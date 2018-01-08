Нашу военную базу в Сирии атаковали беспилотники. Целая эскадрилья. Тринадцать штук. Авторы и организаторы этой ударно-разведывательной операции тут же запустили легенду прикрытия: дремучие дикари-террористы где-то приобрели комплектующие детали и собрали дроны у себя в пещерах. Доказательство — приклеенный на крыле скотч и надписи на арабском языке. (А кто-то рассчитывал обнаружить надписи: сделано в Израиле, США или Британии?)

U.S. Army Американский солдат запускает беспилотник

Для англосакских фейкомётов аргументы неопровержимые. Для наших либеро-СМИ — тоже.

Предлагаю этим господам провести эксперимент: попробуйте кустарно сделать 13 беспилотников и запустить их так, чтобы они прилетели в назначенный район, скоординировавшись по скорости, высоте полета и согласованно вышли на цели. А координаты целей вы должны определить, подняв послюнявленный палец к небу.

Результат эксперимента очевиден. У вас ничего не получится.

Итак, дроны готовили и запускали специалисты. Инженеры-техники. Программисты и те, кто способен руководить полётами.

Дрон

После подготовки техники был осуществлен групповой запуск целой эскадрильи. Процесс не для дилетантов.

Ударную группу повёл дрон-ведущий. На нём была установлена видеокамера, которая обеспечивала идентификацию ландшафта маршрута полета, с той матрицей, которая была прописана в мозгах беспилотников. Этот дрон-ведущий раздавал эту информацию всем членам боевой группы, обеспечивая тем самым скоординированность параметров полёта.

Тут уточню: координаты целей, ландшафт маршрута полёта и другие характеристики — продукт космической и военно-технической разведки. У боевиков есть разведспутники???

Параллельно с этим в районе разведывательно-ударной операции появляется американский самолёт разведки и боевого наведения «Посейдон». При крейсерской (самой экономичной) скорости полёта 815 километров в час, он барражировал на скорости 357 км в час. То есть летел в режиме боевого патрулирования для осуществления разведки и боевого наведения.

Что же интересовало экипаж «Посейдона» в первую очередь? Я считаю, что американцам крайне важно было получить как можно больше сведений о нашей противовоздушной обороне авиабазы. Задача дронов была не столько нанести максимальный ущерб, сколько привести в состояние боевой готовности и применения нашу ПВО. Чтобы снять важную информацию: когда засекли цели, сколько времени потребовалось для приведения комплексов к применению, какие системы связи и целеуказания использовались и много чего еще.

Все эти разведданные будут проанализированы специалистами, и программисты соответственно напишут нужные, уточненные программы прошивки.

Этой провокацией ведь ничего не закончится.

Война в Сирии трансформируется англосаксами в принципиально иную парадигму. Нас будут пытаться втянуть в самую тяжелую партизанско-террористическую войну, где ВКС неэффективны и потребуется вводить дополнительный контингент личного состава. А это потери и «груз 200» в Россию накануне выборов…

Таким образом, тактическую победу над армией террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытаются перевести в стратегическое поражение и зажечь Ближний Восток по-настоящему со всеми вытекающими последствиями.

Абсолютной неожиданностью для американцев стали наши ответные действия. Российский спецназ (это те наши ребята-герои, действия которых подаются в наших СМИ так: «Сирийская армия обеспечила коренной перелом в войне с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и одержала очередную победу там-то») в ходе спецоперации в Сирии уничтожил диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла базу Хмеймим, сообщает Минобороны РФ. На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков (включая англо-саксонских спецов из ЧВК) рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь».

Mil.ru Авиабаза Хмеймим

Чуть погодя президент Владимир Путин заявил, что к запуску дронов Турция не имеет никакого отношения. Израиль тоже. По умолчанию Верховный пальцем показал на США.

Это наш первый серьёзный ответ англосаксам и, соответственно, идентификация истинного хозяина и заказчика терроризма в мире.

Владимир Путин показал, что в нарушение всех международных договорённостей, конвенций и других документов международного права, англосаксы не только используют терроризм в качестве инструмента внешней политики и оружия третьей мировой войны. Они стали вооружать террористов высокотехнологическим оружием! В том числе высокоэффективными беспилотными средствами доставки, которые отныне можно применять в любой точке планеты: в Париже, Берлине, Брюсселе, Киеве, Москве, Нью-Йорке или Вашингтоне!

Третья мировая — война без правил!

Представьте себе, что дроны понесут не бомбы с банальной взрывчаткой, а боеприпасы с химическим, бактериологическим оружием или с тактическими ядерными зарядами.

А теперь задумаемся: а что конкретно будет поставлено Украине под названием летальное оружие?

В заключение скажу: терроризм — ограниченно контролируемое англосаксами оружие. А это значит, что бумеранг безумного варварства легко может вернуться на территорию тех, кто его запускает…