство информационного трупа?
Сразу хочу сказать, что в его убийстве мог быть заинтересован кто угодно, только не Кремль. Если бы мы хотели его ликвидировать, то он скончался бы через год-полтора после обмена на нашего разведчика. Такие средства пролонгированного действия есть, и они весьма эффективны. Кроме того, для наших...
14 марта 2018
Российские ЧВК — наш «ответ Чемберлену»
Сразу хочу сказать, что это вынужденная мера. Нам приходится отвечать на те вызовы, которые организовывают наши западные партнёры. Специалисты утверждают, что третья мировая война в значительной степени будет диверсионно-террористической и вестись силами террористических сетей и центров управления...
25 января 2018
Дроны прилетели: англо-саксы начали в Сирии новую войну
Нашу военную базу в Сирии атаковали беспилотники. Целая эскадрилья. Тринадцать штук. Авторы и организаторы этой ударно-разведывательной операции тут же запустили легенду прикрытия: дремучие дикари-террористы где-то приобрели комплектующие детали и собрали дроны у себя в пещерах. Доказательство —...
13 января 2018
Управляемый террор в Нью-Йорке
В Нью-Йорке теракт. Выходец из Узбекистана на машине умышленно наехал на велосипедистов. Погибло 8 человек. У меня нет никаких сомнений в том, что этот теракт организовали те же хлопцы, кто направленными строительными взрывами разрушил башни-близнецы 11 сентября. Почерк тот же. Особо умиляет...
1 ноября 2017
Тайны 11 сентября
«Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии в дальних краях или пытаться перестроить другие страны по нашему образу и подобию», — объявил очередной принцип своей политики американский президент Дональд Трамп, выступив 22 августа на военной базе...
27 августа 2017
Кто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
Получил информацию из Киева о том, что СБУ под контролем зарубежных кураторов начала спецоперацию, цель которой быстро (за счет кровавых терактов) создать образ Донбасса как территории терроризма против Украины, и не только. Источник сообщил, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ — первый теракт в...
24 апреля 2017
Контрпропаганда должна быть с умом
1. В России избыточно много разных политических ток-шоу на ТВ и радио в прямом эфире. Увы, зачастую они выливаются в гвалт, истеричные выкрики, примитивные штампы участников, исповедующих конъюнктурный подход к свободе мнений. В результате слов много — мысли ни одной. Это дезориентирует...
21 апреля 2017
Спецоперация «посол России в Турции». Что это было?
Убийство посла РФ в Турции является крупным, но всего лишь звеном в цепи заранее спланированных событий. Проследим за ними. Незадолго до этого произошел теракт в Турции, затем задержание ФСБ готовых к крупным терактам бандитов в России (представляете, какой была бы декорация на сцене, если бы они...
20 декабря 2016
России нужно новое мировоззрение
Иностранное слово идеология, ставшее термином в русском языке и ключевым понятием в формировании государственной политической системы в СССР, до сих пор не имеет конкретного определения и смыслового значения. Всякий политик или общественник изобретает их заново в своих целях. Слово идеология...
18 декабря 2016
Цели Турции ясны. Каковы интересы и силы России?
Турция ввела войска в Сирию и начала там военную операцию с целью свержения президента страны Башара Асада. Об этом открыто заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер назвал также Асада «тираном». «Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству...
30 ноября 2016
Анестезиолог-глобалист Трамп: закатайте губу, уберите пустой барабан
Последние президентские выборы в США напоминали балаган. Мало кого смущало, что риторика каждого кандидата делала из его оппонента негодяя. Публике предстояло выбрать одного из двух негодяев. В игру вмешались Конгресс и ФБР с обвинениями и разоблачениями обоих кандидатов. Дональда Трампа уличали в...
19 ноября 2016
Взорвёт ли Россию межнациональная бомба?
Президент Путин 31 октября провел заседание Совета по межнациональным отношениям. На заседании обсуждалась Стратегия государственной национальной политики России, утвержденной четыре года назад. В течение этих лет указом президента в марте 2015 года было заново образовано Федеральное агентство по...
6 ноября 2016
Война против России без правил
Специалисты утверждают, что в условиях тотального баланса ядерных сил сдерживания выяснение отношений между крупными государствами с помощью вооруженных сил возможно, но не желательно. Во-первых, это опасно ударом возмездия такой силы, что победителей не будет. Во-вторых, это очень дорого. С учетом...
27 сентября 2016