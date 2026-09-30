Отопительный сезон 2026–2027 гг. для Украины под большим вопросом.

ИА Регнум

Накануне включения батарей власти и эксперты точечно подводят итоги подготовки, а они весьма неутешительны. 14-15 тыс. километров теплосетей требуют замены или капитального ремонта. В некоторых областных центрах это 60% ресурса.

Государство практически не позаботилось об альтернативных источниках отопления для многоквартирных домов — лишь 15-20% могут обеспечить жителей теплом, если центральная система сломается.

Например, в Киеве не имеют резервных источников около 2500 многоэтажек, и в случае ударов ВС РФ жители рискуют остаться без отопления.

За три года войны государство удосужилось установить чуть более 50 автономных котельных, а их требуются тысячи.

Процесс установки одной котельной очень сложный — нужна площадка размером с половину футбольного поля, коммуникации (газовые сети многоквартирных зданий не годятся), топливо, насосы и много чего прочего. Большинство домов нуждается в замене электрощитов — веерные отключения электричества приводят к авариям.

При этом еще с лета украинцев стали «радовать» тем, что страну ждет самая тяжелая в ее истории зима, многие могут оказаться вообще без привычных благ — теплоснабжения, воды, газа и электричества.

«Мы ведь не сделали ни одного вывода. И потому, мне кажется, это Судный день. Если мы хоть как-нибудь переживем эту зиму, будем молиться, чтобы она была теплой, потому что повторение той огромной трагедии, которая произошла зимой…

Ну, я просто не представляю, к каким последствиям это может привести. Потому это Судный день для всей Украины, для всех нас», – констатировал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире канала «Суперпозиция».

По его мнению, ближайшая зима если и не станет для Украины последней, то может запустить необратимые процессы.

«Оптимизма нет. Есть реализм: мы можем остаться без света, тепла и газа. В сентябре начнется волна советов уезжать — такие разговоры уже появляются. Их будет гораздо больше, чем раньше. Разве что ситуация изменится на политическом уровне. Но даже без обстрелов лучше не станет — слишком много разрушено. Всё работает на грани возможностей, и люди этого часто не понимают.

Ехать некуда. Из Киева — тем более. Ни в Тернополе, ни в Ровно мест нет, и там тоже обстреливают. Домик в селе — тоже не вариант», – суммирует эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

А на фоне надвигающийся катастрофы руководство страны решило еще и немного «подсластить» жизнь гражданам.

На днях стало известно, что кабинет министров Украины отменит мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, который действовал с 2022 года, что приведет к их росту.

Дело в том, что еще в июле 2026 года Украина подписала с Международным валютным фондом (МВФ) обновленный меморандум, и одним из условий предоставления Украине очередного транша в размере 690 млн долларов США стало повышение тарифов на услуги ЖКХ, чтобы таким образом «либерализовать» рынок коммунальных услуг.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий прямо заявляет, что для прохождения отопительного сезона стране требуется 650 млн евро, которые рассчитывают взять в долг у международных партнеров. По мнению экспертов МВФ, нынешние тарифы нерентабельны и уводят украинские компании в минус.

Например, «Нафтогаз» взял дополнительный кредит для финансирования ремонта и импорта газа, и в результате этого его долг вырос по сравнению с 2025 годом на 63%.

По мнению тех же экспертов, мораторий на повышение тарифов ежегодно обходится Украине в 2,2% ВВП, что неприемлемо в условиях острого дефицита бюджета. По подсчетам исполнительного директора ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослава Павлюка, из-за убыточности тарифов организации теплоэнерго в различных областях накопили громадные долги — более 120 млрд гривен (около 240 млрд руб.).

Более 50 организаций теплокоммунэнерго имеют заблокированные счета, не могут готовиться к зиме, проводить любые работы, строить защитные сооружения. «Денег у нас сегодня нет. 40 млрд заблокировано, и ситуация с государственными средствами на подготовку к отопительному сезону полностью провалена», – утверждает Попенко.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа утверждает, что правительство должно было освоить в течение осени 39 млрд гривен, подготовить теплосети к зимним холодам, заменить трубы, соорудить защиту для объектов, но всё это перенесли на декабрь, фактически — на разгар отопительного сезона.

