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Президент Путин 31 октября провел заседание Совета по межнациональным отношениям. На заседании обсуждалась Стратегия государственной национальной политики России, утвержденной четыре года назад.

В течение этих лет указом президента в марте 2015 года было заново образовано Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) вместо упраздненного в 2001 году министерства с такой же функцией и была запущена федеральная целевая программа, направленная на укрепление национального единства и этнокультурное развитие. По словам руководителя ФАДН Игоря Баринова при разработке программы в нее вошли предложения системного характера, многие из которых учтены при подготовке Закона о российской нации и межэтническом регулировании.

В ходе заседания поступило предложение провести Год единства российской нации, которое было поддержано президентом. При этом он сказал, что «межнациональные отношения — это сложнейшая чувствительная сфера. Она постоянно развивается, здесь постоянно появляются новые проблемы и острые вызовы. Чтобы грамотно на них отвечать, нужны современные и гибкие решения». Издание Закона он также поддержал.

Заседание Совета подробно освещалось в СМИ. Некоторые его темы вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Особенно остро было воспринято заявление о готовящемся Законе о российской нации и межэтническом регулировании. Сомнения и тревога проявлялись как со стороны русских, так и представителей других народов России. Что может значить этот закон для страны и ее граждан? Почему речь идет о российской нации, а не о русской? Политики говорят о ее единстве и тут же Россию называют многонациональной страной, то есть «многонациональной нацией». Даже Астраханскую область называют многонациональным регионом. Что бы это значило? Сколько в РФ наций, и как многонациональность сочетается с федерализмом?

СМИ приписывают авторство проекта Закона доктору исторических наук Вячеславу Михайлову, в прошлом партийному работнику, заведующему сектором теории наций и национальных отношений Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. С 1995 по 2000 год Михайлов был министром РФ по делам национальностей и федеративным отношениям, и с мая 1998 года по май 1999 года первым заместителем секретаря Совета безопасности РФ.

Глава ФАДН — Игорь Баринов, полковник ФСБ в отставке, с 2010 года председатель комиссии Президиума Генсовета партии «Единая Россия» с опытом депутатской работы.

Впереди процедура принятия Закона в Госдуме. Как повелось, в народе возникло сомнение в компетентности чиновников и депутатов по сложной проблеме этносоциальных и межрелигиозных отношений. Слишком много неопределенности в терминах и сложившихся понятиях. Можно ли законами изменить ситуацию?

Тему обсуждают политолог, журналист Александр Жилин и, в качестве эксперта, полковник Генерального Штаба в отставке Григорий Ванин.

С 2001 по 2015 год в России не было отдельного ведомства по вопросам национальностей. С чем связано формирование Федерального Агентства по делам национальностей ФАДН? Чем это обусловлено? Назрели нерешенные проблемы или обострилась внутриполитическая ситуация? Какие мины замедленного действия уже заложены на российском межнациональном пространстве, и как власти не подорваться на них?

Все причины в комплексе. Межэтнические отношения — это та очень чувствительная область гражданских отношений и внутренней политики, которая используется нашими заклятым «партнерами» для подрывной деятельности против Российской Федерации. Межэтнические отношения очень уязвимы как цель информационной войны, и это представляет особую опасность для любого федерального государства и особенно для России. Почему для России опасность особенная?

На первом месте я бы назвал специфику системы управления огромной и разнообразной по природе территорией, богатой ресурсами. За последние лет 400 ни войны, ни революции, ни распад СССР не обеспечили Западу вожделенный прямой доступ к ресурсам России, как это было в европейских колониях. Тогда Западом был выбран и просчитан другой путь к цели. Это распад, дробление самой Российской Федерации на малые контролируемые территории, разрушение централизованного государства с помощью национализма и сепаратизма этнических групп. И тут специфика управления способствует осуществлению такого плана. Она заключается в неизбежном конфликте интересов центра-метрополии и федеральных образований — провинций, обособлении региональных элит. На примере СССР им это удалось. Факт, уже ставший банальностью. Осталось перенести ту же практику на Российскую Федерацию.

