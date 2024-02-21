Александр Васильев
Шеф-редактор ИА Regnum
Шеф-редактор ИА Regnum
Последние публикации
Советские люди променяли СССР на кока-колу. И правильно сделали
Как и все нормальные люди, Такер Карлсон без крайней нужды не употребляет в пищу продукцию Макдональдс. Но крайняя нужда приключилась. Нужно как-то очень доступно объяснить массовому американскому обывателю, что его страна катится в бездну мировой ядерной войны. О неизбежности апокалиптического...
21 февраля 2024
Три войны и один переворот: в 2023 году Глобальный Юг бросил вызов Западу
Традиционный жанр «итоги года», особенно в такой серьёзной сфере, как международная политика, требует доверять мнению признанных экспертов. Но мы решили поступить наоборот и довериться мнению наших уважаемых читателей. В январе 2023 года в обновленном ИА Регнум был сформирован отдел «Мир». Он...
4 января 2024
Застенчивые людоеды. Хорошим людям нужно просто убить всех плохих
Вот уже вторую неделю я смотрю, как развивается эмоциональное восприятие конфликта, и, наконец, решаюсь сказать о том, о чем уже второй год молчу. Помните, как всё начиналось? Сначала палестинцы из ХАМАС устроили бойню на юге Израиля. И, конечно, все симпатии обычных, далёких от политики людей были...
18 октября 2023
Русская Атлантида. Почему мы так и не научились рассказывать о Новороссии
В Государственном историческом музее открылась выставка «Новороссия». Мероприятие открывали вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова, произносившие прочувственные речи. Я стоял под расписными сводами центрального вестибюля ГИМа и думал о том, какой путь...
22 сентября 2023
Об интеллектуальном превосходстве украинцев над китайцами и индийцами
«Более трусливых людей не существует. Принцип их жизни — собраться толпой, употребить горячительных напитков и напасть на интеллигента», — так советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал нашумевшее видео с избиением украинского таксиста в Польше. На кадрах...
14 сентября 2023
«Нарратив Армагеддона». Доцент ВШЭ объяснила, как популизм погубил Украину
В Москве состоялась презентация книги «War, Peace and Populist Discourse in Ukraine» («Война, мир и популистский дискурс на Украине»), вышедшей в международном научном издательстве Routledge. Автор работы Ольга Байша — доцент факультета креативных индустрий Высшей школы экономики и автор четырех...
6 июля 2023
«Командир хаоса». Бег, война и смерть Владлена Татарского
Погиб Макс Фомин. Владлен Татарский. Убит на встрече с читателями в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга. Вместе с ним пострадали 33 человека. Тот случай, когда хочется что-то сказать, а в русской литературе уже всё сказано. Всё уже написано до нас. И про то, как прийти умирать на...
3 апреля 2023