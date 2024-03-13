Материалы с тегом «Образование»
Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч новых мест для москвичей
Десять тысяч дополнительных мест для москвичей появятся в столичных колледжах, об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 13 марта в Telegram-канале. «Утвердили программу создания в колледжах 10 тыс. дополнительных мест для москвичей», — написал мэр. Ожидается, что благодаря программе примерно в 1,5...
13 марта 2024
Выпускники смогут пересдать один предмет ЕГЭ на выбор в 2024 году
Выпускники школ получат право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузах, сообщил 6 марта глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «С июня этого года эта возможность у выпускников появится», — заявил руководитель ведомства. Как уточнил Музаев, если по каким-то причинам выпускник...
6 марта 2024
Шанс для студентов-отцов перейти на бюджет сочли востребованной мерой
Интерес со стороны студентов вузов, ставших отцами, к возможности перейти на бюджетное обучение с платного гарантирован. Но насколько такая перспектива будет стимулировать создание новых семей, сейчас сказать сложно. Такое мнение выразила политолог Виктория Карпова из Экспертного института...
4 марта 2024
Не только секс. Нужны ли уроки полового воспитания в российских школах
В российских школах сегодня нет единой программы полового воспитания детей. Каждое учебное заведение может решать, в какой форме проводить подобные уроки — либо же не проводить их вовсе. Одна из частых причин отказа — принятые еще в 2012 году поправки к закону «О защите детей от информации...
4 марта 2024
Новые нацпроекты помогут преодолеть проблему демографии, заявили в Госдуме
Новые национальные проекты, о которых объявил президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию, помогут преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по...
1 марта 2024
Абсолютное большинство россиян поддержало идею Путина о пересдаче ЕГЭ
Порядка 76% граждан России поддержали предложение российского лидера Владимира Путина дать возможность выпускникам 11 классов пересдавать ЕГЭ по одному предмету в том же году до окончания приёмной кампании в вузах. Об этом говорится в социальной опросе, проведённом рекрутинговым сервисом SuperJob...
1 марта 2024
Эксперт: Путина многие поблагодарят за идею разрешить пересдавать ЕГЭ
Президенту России Владимиру Путину многие скажут спасибо за его инициативу разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ. Такое мнение 29 февраля корреспонденту ИА Регнум высказала политический консультант Алёна Август. В ежегодном послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что механизм ЕГЭ...
29 февраля 2024
Путин предложил удвоить выплату классным руководителям в малых городах
Президент России Владимир Путин предложил с 1 марта вдвое увеличить федеральную выплату школьным классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах. Об этом 29 февраля он заявил во время оглашения послания Федеральному собранию. «Отдельным решением предлагаю для школьных...
29 февраля 2024
Минпросвещения: увеличение количества уроков истории не усилит нагрузку
Увеличение количества уроков истории в российских школах не приведёт к дополнительной нагрузки для школьников, сообщили журналистам в пресс-службе Министерство просвещения РФ. «Подчеркнем, что нагрузка на школьников при этом не увеличится», — отметили в ведомстве. Ранее Минпросвещения разработало...
23 февраля 2024
Всероссийский центр для незрячих детей открыл набор на новый учебный год
Всероссийский центр для незрячих детей с выдающимися академическими способностями начал приём заявок для участия во вступительных испытаниях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В учреждении дети получают возможность достичь первых успехов в...
21 февраля 2024
Путин поздравил Петербургский политехнический университет со 125-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив, студентов, аспирантов и выпускников Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого со 125-летним юбилеем учебного заведения. Поздравительную телеграмму 19 февраля опубликовали на сайте Кремля. «За прошедшее время многие...
19 февраля 2024
Путин согласился с идеей дополнить школьную программу экскурсиями на заводы
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле заявил, что нужно подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи. Участница встречи предложила проводить на заводах экскурсии для...
15 февраля 2024
На выставке «Россия» прошла дискуссия о возможностях частного образования
Панельная дискуссия «Синхронизация профобразования с запросами рынка: возможности частного образования» состоялась на выставке-форуме «Россия» в рамках Форума негосударственного образования. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Участники дискуссии...
15 февраля 2024
На выставке «Россия» впервые прошёл Форум негосударственного образования
В России с 13 по 14 февраля впервые прошёл Форум негосударственного образования на международной выставке-форуме «Россия». Об этом ИА Регнум рассказали в обществе «Знание». Форум принял более 500 участников, среди которых — представители профильных комитетов Госдумы, Минобрнауки, Рособрнадзора...
15 февраля 2024
В России более 120 тыс. человек проголосовали за лучших просветителей
Более 120 тысяч человек проголосовали за лучших просветителей страны в рамках награды «Знание. Премия». Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Российского общества «Знание». Отмечается, что за победу в главной просветительской награде страны состязались 18 304 соискателей из 89 регионов России и...
12 февраля 2024
На выставке-форуме «Россия» прошёл профильный день «Молодёжная Россия»
На выставке-форуме «Россия» 10 февраля в профильный день «Молодёжная Россия» представили круглогодичные образовательные центры «Сенеж», «Машук» и «Меганом». На мероприятии присутствовал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, от того, как сегодня мечтает...
10 февраля 2024
Захарова указала на важность интервью Путина Карлсону
Исторические факты, озвученные президентом России Владимиром Путиным в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, должны знать все российские школьники. Такое мнение 9 февраля высказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. «Мне кажется, что этот блок...
9 февраля 2024
Путин: одного патриотического настроя для успеха России недостаточно
Одного патриотического настроя для успеха России недостаточно, также для этого необходимы специалисты. Об этом 8 февраля заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Глава государства отметил, что необходимо и важно уделять внимание всем предметам, формирующим...
8 февраля 2024
Путин поручил федеральным властям помогать в создании новых кампусов
Поддержку в строительстве новых университетских кампусов в регионах со скромными бюджетами должны оказывать федеральные власти, заявил президент России Владимир Путин. Так, 1 февраля в ходе совещания, посвящённого федеральному проекту по созданию в стране сети современных кампусов, глава...
новость часа
4 февраля 2024
Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 1 февраля приняли участие в церемонии открытия новых корпусов Московского государственного технического университета имени Баумана. Собянин отметил, что научно-исследовательский кампус университета создаётся по поручению президента. «Мы с...
новость часа
1 февраля 2024