На второе место по степени опасности я ставлю советское порочное терминологическое наследие. В основу определения нации и национальности по умолчанию, априори заложен расово-родовой и культурно-языковый принцип, а не принцип экономической и территориальной общности, как принято в остальном мире и закреплено в международном праве, по которому только вся Россия это и есть нация, а ее образуют многие народы. По международному праву государство это и есть нация. Гражданство и национальность синонимы. У каждого государства, как субъекта международного права, есть свои национальные интересы, национальная экономика, национальные вооруженные силы и так далее. А вот у нас нация по имени Россия оказывается многонациональной. Что же тогда будем называть общенациональной идеей? В сознание российских граждан с советского времени заложена взрывоопасная мешанина из противоречивых понятий нации и многонациональности.

Между прочим, слова метрополия и провинция привнесены в русский язык из древней имперской лексики. Метрополия — главный город, столица империи, провинция — побежденная страна, колония. Получается ассоциативная связь: русская метрополия и национальные провинции.

По этим обиходным привычным понятиям, по тому же международному праву и советским догмам, само собой, сепаратистам-националистам мерещится «право наций на самоопределение». Нашим «партнерам» остается только признать это право и спровоцировать «национально-освободительную борьбу угнетенных народов», оказывая соответствующую поддержку.

На третьем месте стоит принцип или основа федерализма в России. Наши «партнеры» очень хорошо знают эту проблему и учитывают в своей стратегии «продвижения свободы и демократии» в России. Суть опасности заключается в том, что субъекты РФ определены и по этническим признакам — это республики, и по территориальному разграничению — области и края, федеральные округа. Таким образом, в обыденном сознании населения и в риторике политиков есть русские и не русские регионы, коренное и не коренное население, государствообразующая или титульная нация и остальные. Прибавьте к этому бытовую ксенофобию, мифы о «тюрьме народов», и получается гремучая смесь предрассудков, подогреваемая провокаторами.

Есть немало и других заноз подобного характера, например, религиозного и культурного. Но мною названы главные, требующие основательной правовой корректировки гражданских отношений и разработки идеологии национального единства. То есть, корректировки общественного сознания, что является наиважнейшей составной частью процесса управления. А у нас идеологию отменили конституционно. Кому этим дали свободу?

Новое Агентство будет заниматься «разминированием» межэтнических отношений и их регулированием. На самотек пускать эти процессы крайне опасно. До Агентства были варианты министерства по делам национальностей. Почему-то оно мне напоминало министерство по делам колоний Англии. Может быть, это было связано с приватизацией и провалом национальной политики в годы реформ. Потому и упразднили. А проблемы остались.

Итак, второй год существует и работает ФАДН. Вот-вот выйдет Закон о российской нации и межэтническом регулировании. Можно ли решить поставленные проблемы с помощью законодательных актов и по силам ли это чиновникам федерального правительства? На Украине мы видим результат формирования моноэтнического государства принятием статусных законов, тотальным насаждением чиновничьей властью националистической идеологии. Не сорвемся ли мы в эту пропасть?

Так в этом и кроется причина массового беспокойства представителей всех народов России по поводу Закона. По результатам перестройки, неясных реформ чиновничеству и политикам не доверяют. Заслуженно причем.

Требуется время для четкой постановки самой проблемы перед всем обществом. Кто это сделает? Необходимо выработать новую, современную трактовку терминов и понятий с опорой на историю, эволюционные процессы этногенеза, культурного взаимовлияния или естественной ассимиляции, которую остановить невозможно даже насилием. Кому это можно поручить? Надо предложить обществу, вместо призыва к единству, идеологию единства, экономическую перспективу для жителей всех природных районов страны с разной экономикой: гор, тундры, тайги, пустынь, черноземов, степей, городов и сел. Есть у нас такая идеология? А если нет, то кто способен ее создать и без насилия внедрить в практику? Эта неспешная работа не укладывается в несколько лет, и не чиновничьего она уровня, и даже не научная и не законодательная. Представьте себе, что нужно сформировать новую религию. Образно говоря, конечно. И первым будет вопрос: кто есть бог и как его называть? Затем адептам надо будет обращать в новую веру свою паству. Вот примерно такой уровень и масштаб этой работы.

