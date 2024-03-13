Материалы с тегом «Михаил Мурашко»
Мурашко заявил о достижении показателей нацпроекта «Здравоохранение»
По итогам 2023 года все основные 25 показателя национального проекта «Здравоохранение» достигнуты. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко во время заседания комитета Государственной Думы по охране здоровья. «Национальный проект («Здравоохранение». — Прим. ред.) — самый масштабный...
13 марта 2024
Мурашко сообщил о росте выживаемости онкобольных пациентов
За время реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выживаемость пациентов с таким диагнозом в первый год от его постановки выросла на 18%, в течение пятилетнего наблюдения — на 8%. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Более чем...
13 марта 2024
Нацпроект «Здравоохранение»: ключевые достижения
Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года в 2023 году. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пленарной сессии в тематический день «Здоровье» Форума национальных достижений. Этого показателя удалось добиться благодаря реализации национального проекта...
7 марта 2024
При пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Тыве пострадали 23 человека
В результате пожара на Шагонарской теплоэлектроцентрали в Тыве пострадали 23 человека. Об этом 6 марта сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека», ― сказал он. Помощник уточнил, что 15 человек...
6 марта 2024
Мурашко сообщил об обновлении системы здравоохранения в Херсонской области
Модернизация системы здравоохранения в Херсонской области идёт недостаточно быстро, этот процесс необходимо ускорить. Об этом 5 марта на пресс-подходе по итогам посещения региона заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что в регионе потребность в оказании медицинской...
5 марта 2024
Мурашко заявил, что РФ может заменить импортные лекарства и оборудование
У России есть все возможности для того, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил 3 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко. Существующими возможностями российской промышленности нужно активно пользоваться, отметил министр в ходе рабочей поездки в Крым. «Такая...
3 марта 2024
Мурашко сообщил о поступлении новых зарубежных препаратов в Россию
На российский рынок продолжают поступать новые зарубежные препараты, которые отечественная фармацевтическая отрасль пока ещё не может заместить. Об этом 5 февраля сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то...
5 февраля 2024
Мурашко рассказал о борьбе с курением в России
Россия находится на одном из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, а отечественное законодательство в вопросе борьбы с курением — одно из самых прогрессивных. Об этом 5 февраля рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как рассказал в интервью «РИА Новости» глава Минздрава, в...
5 февраля 2024
Мурашко: позиция РФ по вопросу смены пола близка многим странам
Россия придерживается традиционных ценностей в вопросе смены пола, такая позиция близка многим странам, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Законодательство Российской Федерации в этом вопросе отвечает классическим ценностям, которые существуют в нашей стране. ВОЗ рассматривает...
5 февраля 2024
В России открыли более 500 центров амбулаторной онкологической помощи
На выставке-форуме «Россия» в День здоровья 2 февраля представили достижения российского здравоохранения, сообщила пресс-служба выставки в своём Telegram-канале. Так, в ходе пленарной сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности» посетителям представили успехи отрасли в период COVID-19...
2 февраля 2024
Мурашко сообщил о прорывных результатах в лечении онкозаболеваний в России
За последние пять лет в области лечения онкологических заболеваний в России удалось достичь прорывных результатов, особенно в качестве диагностики. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в российских регионах с участием президента РФ Владимиром Путиным 2 февраля. По...
2 февраля 2024
Мурашко заявил о готовности России бороться с «болезнью Х»
Российская система здравоохранения готова принять удар «болезни Х», угроза которой является лишь гипотетической, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что система здравоохранения в России стала обладать хорошей гибкостью. «Система здравоохранения научилась быстро...
27 января 2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода
После обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Белгорода в больницах остаются 109 человек, из них 22 пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщил 31 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Из 109 стационарных больных 22 пациента «тяжёлых», — заявил министр. Мурашко также...
новость часа
31 декабря 2023
В Белгород вылетела бригада медиков и спасателей
В Белгород, который подвергся ракетной атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), вылетели бригады медиков и спасателей. Об этом 30 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что такое поручение дал глава государства Владимир...
30 декабря 2023
Младенческая смертность в России достигла исторического минимума
В России смертность детей до 17 лет снизилась на 23%. Об этом в новогоднем обращении, опубликованном в Telegram-канале Минздрава, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Результатами эффективной и слаженной работы медиков стало снижение общего коэффициента смертности, увеличение...
29 декабря 2023
Мурашко назвал число детей, погибших в Донбассе из-за действий Киева
По меньшей мере 270 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года в результате боевых действий Киева. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 18 декабря на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении...
18 декабря 2023
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской школе
Динамику самочувствия подростков, которые пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске 7 декабря, врачи оценивают как положительную, заявил 17 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко. «Хорошо. Динамика положительная», — сказал Мурашко по поводу сделанных медиками выводов. Как сообщало ИА Регнум, в...
17 декабря 2023
В Минздраве рассказали об эвакуации в Москву пострадавших в Брянске детей
Двое школьников, пострадавшие при стрельбе в брянской гимназии №5 и эвакуированные в Москву, перенесли полёт нормально. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. «Двоих детей, находящихся в тяжёлом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелёт они...
8 декабря 2023
Мурашко допустил эвакуацию двоих детей, пострадавших при стрельбе в Брянске
Двое детей, которые пострадали при стрельбе в брянской гимназии №5, могут быть эвакуированы при стабилизации состояния, заявил 7 декабря глава Минздрава Михаил Мурашко. «Сейчас бригада специалистов из федеральных центров, центра медицины катастроф вылетела на место. И при стабилизации состояния...
7 декабря 2023
Мурашко взял на контроль ситуацию с пострадавшими при стрельбе в Брянске
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим при стрельбе в брянской гимназии, сообщили 7 декабря в пресс-службе Минздрава РФ. «Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской...
7 декабря 2023