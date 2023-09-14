«Более трусливых людей не существует. Принцип их жизни — собраться толпой, употребить горячительных напитков и напасть на интеллигента», — так советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал нашумевшее видео с избиением украинского таксиста в Польше.

Иван Шилов ИА Регнум Михаил Подоляк

На кадрах, возмутивших Сеть, два подвыпивших здоровенных жлоба садятся в машину к интеллигентному очкарику, через слово вопят «Kurwa!» и в ответ на вежливое замечание о том, что с пивом в такси нельзя, один из них распускает руки. Всё происходит буквально слово в слово так, как описал пан Подоляк.

Ладно, я пошутил. Конечно же, Подоляк такого не говорил. Вернее говорил, но не о поляках.

Просто совпали в моей новостной ленте в Телеграме два видеоролика подряд. На одном пьяный поляк бьёт интеллигентного украинца, а на другом трезвый Подоляк говорит о «принципе жизни русских». Которые ненавидят «того, кто интеллигентен, умён и тому подобное». То есть таких, как Подоляк. А он фигура глубоко типическая.

О таких очень умных и интеллигентных киевлянах, разъясняющих простым киевским обывателям премудрости мироустройства, повествует классическая украинская пьеса «За двумя зайцами», увидевшая свет еще при царе Александре III и экранизированная киностудией Довженко при Никите Сергеевиче.

Главный герой — обанкротившийся владелец барбершопа — так выражает своё кредо: «В каждом обхождении главная хворма — учёность. Потому ежели человек учёный, так ему уже свет переменяется».

Поправить своё положение Свирид Петрович Голохвастов (так звали главного героя) решил женившись сразу на двух невестах — одной богатой, а другой красивой. Правда в этом на первый взгляд идеальном плане что-то пошло не так. Но это уже детали. Главное тут — это глубокое знание классиками украинской литературы и корифеями театра киевских персонажей, не меняющихся на протяжении столетий (что, собственно, и отличает подлинную классику).

Посмотрите, как органично эта реплика звучала бы в исполнении советника начальника офиса Зеленского: «Ежели когда человек поднимется умом выше лаврской колокольни, да глянет оттудова на людей, так они ему сдаются-кажутся такие манюсенькие, как пацюки, пардон, крысы!»

Выше колокольни Киево-Печерской лавры со времен Леонида Ильича Брежнева возвышается фигура Родины-Матери. Недавно украинцы взгромоздились и на неё, и на саму лаврскую колокольню и теперь взирают на окружающий их мир с этой недосягаемой высоты. И что же они видят?

Пан Подоляк, когда вокруг его следующего утверждения поднялся шум, заявил, что слова вырвали из контекста, т.е. попросту не поняли всего масштаба мысли. Что ж. Приведём цитату без всяких шуток целиком.

Журналистка Влащенко на чистом русском языке спрашивает у советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, как «формула мира» Владимира Зеленского установит «новый мировой порядок»? Как к ней относятся такие страны, как Индия и Китай? А теперь внимание, полный ответ на языке оригинала:

«В чем проблема современного мира? В чем проблема Индии, Китая и так далее… Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран. К сожалению.

Да, они вкладываются в науку. Да, Индия послала сегодня луноход и уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир».

Конечно, не понимает! Индия не понимает, а Украина всё в этой жизни уже поняла. В науку они вкладывают! По Луне колесят. Посмешище какое! Нет, надо брать пример с украинцев. Вот где интеллектуальный потенциал и способность анализировать последствия собственных шагов. По этому поводу один индийский пользователь соцсети Х (как теперь Илон Маск окрестил Твиттер) заметил очевидное: «именно поэтому мы на Луне, а они на минном поле».

И вот в этой точке находится одна важная развилка.

Вы знаете, как война выглядит в общественном мнении с той стороны? Если очистить от всяческих идейно-политических наслоений, а взять мнение рядового обывателя?

В его глазах картина выглядит как-то так: ничто не предвещало, совсем ничто, вообще ничто; внезапно с неба рухнул огонь, загорелись города, стали гибнуть люди.

Как объяснить случившееся? Политизированные украинцы рассуждают в духе Подоляка: таков принцип жизни русских — накатили «Путинки» и напали на нас — интеллигентных и образованных.

Но такой вариант ответа убеждает не всех. И тогда на помощь приходит психиатрическое объяснение: соседей, во главе с руководством, поразило внезапное безумие. Проще говоря, они считают нас неадекватными. А мы — их.

Кто же прав? Поможет разобраться советник чего-то там президента Украины Подоляк.

Если мы действительно согласны с тем, что Индия и Китай недостаточно интеллектуально развиты, то, конечно же, приходится признать, что где-то там среди отставших от цивилизации и мы.

