Известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица снял документальный фильм «Наше крещение. Предстоятель», приуроченный к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В картине присутствует интервью, которое режиссеру дал президент Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице

Фильм Кустурицы был показан в телеэфире 20 ноября, в день юбилея главы Русской православной церкви.

Владимир Путин говорил с Кустурицей о роли православия в судьбе России и о том, что обычно остаётся за рамками официальных выступлений: о личной молитве, гордости за чужие достижения и потребности чувствовать поддержку людей.

В разговоре соединились две темы — личная вера и история Российского государства. Для Путина они не существуют отдельно друг от друга: отношение к стране начинается с отношения к людям, а разговор о современной России побуждает вспомнить события тысячелетней давности.

«Молюсь за наших людей»

Вопросы о религиозных убеждениях государственных руководителей обычно сопровождаются рассуждениями о традициях, ценностях и месте церкви в обществе. Путин выбрал более личную интонацию. Говоря о том, за что молится, он ответил без подробного описания своего религиозного опыта:

«Что я знаю точно — это то, что я молюсь и за Россию, и за наших людей каждый день».

Чужую веру невозможно почувствовать со стороны. Однако само появление столь личного признания в интервью, посвященном предстоятелю Русской православной церкви, показательно. Оно переводит разговор из сферы отношений государства и религиозного института в сферу ответственности, которую человек осмысляет через собственные убеждения.

Еще один лейтмотив интервью — личное отношение Путина к успехам граждан страны:

«Когда смотрю на достижения наших ученых, деятелей искусства, спортсменов, да и рядовых людей, которые делают что-то уникальное своими руками, или урожай фантастический собирают, которого не было никогда, ни в Советском Союзе, да и в царской России — у меня возникает такое чувство восторга, как будто это делают талантливые, выдающиеся, красивые люди, и они близкие ко мне люди, чуть ли не члены моей семьи. И воспринимаю их достижения как личный успех и личную победу».

Примечательно соседство людей, чьи имена известны всей стране, и тех, кто редко попадает в новости.

Ученый и земледелец, деятель искусства и мастер, создающий что-то своими руками, оказываются внутри одного представления об успехе России. Поводом для гордости становится не только рекорд или награда, но и труд, результат которого ощутим для окружающих.

«Я осознаю поддержку со стороны наших людей и очень за это благодарен, потому что без этой помощи и поддержки не только работать невозможно — но точно невозможно добиваться каких бы то ни было результатов, наших общих целей во имя и ради России», — сказал президент.

Из слов президента в интервью следует: лидер страны понимает поддержку не просто как проявление политической лояльности, но как то, что в православной традиции называется синергией или соработничеством — участие в общем труде во имя одной цели.

Третий Рим

Говоря о роли Русской православной церкви, Путин обратился к началу общей истории — Крещению Руси в 988 году.

«Возникла единая религия, после этого возник единый русский народ и централизованное русское государство.

И в этом смысле Русская православная церковь сыграла уникальную роль в становлении русской нации и российской государственности», — подчеркнул лидер страны.

Кустурица задал собеседнику вопрос — может ли русская цивилизация стать «ковчегом» для христиан. Путин напомнил о появившемся еще в XV веке представлении о роли России в христианском мире: Рим и Константинополь (который называли вторым Римом) пали, Москва — Третий Рим, стоит, а четвертому не бывать.

Эта мысль веками присутствует в русской богословской и философской традиции, отметил президент России.

«И Москва стала продолжательницей этой веры, этих традиций. В этом смысле она стала Третьим Римом, то есть духовным хранителем этих святынь, этого наследия», — пояснил Путин.

Более чем через тысячу лет после Крещения Руси, после трагедий начала XX века (которые упомянул Путин в интервью) Русская православная церковь остается одной из главных созидательных сил российского общества, участницей общей работы по укреплению России.

В этой вовлеченности церкви в жизнь общества — заслуга ее предстоятеля, патриарха Кирилла.

«Вы знаете, действующий патриарх никогда не замыкался в рамках церкви, никогда не замыкался в стенах какого-то монастыря. Он всегда был рядом с народом, всегда общался с народом и продолжает это делать», — поделился Путин. Он также рассказал:

«Я уж ему говорю: ваше святейшество, вы бы немножко всё это помягче делали, не нужно, может быть, постоянно… Он же постоянно в дороге. Он то на Крайнем Севере, то на юге, то ещё где-то, всё время передвигается. Надо поберечь себя, здоровье поберечь. Он всегда рядом с людьми, так же, как всегда была рядом со страной Русская православная церковь, на протяжении всей ее истории».

«Наша общая сторона»

В интервью президент говорил о том, что внешние, недружественно настроенные силы пытаются разрушить исторически сложившееся единство исторической России. И самым ярким примером было то, что происходило на Украине в постсоветский период, то, что привело к катастрофе, начавшейся с госпереворота 2014 года.

Путин указал на то, что нынешний конфликт — это продолжение той же политики внешних сил — «разделяй и властвуй», с одной целью — ослабить Россию.

«Это должны понимать и знать все, в том числе те, кто проживает и в России, — мы это знаем, понимаем, я это чувствую и вижу по состоянию нашего общества, — и те, кто проживает на территории сегодняшней Украины, — указал президент России. — Люди должны понимать, что всё, что происходит, и все, кто их поддерживает, в том числе и в сегодняшних условиях противостояния с Россией, делают не в интересах Украины, а в своих собственных интересах с целью всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле».

Те силы, которые сейчас удерживают власть в Киеве, — не патриоты Украины, а националисты, которые ненавидят другие народы, подчеркнул Путин. «Но на этой ненависти к другим народам далеко не выедешь», — подчеркнул президент России.

Путин указал на то, что стремление порвать все связи Украины с Россией — исторические, духовные, политические, экономические — привело украинское государство к общей деградации.

«Что получилось после развала СССР и приобретения независимости Украиной? Всё она утратила: судостроение, авиастроение, ракетостроение, практически произошла и депопуляция», — подчеркнул Путин. Причем, заметил он, численность населения сократилась едва ли не наполовину еще до начала боевых действий.

Кустурица отметил — Путин не раз говорил о том, что русские и украинцы — один народ, вовлеченный общими врагами в братоубийственное противостояние. «Что вы бы хотели сейчас сказать украинцам?» — задал вопрос режиссер.

«Я бы хотел, чтобы они это услышали. Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей и понимать, что, если мы хотим быть сильными, значимыми и хотим иметь условия для хорошего развития, мы, конечно, должны быть вместе — в том смысле, что должны объединять свои усилия для достижения общих целей», — сказал Путин.

В православной традиции есть представление о том, что стремление разделять и властвовать указывает на действие сил, которые пытаются противостоять Богу. Слово «дьявол», дословно «клеветник», толкуется и как «разделяющий».

Но из слов президента России следует, что он верит в духовное прозрение украинского народа, которое поможет преодолеть разделение: «Все мы, и в том числе и те люди, которые проживают на территории сегодняшней Украины, должны стремиться к объединению».

«Я хотел бы сказать: переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной», — обратился Путин.