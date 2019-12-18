Наши штатные телеполитолухи, увлеченные пропагандой «успехов правительства» и стравливанием между собой украинских и русских православных, не заметили одной стратегической «мелочи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На Западе вновь актуализирована формулировка «энергетическая безопасность Европы». С чего бы?

Несколько лет назад без лишнего шума для НАТО была поставлена новая боевая задача «Обеспечение энергетической безопасности Европы». Это записано в доктрине. На это почти никто не обратил внимания, а зря!

Mil.gov.ua Американские солдаты на Украине

Теперь складываем 1+1. Для обеспечения энергетической безопасности Европы, НАТО спокойно может ввести «ограниченный контингент» на Украину и под предлогом охраны трубопровода развернуть там свои базы. И всё это будет сделано «по приглашению официального Киева». Ну, как мы в Сирии по приглашению официального Дамаска отжимаем месторождения для Газпрома…

США моделируют идеальную ситуацию: Украина не член НАТО, и альянс за неё не подписывается ни при каких обстоятельствах. А вот военно-морской центр управления (Николаев=Очаков) и пару сухопутных баз развёртывания (наращивания сил и средств), где можно разместить ударные комплексы под прикрытием украинского народа, будут созданы. См. ситуацию в Восточной Европе.

Mil.gov.ua Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»

Воюй — не хочу!

Чем мы в таком случае ответим? Ну, за исключением нашего сокрушительного оружия в виде глубокой озабоченности Лаврова?