Но есть другой вариант — люди, не умеющие анализировать последствия собственных шагов, не понимающие своего места в мире, т.е. попросту неадекватные окружающей действительности, это украинцы. То есть те, кем руководит Зеленский, офис которого возглавляет Ермак, которому советует советы советник Подоляк.

Украинскому обществу, мнение которого выражает (или формирует — как хотите) Подоляк, кажется, что оно летело в космическое свадебное путешествие за рулём автомобиля Тесла, на заднем сиденье которого разместились сразу две избранницы — красивая и богатая. Но тут завистливые и неадекватные соседи сорвали этот безупречный жизненный план.

В реальности украинское общество оказалось посреди минного поля на подбитом «Бредли» с отключенным Старлинком.

Правда, в ситуациях, когда очередной советник, взобравшись выше лаврской колокольни, начнёт вещать оттуда совсем уж откровенную дичь, всегда звучат голоса о том, что это, мол, вы притягиваете ничего не значащий единичный пример. У вас, мол, и не такое в телевизоре говорят.

Но давайте тогда послушаем самого президента Зеленского. Того самого, офисом которого заведует Ермак и его советник Подоляк.

Zuma/TASS Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак

Вот из свежей беседы с журналистами издания Еconomist:

«Невозможно предсказать, как миллионы украинских беженцев в европейских странах отреагируют на то, что их страну бросят. Украинцы в целом «вели себя хорошо» и «очень благодарны» тем, кто их приютил. Они не забудут эту щедрость. Но это не было бы «хорошей историей» для Европы, если бы она «загнала этих людей в угол».

Польская пресса уже реагирует: он угрожает Европе.

И чем угрожает? Майданом! Этим уникальным украинским способом решать проблемы. При этом «загоняет в угол» беженцев, конечно же, Европа, а не собственное правительство, которое спит и видит, как бы поставить под ружьё мужиков, отдавших по несколько тысяч долларов за возможность перейти границу.

Адекватная постановка вопроса?

Или вот из официального выступления на международном саммите «Триморья» неделю назад:

«Мы не будем спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний, нарушение Соглашения об ассоциации, нарушение условий свободного рынка. Европейские институты не должны умножать разочарования в Европе, должны усиливать доверие к тем обещаниям, которые звучат в Европе. Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах».

Опять угрожает. Судиться с Еврокомиссией, если ему не дадут разорить дешевым зерном восточноевропейских фермеров. Адекватный?

Или вот моё любимое, и всё, буду закругляться. Из очередного видеообращения Зеленского. На этот раз на бизнес-форуме в Италии две недели назад:

«Просто посмотрите, что происходит, когда Крым контролируется Российской Федерацией. Есть ли у них цивилизация? Нет. Есть ли у них туристы? Нет. У них появилось больше рабочих мест? Нет. Пришло ли к ним больше предприятий? Нет. Почему?

Потому что Украина, будучи цивилизованной страной по всем нормам международного права, не признает Крым частью Российской Федерации. И мир делает то же самое.

Когда мировые политики этого не признают, бизнес не признает этого. Если бизнес на каком-либо континенте не признает этого, это означает, что там не будет устойчивой экономики, у них не будет этой экономики, у них не будет денег, будет постоянный хаос».

Договороспособный адекват?

Честно говоря, даже атаки Крыма цивилизованными украинскими ракетами и дронами далеко не всех российских туристов заставили изменить планы на лето. Правительству пришлось спешно организовывать маршрут для отдыхающих практически по тылам группировки наших войск, сражающейся с украинскими контрнаступантами. И никакого хаоса!

А вот по поводу цивилизации, которой нет без Украины, это не подумайте, что случайная оговорка. Еще в 2021 году, обращаясь к жителям ДНР и ЛНР, Зеленский заявил:

«Если ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «мы русские», большая ошибка оставаться жить на Донбассе… Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет».

Да ведь это ровно то, что говорил Подоляк — цивилизация на земле только одна. Та, где можно с госсекретарём США посидеть в Макдональдсе. Такая же забегаловка с теми же пирожками, картошкой и бутербродами с котлетой, но под другой вывеской — уже всё… НЕ ТО! Слабый интеллектуальный потенциал. Не такой как у украинцев, их Голохвастовых, Подоляков и Зеленских.

Война с этой цивилизацией в лице её лучших представителей — это война за «отсталость». Так прямо Подоляк этой Влащенко в интервью и сообщил: Россия воюет за право быть отсталой страной. То есть за право оказаться там, где Индия с её луноходом, а не там, где похмеляется министр иностранных дел Кулеба.

И в общем, даже не сказать, что при всей своей очевидной неадекватности в этом Подоляк не прав.