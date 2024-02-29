Материалы с тегом «Сергей Кравцов»
Кравцов рассказал о проработке изменений в пересдаче ЕГЭ
Минпросвещения вместе с Рособрнадзором, педагогами и родителями школьников проработает изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ выпускниками школ. Об этом глава министерства Сергей Кравцов сообщил 29 февраля журналистам. Он отметил, что совершенствуется сама процедура сдачи ЕГЭ. Что...
29 февраля 2024
Путин поддержал идею введения уроков цифровой гигиены в российских школах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею внедрения в школьную программу уроков цифровой гигиены. Российский лидер пообещал обсудить этот вопрос с министром просвещения Сергеем Кравцовым. Во время встречи с участниками проекта «Всё для Победы!» в Туле президенту предложили ввести в российских...
2 февраля 2024
Путин поддержал идею о создании Всероссийского родительского комитета
Президент России Владимир Путин пообещал поручить министру просвещения Сергею Кравцову создать Всероссийский родительский комитет. Об этом он заявил 23 января во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов. Одна из участниц озвучила соответствующее предложение, и...
23 января 2024
Кравцов пообещал Путину, что кадровые проблемы в образовании будут решены
Проблемы с кадрами в сфере российского образования будут решены, заверил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 января. «У нас чуть-чуть увеличилось количество учителей русского языка, логопедов, дефектологов, но мы видим, что педагогическое...
15 января 2024
Кравцов назвал срок интеграции новых регионов в систему образования РФ
Новые регионы в течение двух лет будут интегрированы в российскую систему образования, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает 15 января пресс-служба Кремля. Министр подчеркнул, что в этом направлении идёт активная работа. В числе...
15 января 2024
Путин выразил обеспокоенность снижением количества учителей математики
Количество учителей естественных наук уменьшается в российских школах. На это президент РФ Владимир Путин указал в ходе встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым, сообщает 15 января пресс-служба Кремля. По словам Кравцова, в России есть прекрасные, современные школы, каких нет в других...
15 января 2024
Путин поручил привлечь президентскую платформу к развитию наставничества
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу «О повышении роли и престижа педагога и наставника» 27 декабря поручил привлечь победителей проектов платформы «Россия — страна возможностей» к работе площадки по развитию наставничества. «Для сбора лучших практик, их...
27 декабря 2023
Минпросвещения с нового учебного года вернёт в школы уроки труда
Со следующего учебного года в российские школы вернётся предмет «труд». Об этом 25 декабря сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. «Президент уже подписал закон, мы возвращаем предмет «труд», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24». Как уточнил Кравцов, это очень важно, идёт...
25 декабря 2023
Миронов сообщил министру просвещения о проблеме отмены ёлок в школах
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 23 декабря на съезде партии заявил, что обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов. Родители этих учеников, по словам Миронова...
23 декабря 2023
Сборная РФ завоевала шесть золотых медалей на естественно-научной олимпиаде
Сборная России завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Бангкоке, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. Отмечается, что в олимпиаде принимали участие 311 школьников из 55 стран, выполняя задания по физике, химии и биологии. «Россию...
9 декабря 2023
Концерты, завершающие Год педагога, прошли в трёх федеральных округах
Концерты, посвящённые Году педагога и наставника, состоялись в Дальневосточном, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. С приветственным словом к собравшимся обратился министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщили 7 декабря ИА Регнум в пресс-службе Фонда «Гуманитарный мир». Первое...
7 декабря 2023
В Европе детям врут о России так же, как врали на Украине, заявил Кравцов
В Европе детям говорят неправду так же, как врали украинским детям о происходящем в России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе российско-белорусского экспертно-медийного форума «Молодежь — за Союзное государство» в формате видеомоста Москва — Минск в международном...
6 декабря 2023
В Москве объявили победителей конкурса «Флагманы образования»
Финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошёл на площадке Президентской академии (РАНХиГС) в Москве, организаторы объявили имена 10 победителей первенства, говорится в пресс-релизе мероприятия. Проект осуществляется при...
1 декабря 2023
Финал чемпионата «Профессионалы» объединит порядка 50 тысяч человек
Финал чемпионата «Профессионалы» пройдёт с 24 по 28 ноября в Санкт-Петербурге в преддверии Международного форума-выставки «Российский промышленник — 2023». Он объединит порядка 50 тысяч человек: конкурсантов и экспертов, представителей предприятий и иностранных делегаций из Китая, Саудовской Аравии...
21 ноября 2023
Кравцов назвал настоящими героями педагогов из новых регионов России
С сентября 2023 года новые регионы России фактически влились в единую систему образования страны. Об этом 30 октября рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. «Донецкая и Луганская Народные Республики шли к интеграции в российскую систему образования восемь лет, Запорожская и Херсонская...
30 октября 2023
Кравцов объяснил проект закона об использовании смартфонов в школе
Законопроект, регулирующий вопросы использования смартфонов на уроках, не предполагает их запрет в школах. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, речь не идёт о запретах, ученики будут на связи с родителями, но на самих уроках использовать телефоны можно лишь с...
27 октября 2023
В «Гостином дворе» в Москве прошло открытие чемпионата «Абилимпикс»
Торжественное открытие Национального чемпионата «Абилимпикс» — 2023, который организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей», состоялось 20 октября в Выставочном центре «Гостиный двор» в Москве, говорится в пресс-релизе организаторов. На мероприятии перед участниками чемпионата...
20 октября 2023
В колледжах «Профессионалитета» пройдёт Единый день открытых дверей
Российские колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным направлениям экономики, 21 октября откроют свои двери для школьников, их родителей и учителей. Единый день открытых дверей проведут 1215 колледжей в 79 регионах страны. Возможности быстрого освоения востребованной профессии...
18 октября 2023
Общество «Знание» представило образовательную программу выставки «Россия»
Российское общество «Знание» представило образовательную программу международной выставки-форума «Россия», которая начнёт работу 4 ноября на ВДНХ в Москве, сообщили ИА Регнум в пресс-службе общества. В павильонах ВДНХ откроются семь лекториев, где будут рассказывать о современных достижениях России...
13 октября 2023
День учителя отметили на Форуме классных руководителей
Третий Всероссийский форум классных руководителей (ФКР), который в этом году проходит период с 3 по 7 октября, в День учителя объединил на своей площадке около 3000 классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов России. Форум проводится Министерством...
5 октября 2023