Армия России продолжает методично «выключать» энергосистему Украины — от западных регионов до Харьковской и Днепропетровской областей.

Иван Шилов ИА Регнум

В ночь на 3 ноября реактивные БПЛА «Герань» поразили распределительные подстанции на Западной Украине, которые отвечали за передачу электричества от атомных станций. В регионе действуют Ровенская и Хмельницкая АЭС.

В течение 20 минут двумя массированными ударами — сначала беспилотников, а затем баллистических и крылатых ракет — были поражены две теплоэлектростанции: Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и Зеленодольская в Днепропетровской.

В этой атаке наши военные задействовали ракеты «Искандер-М» и «Циркон».

Также стало известно, что по итогам «прилетов» в Днепропетровской области вышла из строя Криворожская ТЭС (мощностью 2800 МВт), разрушена и не работает Приднепровская ТЭС мощностью 1765 МВт.

В результате Днепропетровск лишился крупнейших источников генерации энергии.

В Харьковской области удары пришлись на подстанции «Змиевская» и «Лосево» и на харьковскую теплоэлектроцентраль — в результате чего областной центр остался без теплоснабжения.

В Житомире очевидцы и местные СМИ сообщили, что после удара по энергообъекту в городе пропали свет и вода.

Экстренные отключения света начались в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. По всей Украине введены ограничения электроснабжения и отопления.

2 ноября поступила информация о том, что в Киеве наблюдаются перебои с водой. Днем 3-го украинские СМИ сообщили о прекращении движения поездов на всех трех ветках Киевского метрополитена. Приостановлена работа фуникулера, который соединяет районы Подол и Верхний город. Также «встали» некоторые троллейбусные и трамвайные маршруты в украинской столице.

Параллельно продолжается планомерная дезорганизация транспортной инфраструктуры противника. «Герани» уничтожили четыре локомотива у Сум, Днепропетровска и Комсомольского в Харьковской области. Логистика на этих участках парализована.

В Одесской области разрушена портовая инфраструктура в порту Килия в дельте Дуная. Через этот приграничный порт к юго-западу от Одессы ранее активно шли поставки для ВСУ — военные и двойного назначения.

В черноморском порту Южный примерно в 30 километрах от Одессы удар с воздуха «накрыл» сухогруз с армейским имуществом. Аналогичное судно поразили в море на подходе к порту.

Ранее, 2 ноября, Минобороны России также информировало об ударах по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовали ВСУ. Российские военные поразили цеха сборки и места хранения беспилотников, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

Уничтожено место хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе села Тузла (Белгород-Днестровский район Одесской области).

Атака 3 ноября подтвердила: наша армия успешно использует тактику групповых ударов. Поражения целей по всей украинской территории следуют одно за другим, не давая противовоздушной обороне ВСУ эффективно реагировать.

ВС России применяют широкий спектр средств — беспилотники «Герань», крылатые ракеты Х-101, «Искандеры-М» и «Цирконы». Огневое давление значительно превосходит украинские возможности обороны.

Удары по энергетике и логистике последовательно лишают противника возможности полноценно сопротивляться. Российские подразделения держат под огневым контролем значительную часть территории Украины.

Уничтожение энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях создает серьезные проблемы для логистики противника. Без стабильного энергоснабжения простаивают оставшиеся производственные мощности, затрудняется поставка военной техники и боеприпасов. Особенно критична ситуация для прифронтовых регионов — Харьковской и Днепропетровской областей.

Верховный главнокомандующий Владимир Путин принуждает Киев к деэскалации: за угрозами и провокациями в адрес России следуют массированные удары. Такая стратегия приближает условия для устойчивого мира.