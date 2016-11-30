



Сирия

Турция ввела войска в Сирию и начала там военную операцию с целью свержения президента страны Башара Асада. Об этом открыто заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер назвал также Асада «тираном». «Мы там для того, чтобы восстановить справедливость и положить конец господству жестокого тирана Асада, который устроил в стране государственный террор», — сказал Эрдоган.

Понятно, что Асад цель номер два в этой военной операции турецкой армии. Цель номер один — курды. Вот с ними турецкие вояки начнут разбираться в первую очередь. Анкара решилась на открытый военный конфликт на сирийской территории неслучайно. В последнее время курды достигли значимых успехов на северо-востоке провинции Алеппо. Анкара может потерять рычаги влияния на развитие ситуации в Сирии. Кроме того, возникли реальные условия для объединения курдских образований в объединенное территориальное предгосударственное новообразование. Таким образом, Турция получает вдоль своей границы линию как минимум нестабильности.

Скорее всего, турецкая армия постарается установить контроль на территории между Джераблусом и Азазой.

В сложившейся ситуации США получают в обе руки два враждующих меж собой козыря: турок и курдов. А в рукаве еще и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Идеальная позиция для манипулирования обстановкой в сирийском конфликте. Кроме того, можно смоделировать конструкцию, когда Обама сможет ввести в стране Чрезвычайное положение, и Трамп очень надолго окажется на скамейке запасных.

А что же Россия? Помните, мы очень грозно заявляли о жестком ответе в случае, если Анкара двинет войска в Сирию? Затем турецкие помидоры несколько смягчили нашу позицию, и Москва стала приветствовать намерения Анкары активно участвовать в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом сирийское руководство заняло соглашательскую позицию, что дало повод для версии о том, Россия и Турция, скорее всего, разделили сферы влияния в Сирии.

У Башара Асада свой взгляд на обстановку. Еще вчера курды были для него гораздо более болезненным геморроем, чем турки. Так что он за то, чтобы Эрдоган с ними разобрался. А что дальше?

Есть ли сговор между Москвой и Анкарой? Если в ближайшее время боестолкновений между измотанной боями с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийской и свежей турецкой армиями не случится — однозначно можно утверждать, что такая договорённость есть. А молнии Эрдогана в адрес Асада — это «спецэффекты» для Вашингтона.

Как только турецкая армия ударит по сирийской — значит, между Москвой и Анкарой «табачок врозь».

Каковы наши позиции и интересы? Нам кровь из носу нужно сохранить военные базы в провинциях Латакия и Тартус. Именно это присутствие позволит нам контролировать Суэцкий канал, Средиземноморье, Черноморские проливы в интересах, выходящих в этот регион морских маршрутов Нового шелкового пути. Напомню, Китай вкладывает в эту зону экономического процветания 8 триллионов долларов. Как говорится, кто будет при деле, тот будет с деньгами…

Из 16 стран-участниц этого проекта — 14 исламские. Поэтому Турция кровно заинтересована в том, чтобы сменить Россию в роли вышибалы в этом регионе. Плюс перспективный план Эрдогана установить на значительной части территории Сирии красного неклерикального Халифата с дальнейшим его распространением… Так что схватка будет не шуточная.

Россия не имеет права проиграть. Потому что бегство из этого важнейшего региона будет таким ударом по Кремлю, так ослабит вертикаль власти, что центробежные силы просто разорвут страну. Как это случилось после нашего ухода из Афганистана, когда мы надорвались…