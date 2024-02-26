Материалы с тегом «Вакцинация»
Гинцбург назвал ожидаемыми выводы о вреде зарубежных вакцин от COVID
Выводов о развитии осложнений, связанных с применением мРНК-вакцин от коронавируса, следовало ожидать. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Масштабное исследование показало, что использование вакцин от коронавируса Pfizer, Moderna и AstraZeneca может впоследствии...
26 февраля 2024
Chicago Chronicle: от новой вакцины Pfizer на Украине умерли 40 детей
От 40 до 50 украинских детей, на которых проводили клинические испытания новой вакцины от коронавируса американской фармкомпании Pfizer, погибли, сообщило 6 февраля онлайн-издание The Chicago Chronicle. Испытания проходили в киевском филиале Pfizer, сотрудница которого рассказала о проведённом на...
7 февраля 2024