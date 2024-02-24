Материалы с тегом «Сергей Рябков»
МИД заявил об отсутствии планов у России выйти из Договора по космосу
Москва не намерена выходить из Договора по космосу и не рассматривает этот вопрос. Об этом 24 февраля журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Дипломат подчеркнул, что это один из ключевых компонентов системы международных договоренностей в сфере, которая...
24 февраля 2024
Россия доводит до США сигнал об опасности эскалации, заявили в МИД
Россия доводит до США по всем доступным каналам, что курс Вашингтона на эскалацию очень опасен. Об этом 15 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Наш сигнал понятен, очевиден, эскалация — это то, что сейчас находится в центре американского курса, очень опасно», — сказал дипломат журналистам...
15 февраля 2024
МИД РФ прокомментировал госпитализацию главы Пентагона Остина
Госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина имеет значение, однако не требует от РФ дополнительных мер безопасности. Об этом заявил заместитель министра МИД РФ Сергей Рябков. «Насколько я понимаю, закрытые контакты давно сведены практически к нулю. Они носят эпизодический характер и не привязаны к...
12 февраля 2024
В МИД заявили, что интервью Путина Карлсону пробило информблокаду России
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пробило информационную блокаду РФ и это очевидная для всех вещь, заявил 12 февраля ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «То, что интервью президента пробило информационную блокаду и стало...
12 февраля 2024
Размещение ядерного оружия в Британии не устрашит Россию, заявил Рябков
Власти США заблуждаются, если полагают, что размещение американского ядерного оружия в Великобритании сможет устрашить Россию, Москва найдёт средства этому противостоять, заявил 1 февраля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. «Если они полагают, что размещение ядерного оружия в...
1 февраля 2024
Рябков раскритиковал Запад за навязывание «формулы Зеленского»
Чем дольше Запад настаивает на так называемой формуле мира лидера киевского режима Владимира Зеленского, тем сильнее усугубляется кризис вокруг Украины. Об этом замглавы МИД России Сергей Рябков заявил 30 января журналистам. Россия, подчеркнул он, не скрывает свою позицию, напротив, при любой...
30 января 2024
МИД России жёстко предостерёг США от возвращения ядерного оружия в Британию
Россия решительно предостерегает Соединённые Штаты от возвращения американского ядерного оружия в Великобританию, заявил 30 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Что касается темы гипотетического возвращения американского тактического ядерного оружия на территорию Великобритании, то мне хотелось...
30 января 2024
Рябков заявил о намерении БРИКС развивать торговлю в нацвалютах
Страны БРИКС намерены сосредоточиться на увеличении доли национальных валют в торговле внутри группы, заявил 30 января замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат напомнил, что с 1 января пять новых стран присоединились к БРИКС — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия стали полноправными...
30 января 2024
МИД прокомментировал обвинения во вмешательстве РФ в ситуацию в Техасе
Россия не вмешивается во внутренние дела Соединённых Штатов и не собирается этого делать. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения о якобы роли Москвы в провоцировании напряжённости ситуации на границе с Мексикой в Техасе. «Это повторяется постоянно, и поводы они будут...
29 января 2024
В МИД заявили, что вопрос обмена заключёнными с США требует «режима тишины»
Вопрос о возможности обмена заключенными между Россией и США является деликатным, и именно профессиональное взаимодействие в «режиме тишины» неоднократно, как показывает практика, доказывало свою эффективность в его решении. Об этом 22 января заявил заместитель министра иностранных дел России...
22 января 2024
МИД: ракеты «Сармат» не повлияют на формулу стратегического уравнения с США
Постановка ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство не меняет формулу стратегического уравнения России и США, так как механизм введения межконтинентальных баллистических ракет нового типа в поле действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) соблюдался до приостановки...
22 января 2024
В МИД заявили об ответных мерах в случае конфискации российских активов
Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов на Западе. Об этом 18 января заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Россия не ждёт от западных противников никаких здравых действий, которые бы демонстрировали минимальное понимание ими того, насколько...
18 января 2024
Советник Байдена Джейк Салливан заявил о формировании нового миропорядка
Мировой порядок, развивавшийся с даты окончания Второй мировой войны, подошёл к концу, формируется какой-то новый миропорядок, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тему в ходе трансляции, которая велась 16 января на сайте...
17 января 2024
В МИД назвали триггер для возможного разрыва отношений с США
Триггером для возможного разрыва отношений России с США может стать конфискация замороженных российских активов и дальнейшее нагнетание военной эскалации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Дипотношения сами по себе, разумеется, это не какой-то тотем, которому нужно поклоняться, это не...
22 декабря 2023
МИД призвал не ждать изменений в отношениях с США при избрании Трампа
Положительные прогнозы по развитию российско-американских отношений в случае избрания президентом Соединённых Штатов в 2024 году Дональда Трампа безосновательны. По мнению заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, признаков для такого развития событий нет. Об этом он рассказал в...
15 декабря 2023
Рябков призвал США не испытывать РФ на прочность по теме ядерных испытаний
Соединённые Штаты ошибаются, если считают нужным испытывать Россию на прочность по теме возобновления ядерных испытаний, заявил 7 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва судит не по словам, а по делам, Россия сама должна в любой момент времени находиться в готовности. Это...
7 декабря 2023
Рябков оценил состояние отношений России и США
Отношения России и США находятся в плачевном состоянии. В такой ситуации не следует вести диалог о контроле над вооружениями, сообщил 28 ноября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. «Отношения находятся в удручающем, плачевном, тяжёлом состоянии», — сказал...
28 ноября 2023
МИД России заявил об отсутствии планов по контактам с США до конца года
До конца текущего года Россия не планирует взаимодействовать с США по озабоченностям в сфере ядерного оружия. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Комментируя возможность провести в декабре неформальные переговоры на уровне представителей МИД обеих стран...
28 ноября 2023
Рябков заявил о стремлении США создать смуту в России
Соединённые Штаты показывают нарастающую нацеленность на смену власти в России и организацию смуты внутри страны. Об этом 28 ноября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «США не только развязали против России гибридную войну, которая ведётся, судя по всему, до последнего...
28 ноября 2023
МИД России предрёк США повторение «Вьетнама» на Украине
Власти США рискуют допустить в ситуации с Украиной такие же ошибки, как во Вьетнаме и Афганистане. Такую вероятность не исключил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Американцам придётся снова учиться, если они не хотят наступать на вьетнамские, афганские и любые другие...
28 ноября 2023