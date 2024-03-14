Материалы с тегом «Правительство РФ»
В России на новые кампусы для вузов планируют направить около ₽1,5 трлн
Около 1,5 трлн рублей планируется направить на строительство, оснащение и содержание университетских кампусов мирового уровня в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. «Дополнительное финансирование 400 млрд рублей...
14 марта 2024
Почти 600 тыс. учителей получат удвоенную надбавку, сообщила Голикова
В России удвоение вознаграждения за классное руководство и кураторство затронет свыше 565 тыс. педагогов, сообщила 14 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. По её словам, с 1 марта правительство удвоит с 5 до 10 тыс. рублей...
14 марта 2024
Голикова рассказала, сколько школ и детсадов построят в РФ за шесть лет
В России за шесть лет планируют построить около 150 школ и 110 детских садов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова. Новость дополняется
14 марта 2024
Путин дал поручение по проекту ядерной энергоустановки в космосе
Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с вопросами, которые касаются создания ядерной энергетической установки в космосе. «Ядерная энергетическая установка, о которой вы упомянули. Работу в космосе финансировать нужно вовремя», — сказал Путин на совещании с членами...
14 марта 2024
Правительство России приступило к разработке новых нацпроектов
Правительство РФ приступило к разработке новых национальных проектов, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания Путина с членами правительства 14 марта. «Мы приступили...
14 марта 2024
России до 2030 года нужно увеличить ВВП на 20%, заявил Белоусов
Россия к 2030 году должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Для этого размер валового внутреннего продукта (ВВП) страны к этому времени необходимо увеличить на 20%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «К 2030 году наша страна должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира...
14 марта 2024
Белоусов заявил, что ВВП России необходимо увеличить на 20% до 2030 года
До 2030 года необходимо увеличить ВВП России примерно на 20%. Об этом 14 марта заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. «В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — сказал Белоусов. Он добавил, что к 2030...
14 марта 2024
Путин поручил к маю определиться с принципами по новым нацпроектам
Президент России Владимир Путин поручил правительству определиться с основными принципами реализации новых национальных проектов до конца апреля. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства 14 марта. «Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным...
14 марта 2024
Путин заявил, что в марте инфляция в России ушла в ноль
Инфляция в России сокращается, в марте этот показатель снизился до нуля. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 марта на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи. «Вы знаете, что за февраль у нас рост цен сокращается, инфляция стабилизируется, за февраль была 0,7%, за...
14 марта 2024
В России 15 марта начнётся эксперимент по маркировке стройматериалов
Эксперимент по маркировке строительных материалов в потребительской упаковке пройдёт в России с 15 марта по 1 декабря 2024 года. Сроки его проведения утвердило правительство страны. В постановлении отмечается, что эксперимент будет проходить на добровольной основе. В нём могут участвовать...
13 марта 2024
Мишустин потребовал не допускать роста цен в рамках гособоронзаказа
Цены на гособоронзаказ не должны расти вместе с увеличением объёма закупок, заявил 13 марта премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. «У нас не должно быть ситуации, когда при увеличении объёмов закупок, когда мы планируем большие...
13 марта 2024
Песков объяснил суть слов Путина о справедливом налогообложении
Президент России Владимир Путин, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, основные модальности...
13 марта 2024
Правкомиссия одобрила проект о льготе для россиян с длинными вкладами
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила налоговые поправки, в том числе налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Минфина РФ. Согласно инициативе, если доходы вкладчика в текущем...
12 марта 2024
Правительство одобрило введение наказания для 14-летних за диверсии
Правительство России поддержало законопроект депутата Государственной думы от партии «Единая Россия» Олега Гарина, который предлагает привлекать к уголовной ответственности за диверсию начиная с 14 лет. Об этом сообщает ТАСС, уведомляя, что проект отзыва правительства есть в его распоряжении...
11 марта 2024
Правительство предложило освободить от оплаты ЖКУ детей погибших героев
Правительство России предлагает освободить от платы за коммунальные услуги и капитальный ремонт детей погибших героев России и СССР, а также наследников полных кавалеров ордена Славы. Соответствующие поправки внесли в законопроект ко второму чтению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к...
новость часа
11 марта 2024
Правкомиссия поддержала денонсацию договора с Украиной о культурных центрах
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о денонсации соглашения 1998 года с Украиной об условиях работы информационно-культурных центров двух стран. Законопроект разработал МИД РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии...
11 марта 2024
Голикова заявила о снижении безработицы в России
В России за последние шесть лет безработица снизилась на 20%, сообщила 11 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время открытия Фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия». «Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20%...
11 марта 2024
Путину представят идеи о корректировке стратегии по фармпромышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическим вопросам, опубликованном пресс-службой Кремля...
11 марта 2024
Генконсульство России откроют на Мальдивах
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства на Мальдивах, следует из документа. «Открыть генеральное консульство Российской Федерации в городе Мале (Мальдивская Республика)», — говорится в распоряжении от 7 марта 2024 года. В документе также говорится, что...
9 марта 2024
В России появятся три новые особые экономические зоны
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон, сообщили 9 марта на сайте правительства. «Постановления о создании трёх новых и расширении двух действующих особых экономических зон в Мордовии, Калужской, Липецкой...
9 марта 2024