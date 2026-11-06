Президент Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с членами правительства. Основной темой встречи, прошедшей 5 ноября, было развитие среднего профессионального образования. Глава государства дал поручение создать программу для участников СВО, не обучавшихся в вузах или не закончивших их.

Алексей Бабушкин/РИА Новости

Инициатива призвана помочь вернувшимся к мирной жизни ветеранам реализовать свой опыт на гражданской службе.

«У нас идет программа «Время героев» для ребят, которые сражаются в зоне СВО, — отметил Путин. — Но там есть проблема: мы отбираем только тех бойцов, у которых есть высшее образование. Но, разумеется, на линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования».

Государство должно создать для таких граждан необходимые условия, разработать отдельную программу обучения и набора для получения специального образования, чтобы ветераны могли приобрести практический опыт, указал руководитель страны.

Путин попросил администрацию президента подумать над реализацией этой инициативы, а правительство — подключиться к работе.

Локомотивы профобразования

Глава профильного ведомства, министр просвещения Сергей Кравцов подробно ознакомил президента с состоянием среднего профессионального образования.

К 2026 году прикладные профессии осваивают 4 млн молодых людей. «В 2019 году у нас студентов в колледжах было 3 млн, то есть фактически за шесть лет увеличился контингент на четверть — это еще раз подчеркивает интерес ребят к освоению рабочих специальностей», — констатировал глава Минпросвещения.

Прием вырос с 900 тысяч до 1,4 миллиона человек, конкурс — с одного до трех заявлений на место. Средний балл аттестата поступающих — четыре, а по ряду специальностей — 4,9 балла. Порядка 55% направлений — инженерно-технические, проинформировал Кравцов.

«Локомотивом» министр назвал образовательную программу «Профессионалитет». Главная цель проекта — убрать разрыв между системой подготовки специалистов в колледжах и реальными запросами работодателей.

В 2026-м в колледжи, участвующие в программе «Профессионалитет» поступило 700 тысяч первокурсников, средний конкурс заявлений — более четырёх заявлений на место, рассказал министр просвещения.

«87% трудоустройства после колледжей, которые у нас включены в программу «Профессионалитета», — подчеркнул Кравцов. — Это, напомню, 1700 колледжей. К 2030 году у нас все колледжи, за исключением некоторых, войдут в программу «Профессионалитет».

«Конечно, самое главное потом — работа, место работы, применение специалистов по назначению», — отметил президент.

Министр поблагодарил главу государства за решение по модернизации инфраструктуры: до 2030 года на капремонт предусмотрено более 110 млрд рублей, почти 20 млрд из которых — уже в 2026 году. К концу года завершится ремонт 259 колледжей.

В ходе совещания его участники получили информацию напрямую с мест. На связи были три региона, чьи представители рассказали, как профобразование «стыкуется» с реальными запросами работодателей.

В Нижнем Новгороде открылся второй федеральный технопарк по подготовке мастеров производственного обучения — там создано 28 лабораторий для восьми отраслей экономики. В Мордовии после капремонта открылся Саранский электромеханический колледж, который возглавляет участник СВО Сергей Абедкин.

В Мурманской области компания «ФосАгро» вложила более трех миллиардов рублей в создание подземного учебного полигона на базе действующего рудника — там будут учиться не менее 500 студентов в год.

Путин отдельно отметил ответственность компании: «ФосАгро» полностью отфинансировала этот проект. За счет собственных средств компании этот проект реализуется, и самое ответственное отношение к делу подготовки кадров, уверен, даст о себе знать».

«Сколько на 1 рубль?»

На встрече президента с членами правительства шла речь не только о подготовке тех, кто будет работать на производстве, но и о поддержке самих производств.

Вице-премьер Максим Решетников доложил об итогах конкурса на казначейские инфраструктурные кредиты. Регионы получают их на 15 лет под 3% годовых. Общий объем — 166 млрд рублей до 2030 года. На первом этапе распределено 77 млрд рублей, поддержано 20 проектов из 17 регионов.

Среди поддержанных проектов: завод сверхкрупногабаритных шин в Омской области, производство авиадвигателей для МС-21 в Пермском крае, производство ксанталовой камеди в Самарской области, перезапуск автокластера в Петербурге, дорога к гостиничному комплексу в Благовещенске, сети для аэропорта Архыз в Карачаево-Черкесии.

