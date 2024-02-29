Материалы с тегом «Владимир Мединский»
Мединский заявил о готовности поехать на переговоры с Украиной
Российская делегация поедет на переговоры с Украиной в Турции при условии, что будет соответствующее поручение. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский 29 февраля. «Дадут поручение — поедем», — цитирует Мединского издание Life.ru, комментируя недавние слова турецкого лидера Реджепа...
29 февраля 2024
Мединский предложил скопипастить «Википедию»
Чтобы не плодить сущности, «Википедию» можно просто скопировать для портала «Знание. Вики». Об этом 15 февраля заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества «Знание». Он отметил, что в «Википедии» около 70 миллионов статей на русском языке, поэтому при...
15 февраля 2024
Мединский назвал требования России на переговорах с Украиной в 2022 году
Во время переговоров с Украиной в Стамбуле в марте 2022 года Россия требовала не только отказа этой страны от вступления в Североатлантический альянс и её нейтралитета. В числе важных условий для заключения мира было также признание Крыма российским регионом. Об этом журналистам сообщил помощник...
29 ноября 2023
Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной
Заключения мира России с Украиной можно добиться при выполнении целей и задач специальной военной операции, заявил журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года, помощник президента РФ Владимир Мединский. «При полном выполнении задач и целей СВО», — сказал он...
28 ноября 2023
Мединский заявил, что у России с Украиной общее историческое будущее
Россия и Украина связаны общим прошлым, и историческое будущее у них тоже общее, заявил 28 ноября журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский. «Моё глубокое личное убеждение — что с украинцами мы один народ, у нас общая история. У нас — никуда не деться — общее историческое будущее», —...
28 ноября 2023
Мединский заявил, что Зеленский втянул Россию и Украину в боевые действия
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября заявил, что именно глава киевского режима Владимир Зеленский втянул две страны, Украину и Российскую Федерацию, в боевые действия. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед...
28 ноября 2023
Мединский: Киев предпочёл войну спасению сотен тысяч своих солдат
Киевский режим, если бы подписал мирный договор с Москвой в 2022 году, спас бы сотни тысяч своих солдат, заявил 28 ноября журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский. «Я глубоко убежден, что, подпиши Киев мирный договор, тогда на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен...
28 ноября 2023
Мединский назвал условие заключения мира с Украиной
Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной 2022 года Владимир Мединский 28 ноября назвал условие заключения мира с Украиной. Он заявил, что это станет возможным только лишь после завершения специальной военной операции. «Заключение мира с Украиной возможно при...
28 ноября 2023
Мединский ответил на критику нового учебника истории
Помощник президента России Владимир Мединский ответил тем, кто критикует новый учебник по истории. «Отрицать наличие во все времена государственной исторической политики просто неумно», — сказал он РБК. По словам помощника президента, для одних учебник стал «просталинским», а для других...
16 ноября 2023
На ВДНХ открылась образовательная неделя для педагогов от общества «Знание»
В преддверии Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ 24 октября открылась образовательная неделя для педагогов Москвы и Московской области от Российского общества «Знание», сообщила пресс-служба общества на своём сайте. Как говорится в пресс-релизе, участниками обучения станут порядка 3,5...
24 октября 2023
В Луганске открыли обновлённый мемориальный комплекс «Острая Могила»
В Луганске 2 сентября состоялась церемония открытия мемориального комплекса «Острая Могила», реконструированного по поручению президента России Владимира Путина за счёт средств резервного фонда главы государства. По предложению местных жителей мемориал был дополнен новыми элементами и теперь...
3 сентября 2023
Мединский сообщил о начале работы над учебниками истории для 5-9-х классов
Началась работа над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы. Об этом 30 августа сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на Московском урбанистическом форуме. Он отметил, что за четыре месяца были...
30 августа 2023