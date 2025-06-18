Если кому-то не хватало остроты в украинской политической жизни, то теперь жаловаться не на что. В течение всего недели украинский политикум залихорадило после внезапной смены генерального прокурора и завертевшейся идеей отставки правительства, которое на данный момент возглавляет безусловный рекордсмен среди премьеров, львовянин Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА Регнум

Он руководит Кабинетом министров Украины с марта 2020 года. Это самый долгий срок премьерства из всех 18 правительств, которые существовали за всю историю Украины с 1991 года. Но самое главное, что лишенный каких-либо политических амбиций невыразительный и не произносящий громких речей мужчина в очках всегда считался человеком олигарха Рината Ахметова.

Начинал будущий глава правительства как бухгалтер в мелком бизнесе, затем дорос до административных должностей во Львовской областной государственной администрации, а затем нашел себя в ахметовских структурах.

Последние его места работы перед прыжком в кресло премьер-министра — директор Бурштынской ТЭС, принадлежащей компании ДТЭК, а также и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго». Самый богатый человек Украины потому и богат, что всегда умел найти подход к перспективным менеджерам на старте их бизнес-карьеры, а затем научился продвигать своих ставленников в первые лица государства.

А точка опоры ему была нужна, поскольку ситуация у Ахметова в последние годы складывалась непростая. Очень долгое время «донецкие», к которым Ринат Леонидович непосредственно относился как уроженец поселка шахты «Октябрьская», воевали с «днепропетровскими», во главе которых стоял наглый и беспринципный Игорь Коломойский.

И Коломойский уверенно побеждал, поставив даже не какого-нибудь премьера, а целого «своего» президента. Который в итоге упёк бывшего покровителя в тюрьму, где олигарх находится и по сей день.

Ахметов же, переключившийся после потери ключевых активов в металлургии в Донбассе (и, прежде всего, двух меткомбинатов в Мариуполе) на «патриотизм», стал своего рода опорой режима. Его управляющая компания СКМ стала крупнейшим частным донором ВСУ и в целом на нужды армии и гражданского населения с 24 февраля 2022 года по 1 марта 2025-го выделила 11,3 млрд гривен помощи (около 21,3 млрд руб.).

Естественно, эти деньги должны были чем-то компенсироваться, и потому ахметовские структуры были допущены к интересной теме посредничества в закупке американского сжиженного газа. Родной для Шмыгаля ДТЭК собирает деньги за распределение электроэнергии конечным потребителям в различных областях и продает электричество на оптовом рынке.

И, конечно, СКМ не отказывали в крупных кредитах государственные банки.

Так что, найдя свою нишу в непростой ситуации, Ахметов успокоился и даже пригрел на груди змею, взяв на содержание бывшего близкого соратника Владимира Зеленского, главу его избирательного штаба и затем спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Прицел был дальний, на потенциальные выборы, куда Разумков собирался вести собственную партию. Но вот расклад поменялся — и тему с отставкой премьер-министра в парламент вбросил именно он, инициировав сбор подписей.

Попутно призвав главу правительства уйти в отставку самостоятельно.

По словам экс-спикера (а ныне обычного депутата), «запрета на увольнение министров [в военное время] нет, правительство Шмыгаля можно и нужно отправить в отставку, как во время войны уже заменяли омбудсмена, генпрокурора и главу СБУ».

Как утверждает политтехнолог Михаил Павлив, первая причина внезапной активности Дмитрия состоит в том, что он перестал быть любимым проектом и политической ставкой Ахметова.

«Американцы не заинтересовались Разумковым и рекомендовали Ахметову не тратить деньги. С начала этого года Разумкова финансирует Сеяр Куршутов, украинский оппозиционер, контрабандист, недруг Ермака, с недавних пор гражданин Молдавии и советник Санду, и, наконец, агент управления внешней безопасности министерства обороны Франции. А еще человек, находящийся в застарелом конфликте со Шмыгалем, на которого и у французов давно «зуб»,— утверждает эксперт.

А другие эксперты уверены, что сильно растерявший рейтинги оппозиционер просто поймал момент, когда решение о перезагрузке правительства, тянущееся еще с прошлого года, дошло до какой-то точки действия, и попытался перехватить инициативу. Впрочем, не слишком удачно.

Вторая причина просматривается через внезапно начавшуюся медиа-атаку на бывшего донецкого татарина, а ныне образцового патриота Украины.

Его пиар-службы всегда тщательным образом оберегали тему личной жизни шефа, ведь у него это вызывает нервный тик и нехорошее настроение. А тут грантовое издание «Следствие. Инфо» выдало целое расследование, в результате которого выясняется, что у добропорядочного внешне олигарха — семьянина и мецената — есть любовница и внебрачные дети.