На втором этапе распределено 88 млрд рублей на 2028–2030 годы. В Дагестане аэропорт свяжут с пригородной железной дорогой до Дербента, в Тюменской области построят сети для курорта «Жемчужина Сибири», в Адыгее — инфраструктуру для парка «Дегуакская поляна».

Путин поинтересовался отдачей: «Сколько на один рубль государственных привлекается частных инвестиций?». Решетников ответил: по заявленным на 77 млрд рублей кредитов — 850 млрд рублей вложений, то есть 12-13 рублей частных инвестиций на рубль государственных.

Правительству поручено привиться

Отдельной темой стал вопрос о поддержании здоровья работников и граждан в целом. Обсуждалась «сезонная» тема — прививки. «Михаил Альбертович, как у нас вакцинация идёт по стране? — обратился президент к главе Минздрава Михаилу Мурашко. — Осень в разгаре, температуры снижаются, и наверняка уже заболеваемость гриппом растёт и ОРВИ».

Министр доложил: привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей и 120 тысяч беременных. Отгружено 84% вакцин. За счет работодателей привито почти 1,5 млн человек.

Путин спросил у министра, делал ли он прививку сам.

«Конечно, Владимир Владимирович, поскольку я часто посещаю и медицинские организации, и медицинский персонал в целом должен быть вакцинирован не менее 80 процентов», — подтвердил глава Минздрава.

Тогда президент спросил об остальных вице-премьерах, министрах и других членах правительства — привились ли они. Министр попытался уйти от ответа, спросив, должен ли он отвечать за всех. Путин настоял. Тогда Мурашко сослался на медицинскую тайну. Путин констатировал, что глава Минздрава уклонился от прямого ответа, и обратился к премьеру Михаилу Мишустину с требованием, чтобы члены правительства тоже прививались.

Президент рассказал, что сам привился две недели назад: «Ничего страшного — российская прививка, работает нормально… Пум — и всё. И спортом занимался, не прекращал ничего, причем в полном объеме».

Вернуться в мировой спорт без ограничений

Зашла речь и о положении в профессиональном спорте. Поводом стало сообщение главы МЧС Александра Куренкова о чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Баку. Наша сборная выступает под национальным флагом, награждение проходит под гимн России. В первый день соревнований мужчины заняли все три призовых места, женщины завоевали золото и бронзу, рассказал министр.

Путин, развивая тему, дал оценку отношениям международных спортивных организаций и России.

Международный олимпийский комитет и отдельные федерации принимают решения в защиту Олимпийской хартии, отметил глава государства.

«Но не все страны готовы соблюдать взятые обязательства и продолжают политизированные ограничения. Это явное грубое нарушение права», — подчеркнул Путин.

Вопрос преодоления временных проблем в отношениях нашей страны и мировых спортивных структур — на особом контроле президента. Благодаря работе руководства государства, российские атлеты уже активно возвращаются в мировой спорт. Задача — добиться полноценного участия представителей России в международных соревнованиях на всех уровнях. Президент напомнил об этой задаче:

«Нашему национальному олимпийскому комитету нужно продолжить работу по защите интересов российских спортсменов»

ИИ помогает наладить обратную связь

Как и ранее, особое внимание главы государства привлекает состояние обратной связи между гражданами и властями.

На совещании прозвучали данные: на прямую линию 2025 года поступило рекордные 3,2 млн обращений, рассмотрен 81%, треть решена положительно. Через мессенджер MAX поступило 600 тысяч вопросов. Половина граждан подтвердили удовлетворенность решением.

Лучшие регионы — Ростовская, Челябинская, Новосибирская, Кемеровская области, Красноярский край.

Нужно активизировать работу в Ингушетии, Калмыкии, Дагестане, Курганской и Ивановской областях. Из федеральных органов отличился Соцфонд — 190 тысяч обращений, обработано 99,9%.

Благодаря развитию искусственного интеллекта, каждое из 3,2 млн обращений было прочитано до эфира, в среднем — за три секунды. ИИ выделил шесть тысяч срочных случаев, которые решили до прямой линии.

В этом году отказываются от автоответчика: GigaChat-оператор будет работать 24/7 с ограничением в 30 минут на обращение, а GigaChat-помощник задаст уточняющие вопросы.

Совещание показало: повестка президента не сводится к экономике. Это и интеграция бойцов в гражданскую службу, и модернизация колледжей, и личный пример в вакцинации, и защита спортсменов. Каждый блок — часть общей работы по укреплению государства.