Сравнение с религией напоминает об американской саентологии. Эффект манипуляции сознанием поражает. Это возможный путь решения проблемы межнациональных отношений в России? То есть, приемы массовой психологии и политических технологий могут ее решить?

Это было бы слишком просто и ненадежно. По этому пути пошла Украина, другие республики. Там антикоммунизм и антисоветизм переросли в русофобию в результате манипуляции общественным сознанием в драке за власть. Русофобия стала лейтмотивом и западной пропаганды. Но началось все это здесь, в Москве, с безоглядной критики КПСС, советской истории, шельмования государства, что и привело не к осмысленным реформам союзной экономики и демократизации общества, а к развалу СССР вопреки экономическим предпосылкам в виде выгод от реформ.

Помнится, в Советском Союзе говорили, что национальный вопрос в многонациональной стране решен, причем образцово для других стран. Почему же Союз распался из-за национального обособления? И первыми о суверенитете объявила РСФСР, то есть русские — нация, «цементирующая другие нации». Получается, русские долго через огромные жертвы создавали союзное государство и потом сами же его уничтожили.

Обсуждение этой темы заводит в такое болото схоластических споров, из которого без драки не выйти. Надо все-таки определяться, что есть нация. Ведь это понятие исключительно буржуазное, экономическое, а не расовое или этническое. Правда, ортодоксальные иудеи утверждают, что все наоборот. А христиане и мусульмане вообще отрицают расовые и этнические признаки верующих.

В российской Конституции определено, что Россия — многонациональное федеративное государство, и все нации равны в правах. А вот понятие нации юридического определения не имеет и его значение толкуется энциклопедическими словарями. То же и с национальностью. Более того, в личном плане каждый гражданин России определяет свою национальность сам, а гражданство получает по праву, по закону. А как мы на бытовом уровне различаем национальность? По форме глаз? По фамилии? Одежде и цвету волос? Языку? Термин нация появился относительно недавно в Европе, всего лет 200 с небольшим назад, и обозначал территориально-экономическую суверенную общность людей, а не этнокультурную. Этот фактор был не главным. Во всем мире началось движение от династического и феодального к буржуазному национальному государству.

В Советском Союзе проблема народов и наций в советском понимании решалась успешно потому, что в экономическом и правовом отношении все народы были равны, и никто не ставил вопрос о преимуществе так называемой титульной, то есть русской, нации перед другими или о подчинении не русских народов русскому по признаку расы. Принцип интернационализма и равенства был незыблем. Делить нациям было нечего. Значит, внутри государства в экономическом и правовом смысле нации объективно сливаются, ассимилируются в одну коммунистическую нацию. Плохо? Кому?

Очень показательна в этом отношении динамика решения национального вопроса в СССР. Наркомат по делам национальностей РСФСР, то есть бывшей Российской империи, был образован сразу же после Октябрьского переворота на II Всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 года, который возглавил Сталин. Основными задачами Наркомнаца были определены: обеспечение мирного сожительства и братского сотрудничества всех национальностей и племен РСФСР, а также договорных дружественных советских республик; содействие их материальному и духовному развитию, применительно к особенностям их быта, культуры и экономического состояния; наблюдение за проведением в жизнь национальной политики Советской власти.

Уже через неделю 3 ноября 1917 года была принята «Декларация прав народов России», опубликованная за подписью Ленина и Сталина. Декларация определяла принципы национальной политики советской власти: равенство всех народов России; право на отделение и образование самостоятельного государства; отмена всех национальных ограничений; свободное развитие национальных меньшинств в составе каждого из народов. Обращают на себя внимание формулировки: равенство всех народов и свободное развитие национальных меньшинств в составе народов. То есть, это курс на формирование единой нации. И в то же время сохраняется право каждого народа, а не нации, на отделение и создание государства, то есть своей суверенной нации.

Результатом работы Наркомнаца стало образование в 1922 году СССР на основе союзного договора. Это был успех национальной политики после гражданской войны и преодоления почти повального сепаратизма в стране. Гимном союзного государства тогда выбрали «Интернационал». В стране была установлена «диктатура пролетариата», у которого согласно коммунистической теории не было своего отечества, то есть нации, национальности и гражданства. Но это по теории.