С учетом того, что ВС РФ будут и далее наносить удары по критической инфраструктуре Украины, это означает, что для части страны отопительный сезон может и вовсе не начаться.

Население пытаются успокоить тем, что тарифы на воду, газ, электричество и отопление будут поднимать постепенно. Малообеспеченные слои получат субсидии, как это было начиная с 2015 года, но всё же придется затянуть ремень потуже.

«Понятно, что люди со средним доходом пострадают, но, к сожалению, ситуация очень сложная», – говорит ведущая научная сотрудница Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Эксперты утверждают, что правительство рассматривает вариант, согласно которому тарифы на газ и теплоснабжение будут рассматривать местные власти, как это получилось с тарифами на водоснабжение, когда те взлетели сразу в два-три раза, а то и больше.

Например, в Кропивницком (бывший Кировоград) хотят поднять тарифы на теплоснабжение с 5816,14 грн за 1 Гкал до 7216,84 грн. Но даже повышение тарифов не изменит ситуацию — полученными деньгами удастся лишь залатать дыры, покрыть часть долгов. Ни о каких модернизации и развитии речь не идет.

Повышение тарифов приведет к росту долгов населения за коммунальные услуги. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 30 июня украинцы задолжали более 104 млрд гривен, больше всего — за теплоснабжение и газ: 33,8 и 29,1 млрд гривен соответственно.

По заявлению властей, в 2023–2024 гг. долги были еще выше. Но после того как в 2024 году правительство сняло запрет на отключение должников от газо-, электро- и водоснабжения, компании стали массово обращаться в суды, часть украинцев вынуждена была погасить долги. Только «Львовводоканал» в 2025 году подал 6907 исков на должников, а за восемь месяцев 2026 года — 4665.

К слову, в 2026 году львовяне задолжали за холодную воду более 87 млн гривен, а за горячую воду и теплоснабжение — 269 млн гривен.

«У нас в доме 30 квартир имеют задолженность за отопление. Так случилось потому, что большинство должников попросту закрыли квартиры и уехали за границу. Отопление центральное, и в эти квартиры нельзя ограничить его подачу.

Могли бы сдать в аренду по разумным ценам, но заломили такие, что остались с фигой в кармане. И теперь неизвестно, когда начнется отопительный сезон», — жалуется ИА Регнум львовянка Наталья. В Едином реестре должников по состоянию на начало июля числится 829 768 исполнительных производств по задолженностям за услуги ЖКХ.

Сами украинцы не готовы что-то менять, и это фиксируют локальные опросы, как, например, летний у ресурса «Слово и Дело». Из 1200 респондентов 59% сказали, что платить по новым тарифам не будут. Хотя их всё равно введут согласно требованиям МВФ — иначе тот не выделит транш.

Естественно, и власть, и ее западные друзья закрывают глаза на ужасную коррупцию, которой буквально пропитана вся страна. В феврале 2026 года стало известно, что украдено свыше 10 млн гривен, выделенных на ремонт Трипольской и Змиевской ТЭС, а летом — что пропало еще порядка 40-50 млн.

И это лишь часть тотальных хищений, в то время как удары по критической инфраструктуре страны усилятся. Однако Владимир Зеленский и его окружение не ищут путей деэскалации — наоборот.

Во время выступления на дебатах 81-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский заявил следующее: «Украинцы понимают, что эта зима может быть очень тяжелой для нас. Но в ответ у нас не будет другого выбора, кроме как сделать ее болезненной и для России».

И это при том, что у России есть гораздо больше возможностей наносить удары, а у Украины — критическая нехватка систем ПВО. Очевидно, что надвигающаяся зима будет украинским властям только на руку — можно будет под шумок снова набить карманы. Появятся дополнительные козыри для выпрашивания денег у Запада.

А украинцам придется, как всегда, рассчитывать на собственные силы.