18 лет Ахметов скрывал вторую семью и имущество, зарегистрированное в элитном предместье Киева — Конча-Заспе. Более того, впервые обнародовано имя сожительницы — это некая Алина Литвиненко, по сведению источников ИА Регнум— тоже родом из Донецка, где владела салонами красоты.

На нее, как выяснили расследователи, в 2007 году было оформлено имение в с. Козин, купленное у компании с Британских Виргинских Островов «Медко Сервисиз Лимитед», связанной с группой СКМ.

В 2017 году женщина стала владелицей компании «Козин-Люкс», которой до того владел Ахметов, и еще почти 12 гектаров земли в элитном районе. А на их двоих совместных детей записано шале в Куршевеле площадью 217 кв. метров и стоимостью почти 78 млн евро.

То есть, одной рукой олигарх через правительство берет 67 млн евро у государственных банков на строительство пяти установок хранения электроэнергии общей мощностью 180 МВт. То есть, по сути, на развитие своего частного бизнеса. А другой рукой покупает шале за 78 млн евро на горнолыжном курорте во Франции.

Прилетевший «привет», конечно, может быть чистой инициативой «соросят», которым нужно постоянно доказывать свою нужность для продолжения финансирования. Однако давно доказано, что все расследования на Украине — это целенаправленный слив информации для достижения текущих политических целей.

Так что вполне можно допустить, что уверенность Ахметова в своей неприкосновенности и влиятельности текущим руководством страны больше не одобряется. Амбиции Зеленского и Ермака — тотальный контроль и тотальная власть. Так что олигархи, которые влияют на политику, в переломный момент, когда решается судьба всего проекта, ни тому, ни другому не нужны.

Равно как и параллельные системы власти, вроде той, что выстроил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, который успешно справляется с ролью посредника между правительством и депутатами. И очень не хотел бы с кем-то делиться такой ценной функцией. Тем более делиться с Ермаком, который сейчас пока еще вынужден «просить» Арахамию о некоторых услугах по администрированию голосований в зале парламента.

В качестве замены Шмыгалю Офис президента двигает вице-премьера Юлию Свириденко, ту самую, которая отвечала за подготовку и подписание «сделки по недрам» с США.

И как-то очень неслучайно 17 июня The New York Times сообщила, что украинский Кабмин начал подготовку к открытию для частных инвесторов крупного литиевого месторождения «Добра» в Кировоградской области — в рамках этой сделки. Среди претендентов на участие — консорциум с участием TechMet (частично принадлежит правительству США) и миллиардера Рональда Лаудера, близкого к Трампу.

Соответственно, за то, чтобы убрать из руководства правительством ставленника жадного местного бизнесмена и поставить туда полностью проамериканскую барышню, вписываются и другие «соросята».

В частности, депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк прокомментировал происходящее с юмором, заявив, что отставка — это уже как традиция:

«Давайте говорить откровенно. Каждый год мы снимаем Шмыгаля. Если вы откроете новости каких-либо политических изданий, то всегда июнь–июль мы увольняем Шмыгаля, август–сентябрь — это Шмыгалю назначают новых министров. И с лозунгом «Шмыгаль — форева» продолжает работать правительство. Но на этот раз, я думаю, ситуация будет несколько иначе и все же нам придется назначить нового Шмыгаля».

В публичной сфере смену премьера власти, безусловно, будут использовать, повесив на него многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, продемонстрировав, что Зеленский на все это реагирует и «перезапускает» правительство, чтобы сделать его более эффективным.

Как считают источники ИА Регнум, уже на следующей неделе может состояться масштабное переформатирование, в результате которого своего поста предположительно лишится министр обороны Рустем Умеров. Всё-таки его поведение на переговорах в Стамбуле, когда под влиянием американцев их проверенный агент пошел на ряд договоренностей с российской стороной, Зеленский простить не смог.

Вероятно, произойдет ротация и в руководстве СБУ. А уже назначенный новый генпрокурор Руслан Кравченко, согласно прогнозам, плотно займется экс-президентом Петром Порошенко*, которого Зеленскому нужно уже окончательно убрать с политического поляx, как идейного близнеца, агитирующего за то же, что и власть — только «я сделаю лучше». Опять же, подозрение и СИЗО для «сивочолого гетмана» — это огромный медиаповод, а их у режима всё меньше и меньше.

Ну, а для среднестатистических Тараса или Оксаны все эти пертурбации никаких ощутимых изменений в лучшую сторону, естественно, не принесут. Поскольку режим после смены одних министров на других менее антинародным или более украинским не станет.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов