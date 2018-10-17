Если отбросить легенды прикрытия, задача учений — дать возможность американским военным летчикам опробовать украинские аэродромы, проверить навигационную систему, позволить своим группам управления полётами поработать на украинских КП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Управление страной

Начались учения с трагедии. В первый же день разбился в Винницкой области истребитель Су-27УБ (учебно-боевой) с бортовым номером 70, серийный номер: 96 310 424 040. По информации украинского телеканала ТВ24, украинский и американский лётчики, к сожалению, погибли.

Если быть абсолютно точным, убиты. Хунтой.

Военно-воздушные силы — дорогой вид вооруженных сил. Он не для оккупационных или колониальных режимов, ориентированных на уничтожение и разворовывание, а не на созидание и финансирование.

Военный лётчик считается относительно боеготовым и соответствующим требованиям безопасности полётов, если он налетал в год 120 часов. В простых, сложных метеоусловиях и при установленном минимуме погоды. Днём и ночью. Осуществил пуски ракет, бомбометание на полигоне, выполнял воздушные бои с «противником». И много, много чего еще.

Максимальный налёт самых влётаных (их несколько человек на страну) украинских лётчиков — 40 часов в год. Это катастрофически мало, ибо все пилоты не только не боеспособны, но еще и представляют опасность для воздушного движения над Украиной и, соответственно, для жителей в районе полётов.

Но и это еще не всё. Катастрофическое положение с техническим состоянием летательных аппаратов. Парк исправных самолётов очень мал и поддерживается за счет того, что с других полуразобранных крылатых машин снимают запчасти и таким образом поддерживают в более-менее рабочем состоянии 3−4 самолёта на весь полк!

Mil.gov.ua Су-27

Еще хуже, когда устанавливают контрафактные детали и узлы, сделанные умельцами… в гаражах на коленке. Поэтому отказов авиатехники огромное количество и пилоты уповают не на инженерно-технический состав (все авиатехнические училища закрыты и разграблены-распроданы), а на иконки, которые берут с собой в кабину, зная при этом, что посторонний предмет в кабине тоже представляет угрозу безопасности полётов, ибо при маневрировании он может заклинить тяги управления самолётом или двигателями.

Отдельной проблемой следует отметить пьянство личного состава. Подвыпивший или с жуткого похмелья украинский лётчик — почти норма. Врачебно-лётная комиссия перед полётами проводится формально, и с доктором всегда можно договориться… за бутылку. Если же врач принципиален, нет никаких проблем опохмелиться на лётном поле прямо за отбойником. О техническом составе и говорить нечего, эти вообще не просыхают.

Вот такие они, военно-воздушные силы Украины. Говорю это с болью, ибо во времена торжества ельцинского либерализма мы всё это пережили сами…

Надо понять простую вещь. То, что называют сегодня учениями «Чистое небо — 2018» — не более, чем политическое шоу, без соблюдения всяких мер безопасности. Кто виновен в убийстве пилотов? Порошенко, как главковерх, и далее по вертикали: минобороны, генштаб, командование ВВС и заканчивая командиром полка…

С американской стороны — руководитель прибывшей на Украину авиагруппы и, безусловно, разведка и контрразведка, которые обязаны были ввести американское авиакомандование в курс дела о состоянии украинской военной авиации.

Посадив в кабину украинского самолёта американского пилота, командир авиагруппы обрёк парня на верную смерть.

Очень жаль, что виновные не понесут никакого наказания. А значит, этот авиаужас на Украине будет продолжаться…