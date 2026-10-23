Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной, но не намерена обсуждать собственные территории как предмет торга.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 22 октября объяснил, почему Москва считает невозможным стратегическое поражение России. Глава государства указал — кому адресованы слова о нежелании войны с Европой. Путин объяснил — что должно стать итогом переговоров.

Беседа президента с тележурналистом состоялась на следующей день после визита в Москву представителя президента США Стивена Уиткоффа. Это и последующие события стали главной темой ответов российского лидера.

После встречи с Уиткоффом 21 октября с осторожным оптимизмом о мирном урегулировании выступает и представитель американского президента, и сам Дональд Трамп, отметил Зарубин.

«Зеленский стал более аккуратные и осторожные заявления делать. И обращает на себя внимание, что накануне он публично в телеинтервью на прямой вопрос, готов ли он признать потерю территории, ответил «да, готов». Какой у Вас настрой?» — задал вопрос журналист.

Президент дал понять, что любые рассуждения Киева об «уступках» освобожденных территорий не имеют значения.

Путин подчеркнул:

«У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территория, это территория исторической России. Тем более что люди, проживающие на этих территориях, проголосовали, первое, за государственную независимость. В качестве второго шага проголосовали, хочу это подчеркнуть, за воссоединение с Российской Федерацией. Так что говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно».

Из слов главы государства следует: переговоры не могут строиться на представлении, будто Киев «согласен» отдать России российские же территории.

Эту позицию наша страна последовательно отстаивает с 2022 года. Тогда, принимая в состав государства четыре новых региона, руководство России ссылалось не только на общую историю, но и на волеизъявление их жителей. Иными словами, Зеленскому нечего «уступать»: Россия вернула свое.

В нынешнем интервью Путин вновь поставил на первое место людей, а не линии на карте. Для российского руководства у Киева нет ни исторического, ни морального права отменять их выбор.

В заявленной Путиным цели предстоящих трехсторонних контактов территориального торга нет. Речь идет об условиях безопасности России и Украины после мирного соглашения. Именно на этот вопрос Москва предлагает перенести разговор — не как остановить боевые действия на несколько месяцев, а как не допустить нового конфликта.

Москва предлагает Европе отказ от войны

Путин дал оценку нынешней политике ЕС. Именно в европейских столицах, напомнил президент, годами требовали нанести России стратегическое поражение. Теперь там всё чаще говорят об угрозе со стороны Москвы и необходимости готовиться к войне с ней. Глава государства назвал такие разговоры «политической шизофренией».

Путин подчеркнул:

«Для всех стало очевидным, что победить Россию на поле боя невозможно, нанести ей стратегическое поражение нереально. И думаю, что те люди, которые стремились к стратегическому поражению России во все века (и сейчас такие люди, к сожалению, есть), осознают реалии современной жизни и поймут, что лучше жить дружно с Россией. Это соответствует интересам их народов».

Вслед за оценкой военных перспектив президент обратился к самим европейцам. Их интересы не совпадают с планами политиков, рассуждающих о новой большой войне, указал лидер России.

«Потому что, если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой», — подчеркнул президент России.

Это прямое обращение к тем, кому придется расплачиваться за стремление элит ЕС к военному столкновению с Россией.

Москва не готовит вооруженный конфликт с Европой, не видит смысла в войне с ее народами. Но если власти ЕС всё же выберут агрессию, отказаться от защиты собственных интересов мы не готовы — такой вывод следует из слов главы государства.

В интервью прозвучал и другой вопрос: почему украинское руководство полагает, что весь мир обязан воевать за него и оплачивать продолжение конфликта?

Путин напомнил, что западные сторонники войны до последнего украинца не сами платят за нее жизнями. Продолжая снабжать киевский режим оружием, европейские правительства продлевают конфликт, вместо того чтобы искать договоренность, учитывающую безопасность обеих сторон.

Перспектива стратегического поражения Москвы, на которую делали ставку ее противники, закрыта, подчеркнул президент.

Поэтому альтернативой договоренности может стать лишь продолжение конфликта — без отказа России от поставленных целей. Именно с таким предупреждением Владимир Путин и обращается к европейским политикам.

Прочный мир на наших условиях

Путин обозначил главную тему предстоящих переговоров с США и Украиной. Речь должна идти не о временном прекращении огня, но об условиях окончательного урегулирования конфликта.

«Мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты, — отметил российский лидер. — Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели».

Путин говорит не о передышке на фронте, после которой противники снова начнут готовиться к войне, а о безопасности обеих стран. Прекращение огня не устранит причин противостояния, если за ним не последуют твердые обязательства, действующие и после подписания соглашения.

Причем речь идет не только об Украине. Как указал президент, американская сторона сама предложил расширить разговор до будущего устройства европейской безопасности.

«Представитель администрации США обратил внимание на то, что если мы будем обсуждать вопросы, связанные с обеспечением безопасности в будущем и для Украины, и для России, то, естественно, нужно будет говорить и об архитектуре европейской безопасности в целом. И я тоже с этим согласен», — отметил президент.

Этот разговор возвращает стороны к предыстории СВО. Еще в декабре 2021 года Россия предложила Соединенным Штатам и НАТО проекты соглашений о гарантиях безопасности. Речь шла о нерасширении альянса, ограничении размещения вооружений у российских границ и военной активности в Европе.

Мирные инициативы Москвы тогда были отвергнуты. Отказ Запада предметно обсуждать нашу обеспокоенность стал одной из первопричин СВО — на что неоднократно указывало российское руководство.

Спустя почти пять лет вопрос, который пытались вынести за скобки, вновь оказался в центре дипломатического разговора.

Более того, необходимость обсуждать общеевропейскую безопасность теперь обозначил представитель Дональда Трампа.

Само возвращение к этой теме — дипломатический результат Путина: договариваться о будущей системе безопасности не получится без России и без учета наших интересов.

Кто и где будет размещать вооружения, какие угрозы окажутся у российских границ, какие обязательства примут на себя стороны — от ответов на эти вопросы зависит, насколько прочным станет мир. Соглашение, которое обеспечит безопасность лишь одной стороне, оставит причины для нового столкновения.

Путин напомнил, что Москва добивалась мирного решения и прежде: в 2014 году предлагала Киеву договориться с представителями Донбасса, затем были заключены Минские соглашения.

Президент вновь подчеркнул готовность искать выход из конфликта. Но стремление договориться он не предлагает путать с готовностью отступить от целей России.

«Я думаю, что мы можем договориться. Мы согласны с этим. Но если кто-то хочет иначе — хорошо, будет иначе. Но в любом случае мы свои задачи решим, и все цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Владимир Путин.