Пережив «диктатуру пролетариата» и военный коммунизм, начала формироваться новая советская нация, поскольку советский человек уже был не пролетарием, а формальным собственником своего государства, то есть имел отечество по той же теории и советское гражданство. Во время Великой отечественной войны лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь!» был временно снят, появился общенациональный гимн Советского Союза. Братание с немцами, как это было на германском фронте в Первую мировую войну, не допускалось. Немецкие пролетарии оказались жестокими нацистами. Но народы СССР воевали за свое отечество бок о бок, демонстрируя интернациональную сплоченность и единство. То есть, народы показали себя одной нацией единой страны с общей национальной экономикой, которую защищали.

Наконец, на XXIV съезде КПСС в 1971 году Брежнев объявил о том, что сложилась новая историческая общность людей — советский народ, то есть советская нация, если называть факты своими именами. Но это осталось только на бумаге. Потому что саму общность признавали все граждане, а вот новую национальность не воспринимали, как это было в Америке с обретением независимости или во Франции после буржуазной революции 1793 года. Для этого нужно было время на осмысление новой идентичности. Поэтому в советских словарях историческую общность «советский народ» обозначили как наднациональную, хотя за рубежом советская национальность не вызывала сомнений и была официальным термином.

В то же время на международном уровне, кроме СССР, юридически признавались еще две советские нации — УССР и БССР, они были полноправными членами ООН, как самостоятельные нации. По сути такими же нациями могли бы называться и другие союзные республики.

Но вот началась перестройка, как передел власти и госсобственности. Путаница и двойственность в определении нации сыграли на руку антисоветчикам и русофобам. Экономический буржуазный смысл в определении нации стал главным, а расово-этнический и культурный признаки — лишь прикрытием передела республиками общегосударственной собственности СССР, а внутри республик — основанием передела республиканской собственности этнократией и причиной межэтнических конфликтов. Нигде националисты-сепаратисты, захватив власть, не дали обещанную свободу народу.

Как видим, экономический смысл в определении нации остается неизменным со времени его появления в политической лексике в XVIII веке, а этнический фактор используется для смуты в борьбе за власть и собственность. Причем расово-этнический и культурно-языковый признак утвердился и в праве, и в обиходном сознании, где даже родоплеменная общность обозначается словом нация, хотя правильней было бы говорить народ. Изменить этот стойкий предрассудок только законом невозможно. Реакция на закон может оказаться обратной замыслу, если не преднамеренной провокацией обострения проблемы.

Другими словами, когда вызревает некий план уничтожить или нанести большой вред многонациональной стране, инициируются разного рода «реформы» межэтнических отношений, цель которых обострить межнациональные конфликты. Как вы считаете, инициатива Михайлова своевременна для России, против которой идёт «мягкая» война?

Эта работа должна быть не инициативной, а непрерывной и системной, как делалось в СССР. Во время горбачевской перестройки и ельцинских реформ было много упущений в этой сфере гражданских отношений, несмотря на существование формальных ведомств по делам национальностей. Чего только стоит призыв Ельцина «Берите суверенитета сколько хотите!». Надо исправлять ситуацию. Иначе давление на Россию «мягкой силой», то есть информационной агрессией и поддержкой сепаратизма внутри страны, создаст реальную угрозу Федерации в форме ее распада. Так я понимаю замысел «противопожарных мероприятий» Кремля по созданию ФАДН и подготовке Закона.

В чем особенности межнационального устройства РФ сегодня?

Прежде всего, эти особенности отражают терминологическую, смысловую путаницу в правовых определениях, которых мы коснулись в начале беседы. Эта путаница искажает в сознании человека и общества то, что называют национальной идентичностью. Культурная автономия народов в своем развитии привязывается к территориальной автономии этнических групп, зафиксированной Конституцией, правовыми нормами. Этим нагнетается какое-то неосознанное состояние подспудного ожидания распада, очередного дележа власти и собственности. Ролевое место союзных республик теперь уже в России заняли национальные республики и автономии. Очень подходящая ситуация для провокаций и диверсий информационно-идеологического плана.

