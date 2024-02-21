Материалы с тегом «Михаил Галузин»
МИД: Украина за десять лет превратилась в нищую и вымирающую территорию
За десять лет после Евромайдана Украина из самодостаточной и промышленно развитой республики бывшего Советского Союза превратилась в нищую вымирающую территорию. Об этом 21 февраля заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Как отметил в интервью «РИА Новости» дипломат, на Украине...
21 февраля 2024
В МИД России дали оценку присоединению Армении к Римскому статуту
Москва считает абсолютно недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту так называемого Международного уголовного суда (МУС) и не видит здесь никакого поля для диалога. Об этом заявил 9 октября замглавы МИД РФ Михаил Галузин. МУС занимает в отношении России абсолютно...
9 октября 2023
МИД РФ прокомментировал внесение Ким Чен Ына на сайт «Миротворец»
Внесение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в базу украинского сайта «Миротворец» не сможет посеять раздор между Москвой и Пхеньяном. Об этом 15 сентября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что это очередная провокация киевского режима...
15 сентября 2023
В МИД России назвали Microsoft антироссийской компанией
Американская корпорация Microsoft действует во вред России, оказывая поддержку Украине. Об этом 10 августа заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Он отметил, что компания с самого начала специальной военной операции помогала киевскому режиму под предлогом укрепления его...
10 августа 2023
Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС, заявили в МИД
Киев должен ответить за подрыв Каховской ГЭС, все виновные в этом теракте понесут заслуженное наказание, заявил 9 июня замглавы МИД России Михаил Галузин. «Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание», — сказал он в эфире телеканала...
9 июня 2023
МИД РФ: подрыв аммиакопровода учтут в контактах по зерновой сделке
Фактор подрыва аммиакопровода «Тольятти — Одесса» будет учитываться в дальнейших контактах по зерновой сделке. Об этом 9 июня заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в эфире телеканала «Россия-24». На вопрос, имеет ли смысл продолжать консультации по зерновой сделке после...
9 июня 2023
Подоляк выставил России условия Киева для совместных переговоров
На заявления российского МИД об условиях мирного урегулирования ситуации на Украине, чиновники в Киеве выдвинули свои. В частности, советник офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в соцсетях обозначил ряд «реалистичных» встречных требований. «Реалистичны только условия Украины», —...
28 мая 2023
МИД России: Киев атаковал Кремль дронами без согласования с Западом
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что ВСУ под руководством Киева совершили атаку дронами на Кремль без согласования с западными союзниками. «Своими действиями киевский режим ещё раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не...
27 мая 2023
В МИД России прокомментировали визит премьер-министра Японии в Киев
Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев свидетельствует о продолжении политики Токио как послушного союзника Соединённых Штатов, считает заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин. «С моей точки зрения, господин Кисида просто продолжает политику, начатую много...
21 апреля 2023
В МИД назвали условие для прекращения поставок западного оружия Украине
Западные страны могут перестать поставлять вооружения Украине только тогда, когда осознают, что ВСУ неспособны продолжать военные действия. Об этом 21 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в эфире телеканала RT. «Может быть, в момент, когда они наконец-то осознают...
21 апреля 2023