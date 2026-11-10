В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, 10 ноября начались трехсторонние переговоры России, США и Украины.

ИА Регнум

Обсуждение касалось урегулирования конфликта на Украине и формирования всеобъемлющей системы безопасности на европейском континенте.

В первый день встреча прошла в закрытом формате и продлилась около 4 часов. После почти двух часов работы был объявлен перерыв продолжительностью 43 минуты, после чего обсуждение продолжилось. Переговоры продолжатся 11 ноября. Российскую делегацию, состоящую из пяти переговорщиков и шести экспертов, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

В состав также входят заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.

На встрече обсуждались вопросы архитектуры безопасности государств, деэскалации и гуманитарные инициативы, в том числе взаимные гарантии безопасности России и Украины.

Переговоры стали возможными благодаря эффективности российских ударов по Украине. Они продемонстрировали неизбежность военного, экономического и энергетического ослабления киевского режима.

Российские вооруженные силы продолжают выполнять задачи специальной военной операции, принуждая Киев к признанию реалий «на земле» — в том числе к признанию территориальных изменений.

Именно давление на поле боя создало условия для возвращения к столу переговоров.

Российская сторона настаивает на долгосрочном и надежном урегулировании. Речь идет не о временной приостановке огня, которая позволила бы противнику восстановить силы, а о завершении конфликта с безусловным учетом наших интересов и устранением рисков для безопасности страны на европейском континенте.

Любая передышка дала бы возможность Вооруженным силам Украины и военно-промышленному комплексу восстановиться и вновь нанести удар. Москва стремится к такому решению, которое исключило бы возвращение к конфликту в будущем.

Фактически на переговорах обсуждается формат признания итогов конфликта. Россия стала больше, Украина — меньше. Условия диктует побеждающая сторона.

9 ноября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина получит только те гарантии безопасности, на которые согласится Россия. За этими словами стоит вопрос о том, в каком именно формате будет зафиксировано поражение киевского режима и как будет организовано дальнейшее управление Украиной.

Москва не испытывает завышенных ожиданий от текущего раунда. Предыдущие попытки достичь соглашения срывались по инициативе Украины и Европы, но никогда — по инициативе Москвы.

Противник по-прежнему думает воевать: Евросоюз заинтересован в продолжении конфликта руками украинцев, а киевский режим в первую очередь думает о сохранении собственных позиций.

При этом Москва готова к любому варианту развития событий и продолжает планомерную военную работу, не делая многообещающих заявлений.

Сообщается, что переговоры между российской и украинской делегациями велись на русском языке. Это свидетельствует о нашей сильной переговорной позиции.

Важным достижением стало обсуждение украинского конфликта в связке с более широким контекстом европейской безопасности.

Именно такого подхода Россия добивалась еще до начала специальной военной операции. Тогда Запад отверг эти требования, что привело к эскалации. Сейчас российские предложения по закреплению гарантий безопасности вынуждены принимать во внимание.

Российские вооруженные силы сегодня выступают лучшим «миротворцем», заставляя киевский режим считаться с ситуацией на фронте. Первый день переговоров в Абу-Даби подтвердил: диалог идет на условиях, которые диктует сложившийся баланс сил.