Институты Восточной Европы, занимающиеся межнациональными проблемами, получили большие заказы от англосакских спецслужб по России. Так называемые ученые активно работают на Кавказе, на Урале, в Татарстане, Башкирии… Это разведпризнаки, чего и почему мы закрываем на это глаза?

Это традиция колониальных метрополий Западной Европы и когда-то Ватикана. На основе научных и экспертных знаний строится политика экономической экспансии, которая предваряется экспансией культурной, а иногда и военной. Так построена и стратегическая разведка США, Великобритании. Все необходимые знания приобретаются легально там, где это возможно. Ученые из университетов Восточной Европы, особенно слависты, хорошо знают Россию, их информационные модели и прогнозы более близки к действительности. Значит, и политические решения заказчиков на основе такой информации будут более успешными. Повышение подобного интереса к нашей стране является признаком роста политической и военнополитической активности ЕС, НАТО, США в отношении России. Мы не закрываем на это глаза. Если иностранцами нарушается закон, то принимаются меры в рамках закона. Если же государство станет препятствовать легальной работе иностранных ученых, то такие же препятствия будут созданы за рубежом для наших специалистов.

Меня смущают перманентные попытки найти суррогатное, обезличенное название русскому народу. В СССР придумали советский народ. После либеро-фашистского переворота ельцинисты придумали термин российский народ. Сегодня Михайлов генерирует новую идею… Почему под прицелом врагов России всегда находится именно русский, самый толерантный в мире народ?

Потому что русские по образному определению доблестной интеллигенции являются «цементом, скрепляющим российское государство». Царский премьер Петр Столыпин выразился более образно и резко, назвав русский народ «навозом, на котором произрастают другие народы», мол, до каких пор русские будут оставаться в таком положении? Потому русские и находятся под постоянным прицелом врагов России, что они являются основной опорой российской государственности. И в этом же кроется причина атаки Запада на русское православие со времен великого князя Владимира Крестителя. Вряд ли тут что-то изменится. Русских и православие будут атаковать всегда. Не станет русских — не будет России. Остальные народы оказываются как бы под общим зонтом безопасности, но этот зонт держат русские.

Что касается названия русского народа, по-советски нации, то я бы вернул в обращение старинное самоназвание рус или рос. Тогда все стало бы на свои места: великорос, малорос, белорус в целом, все вместе составляют русский народ. При этом национальность русский отменять не надо. Пусть эти слова существуют параллельно в своем значении, как сейчас. Они не противоречат друг другу. Да и русские в других странах останутся русскими. Время решит, как поступить дальше. Термин же советский народ уже определен в словарях как наднациональная общность, пусть так и остается, но уже в прошлом.

Что предложит доктор исторических наук Михайлов в готовящемся Законе, какие новые термины, я не знаю. Но людям надо пояснить, что Россия и Руссия (Russia) названия синонимы, россиянин и русский (russian) тоже синонимы. Звучание непривычное в лексике современного человека, и вызывает то самое подозрение о суррогатной подмене названия русской нации. На самом деле при Ельцине словосочетанием российский народ и словом россиянин хотели объединить в одну нацию все российские народы по образцу общности — советский народ. Это вызвало протест и иронию. Хотя за рубежом всех граждан России (Russia) называют русскими (russian, russo) независимо от этнического происхождения, то есть по гражданству. Об этом говорилось выше. Налицо расхождение правовых норм внутригосударственных с международными, где понятия государство и нация, национальность и гражданство тождественны. Вот тут может возникнуть проблема для русских за рубежом, если русские станут россиянами по гражданству и новому закону в русской терминологии. Русские там могут оказаться как бы за пределами закона.

Часто можно слышать, что все основные народы РФ имеют свою территорию, своё жизненное пространство, свои столицы, свои символы государственности. У русских ничего такого нет: ни территории, ни столицы, ни символов и даже бюджета! Эта колоссальная историческая несправедливость когда-нибудь будет устранена? Как её устранить без потрясений?

