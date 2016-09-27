



Специалисты утверждают, что в условиях тотального баланса ядерных сил сдерживания выяснение отношений между крупными государствами с помощью вооруженных сил возможно, но не желательно. Во-первых, это опасно ударом возмездия такой силы, что победителей не будет. Во-вторых, это очень дорого. С учетом того, что войны начинают не наполеоны, гитлеры и обамы, а хозяева мирового капитала исключительно в своих интересах, и эти ребята умеют считать деньги. Отсюда значительная оптимизация расходов на интервенцию в ХХI веке. Так какая же эта война? Почему человечество не видит массового передвижения войск, крупных сражений типа того, что было под Прохоровкой?

Выступая 13 сентября 2014 года на традиционной субботней проповеди, папа римский Франциск заявил, что Третья мировая война уже началась, и виноваты в этом «жадность, нетерпимость и жажда власти», которые зачастую «оправдываются идеологией».

Она принципиально иная. Наши извечные враги англосаксы пришли к выводу, что эффективным оружием третьей мировой в обход ядерных сил сдерживания может быть ТЕРРОРИЗМ как инструмент внешней политики гегемона насилия — Соединенных Штатов Америки.

Раньше как велись войны? Страна-агрессор заходила на территорию иного государства, оккупировала её, устанавливала свои правила и соответствующий режим власти. Создавались комендатуры, пункты работы с населением и т.д. При этом оккупанты брали на себя ответственность за поддержание порядка на занятой территории, обеспечение населения хотя бы элементарными продуктами, следили за тем, чтобы не случались эпидемии — то есть оказывали медпомощь и т.д. Всё это было связано с немалыми так называемыми сопутствующими или накладными расходами.

Третья мировая — война экономкласса. За судьбу порабощенных граждан оккупированных стран никто из агрессоров никакой ответственности не несет. Никаких накладных расходов. Да и сам агрессор находится вне зоны ответственности за свои действия.

…После того как было принято решение использовать террор в качестве главной компоненты оккупации чужих территорий, спецы из трёх частных военных компаний Великобритании разъехались по миру. Чуть позже к ним подключились представители спецслужб Израиля. И буквально в течение шести месяцев стали появляться как грибы после дождя мелкие, средние и крупные террористические организации. Создавались они по классическим схемам англосакских спецслужб.

После Второй мировой войны главным мотивом вмешательства в дела других государств американцы использовали легенду содействия установлению демократии. Однако эта легенда исчерпала себя, поскольку уже не могла информационно прикрывать радикальный разгром государств — обладателей ресурсов, уничтожение их государственности и консолидацию их ресурсов в руках хозяев денег.

И тогда грянуло 11 сентября 2001 года! Ответственность на себя взяла загодя созданная спецами ЧВК «Аль-Каида». Все без исключения СМИ (и наши тоже) завопили о появлении страшнейшей угрозы миру — международного терроризма. В головах людей сформировали образ чудовищного монстра, который всё крушит вокруг себя, режет головы людям незнамо зачем и для чего… Нас убедили в том, что убивают ради убийств. Но так не бывает. Террор всегда имеет свою цель и своего адресата, и у него обязательно есть хозяин. В данном случае это англосаксы и хозяева денег.

После 11 сентября англосаксам осталось только указывать «очаги» этого международного зла. По совершенно случайному совпадению подлые террористы стали группироваться исключительно в нефте‑ и газоносных странах.

Вдуматься только: для уничтожения государственности Ирака и повешении без суда и следствия его лидера достаточно было помахать пробиркой с ослиной мочой и обвинить страну в мифическом химическом оружии! А после разгрома государства цинично заявить: ошибочка вышла…

По такому же принципу уничтожили Ливию, а её лидера разорвали живьём под одобрительные вопли: вау! — нынешнего кандидата в президенты США, нездоровой на голову госпожи Клинтон.

И всё это, замечу, под благовидным предлогом борьбы с мировым терроризмом. При этом все повторяют эти два слова, не задумываясь, что терроризм — это оружие, средство ведения третьей мировой войны. И говорить нужно о тех, в чьих руках это оружие и кто в каких целях его использует. Кричать об угрозе мирового терроризма — то же самое, что кричать об угрозе лежащего на столе ножа. Нож опасен только в руках преступника или маньяка, и после преступления судят не нож, а того, в чьих руках он был.

В последнее время очень модно использовать термины сетецентрическая, гибридная и иная война. Но мало кто вдумывается в смысл этих терминов.

Сетецентрическая — означает, что есть сети и есть центр. Вот все эти ИГИЛы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), джабхат ан-нусры (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие террористические образования и подразделения, разбросанные по всему миру, — это сети. А центр управления ими где? Так у англосаксов!

Представляете, насколько выгодно иметь такую сеть?

Канцлер ФРГ Меркель в начале санкционной войны против России твердила о том, что полностью рвать связи с Путиным нельзя. Обама три раза её предупреждал, чтобы замолчала. Не помогало. Тогда взлетел на воздух химзавод в Бремене, после чего госпожа Меркель радикально изменила свою позицию и стала сильно похожа на девочку по вызову.

Президент Франции Олланд удумал поддержать Путина в Сирии в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И даже осмелился огрызнуться Вашингтону. Сразу после этого во Франции произошли жуткие теракты с человеческими жертвами! И если бы взрывы прозвучали не только в Париже, но и в пяти-шести других городах, Франция рухнула бы на колени. А ведь эта страна член НАТО, имеет ядерную триаду… Увы, терроризм полностью обнулил всю военную оборонную компоненту этой страны.

Кто тут же взял на себя ответственность? Так ИГИЛ же! А какой с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) спрос? И где она находится: она и в Сирии, и в Ираке, и в Афганистане, и в Ливии — везде, где американцы отстаивают интересы мировых финансов!

Алгоритм простой: не важно, кто взрывает страны: ЦРУ, МИ-6 или специалисты ЧВК под видом террористов. Важно, кто берет на себя ответственность хозяев и заказчиков террора!

Гибрид способов и методов воздействия на противника значительно усложняет ответные оборонные действия атакуемого.

Как были уничтожены Ирак и Ливия? Военно-воздушные удары. Мятеж. Хаос. Развал страны.

А вот Украину оккупировали без применения военной силы. Исключительно методом мятежевойны. Был организован майдан (мятеж). Сформулированы актуальные лозунги (условно говоря, впереди вас ждёт невиданная доселе халява). Свергнута конституционная власть. Установлен оккупационный, точнее — колониальный режим. Оккупант не несет никакой ответственности перед народом, проживающим на контролируемых территориях. Больше того, все бремя расходов на поддержание оккупационного режима возложено на плечи народа. Ведь что такое налоги на Украине? Это отчисления граждан на содержание администрации концлагеря. И собственного конвоя в том числе.

Замечу, что Украина — единственная страна, которую англосаксы поставили на колени, руководствуясь не стремлением взять под контроль энергоресурсы, которых там в достаточном количестве нет. Эта территория им нужна совершенно для других целей…

По результатам всестороннего анализа ситуации вокруг и внутри России планировщики пришли к выводу, что ни иракский, ни ливийский, ни украинский сценарий прямой оккупации нашей страны невозможен. На военный вызов мы ответим так, что мало никому не покажется. А надежда на майдан сразу после выборов в Думу рухнула под гнётом брезгливого отношения абсолютного большинства россиян к пятой колоне, инфицированной ультралиберальной заразой.

Что остаётся в арсенале наших врагов? Только террор.