У российских евреев и цыган та же проблема: ни территории, ни столицы. (Шучу). Это не историческая несправедливость, а судьба русского народа, расселенного на присоединенных территориях в процессе своей тысячелетней экспансии. Русские живут во всех регионах, и есть регионы, заселенные преимущественно русскими, с времен древних княжеств. Столица России — старинный русский город Москва. Государственная символика России взята из русской истории. В России существуют федеральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, городов, районов и сельских поселений, а также ведомств. Как видим, бюджеты вообще не формируются по национальному признаку. Поэтому нет оснований для устранения несправедливости, потому что таковой нет, хотя на этот счет существует распространенное и стойкое заблуждение у части русского общества. И такие заблуждения могут вызвать потрясения при определенных обстоятельствах или использоваться для их провоцирования.

Другое дело правительственные программы по развитию коренных народов Севера, например, других этносов. Под программы выделяются бюджетные деньги. И вот тут начинаются чудеса. Как отличить коренной народ от не коренного при распределении транша? В республике Саха-Якутия, например, республиканский конституционный суд вынужден был дать определение коренного народа. Иначе получатель денег как бы не имел адресной привязки. Представители не коренных народов, но коренные жители северных городов, строившие эти города и предприятия, оказались бы ущемленными в правах по сравнению с такими же гражданами, причисленными к коренному народу.

В федеративном государстве культурная и территориальная автономии не должны отождествляться. Иначе утрачивается смысл равенства граждан в правах, исподволь возникает конфликт между коренными и не коренными народами.

Можно ли найти обоснование, механизмы реализации отказа России от федеративного устройства? Тогда бы решилось много вопросов, включая обустройство русских.

Наверное со временем так и произошло бы в результате естественной ассимиляции народов сначала в регионах, а потом и объединения культур во всем государстве, если речь идет о федерации народов, а не территорий. Но это очень долгий процесс эволюции, хотя современные коммуникации этот процесс ускоряют и стимулируют. Но реально и по существу федерального устройства любого государства определяющими являются не этнокультурные, а экономические факторы, которые мотивируют стремление субъектов федерации к самоуправлению, а в особых случаях и к отделению в самостоятельное государство-нацию.

А как быть с самобытностью России, с утверждением, что у нее свой путь и Запад нам не пример? На самом деле мы разные, и сближение не имеет перспективы?

Как только мы ушли от коммунистического определения нации и интернационализма, стали на путь буржуазных, капиталистических преобразований в годы реформ, так тут же национальная буржуазия стала метить свои территории и обособляться, а общество расслаиваться, раскалываться. Это универсальная причина распада СССР и угроза для России. Все закономерно. На эти локальные, местные процессы накладывается глобализация финансов и экономики, отрицающая национальные интересы как таковые и заменяющая их интересами свободных от государственного контроля финансов. Деньги решают все.

Да, у России свой путь. Потому что своя история и свое особое строение общности народов федеративного государства. Нельзя потерять ни одного. Всех надо обустроить. Если мы говорим о привязанности судьбы народов России к русскому народу, то надо сказать и о зависимости судьбы русского народа от других народов России. В каждом русском есть что-то от других народов, а в них много русского. Не сбиться бы с этого пути. Это не пафос, а реальность. Европа, которая практиковала жестокий геноцид иноверцев и инородцев, аборигенов, конечно же нам не пример. Совсем другая ментальность. Даже войны на Кавказе не могут сравниться с колонизацией Америки, например, или англо-бурской войной.

Можно себе представить судьбу древних среднеазиатских ханств без России, например? Минула бы их европейская колонизация, похожая на колонизацию Афганистана и Ближнего Востока?

Европа деградирует экономически и духовно. Ее уже нельзя назвать мировым центром высокой культуры — все это в прошлом, в музеях. Зачем России такой пример? США — клон Европы. Там тоже кризис духовности и политическая неопределенность. Будем дружить, но на расстоянии, чтобы не заразиться.

К сожалению, столица нашей Родины все еще находится в плену иллюзий от европейских ценностей. И эти иллюзии распространяются по России, как образец для подражания через столицу. Русский язык засорен, на этом языке пишет и говорит Москва. На телевидении нет России, на первом месте жизнь Москвы, «партнеры» и шоу их формата. Странами Южного полушария наши СМИ не интересуются. Такая информационная политика, помимо ядовито-либеральной массовой информации, отрицательно сказывается на формировании национального самосознания как личности, так и всего общества.