На Украине на военном полигоне Яворов, что во Львовской области, американцами создан центр подготовки диверсантов из числа местного населения. Центр секретный, куда даже Порошенко вход заказан. В Киеве на базе школы КГБ создана школа диверсионно-террористической деятельности. Примечательно, что слушателей готовят для работы не только в России, но и в Европе. А Европа то тут при чем? Всё просто. Англосаксы кошмарят Европу террористическим насилием, стимулируя отказ от таких институтов государственной независимости, как национальные армия и спецслужбы, других структур госбезопасности. Предлагается все эти важнейшие обязательства передать неким надгосударственным, объединенным надстройкам. То есть англосаксам. Если это произойдет, Евросоюз станет уникальной колонией, в которой роль конвоя будут играть как раз объеармия и объеспецслужба.

Но вернёмся к Украине. Зачем украинский народ накачивают русофобией и беспредельной ненавистью ко всему русскому? Так его готовят к затяжной террористической войне с Россией. Именно поэтому проамериканский режим вальцмана-гройсмана опускает жизненный уровень украинцев ниже плинтуса. Нищета — лучшая среда для вербовки террористов. За копейки!

Условно говоря, натовский многоцелевой фронтовой бомбардировщик стоит 20−30 миллионов долларов. Учитывая эффективность нашей ПВО, в условиях войны эта крылатая машина выполняет полет в один конец. Бах — 30 миллионов нет. И таких сбитых бомбёров будут сотни. А теперь представьте, сколько диверсантов и террористов на деньги только от одного сохраненного самолета можно навербовать в нищей Украине? Тысячи. И попробуйте их идентифицировать в России или Европе…

Сегодня русские журналисты задаются вопросом: а сколько из 4 миллионов украинских гастарбайтеров пойдут на выполнение теракта? Так любой из 4 миллионов. И тут не надо никакой специальной нацистской подготовки. Представьте, маляр Олеся из Жмеринки красит стену в московской новостройке. Раздается звонок, и она слышит голос пятилетней дочурки, которая, рыдая, кричит в трубку: «Мамочка, меня забрали у бабушки какие-то дяди и хотят сейчас ножницами отрезать пальчики на руках». Затем строгий мужской голос говорит: «Значит, так, идешь на Киевский вокзал, в 20-й камере хранения забираешь сумку и спускаешься в метро…»

И эта Олеся сделает это, не задумываясь, на одном только материнском инстинкте…

Я привожу этот пример не для того, чтобы нагнетать страх. Напротив. Очень важно понимать всю серьёзность складывающейся обстановки и не уповать исключительно на Путина и Шойгу. Противостоять терроризму можно только консолидированным обществом. Когда каждый стоит на страже. На мой взгляд, очень актуальным стал вопрос создания на местах территориальной милиции, которая бы работала с приезжими людьми и была центром мобилизации населения в случае угрозы.

Но только внутренними мерами проблему не решить. И тут очень актуальным для нас является опыт Израиля. Он многогранен. Но главная его ценность в принципиальной позиции руководителей силового блока и страны в целом по отношению к антиизраильским силам зла. Как только поступают разведданные о том, что в соседней стране или регионе формируется потенциальная угроза для Израиля, оперативно принимаются жесткие меры. Вплоть до применения ударных авиагрупп. Никто не ждёт, пока террористическая зараза переползёт государственную границу, а уничтожается на дальних подступах, в логове врага.

Хотим мы того или нет, но нам тоже придётся принимать превентивные меры. Работать на упреждение. В противном случае страну захлестнет ужас террористической войны. В данном случае речь идет не только об уничтожении центров терроризма на территории Украины.

В одном из своих интервью Владимир Путин открытым текстом сказал о том, что если кто-то рассчитывает развязать мировую войну и в очередной раз отсидеться за большой лужей, это уже не получится. И за словами российского президента последовали действия. Были модернизированы и поставлены на вооружение принципиально новые средства доставки (носители) оружия возмездия. Бумеранг расплаты вернётся очень быстро и гарантированно прицельно. В чем квинтэссенция сказанного Путиным? Так в том, что если взять в прицел не абстрактный термин «международный терроризм», а того, кто использует террор как инструмент внешней политики, кто применяет его в качестве оружия третьей мировой войны, то ядерным потенциалом можно вполне надёжно и эффективно сдержать применение террора в отношении своей страны.