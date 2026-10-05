В украинском политическом болоте случилось событие, которое еще совсем недавно было практически невозможно представить: в парламенте вслух заговорили о том, что мир возможен и условия России — выполнимы.

Иван Шилов ИА Регнум

Народный депутат Алексей Гончаренко*, один из самых шумных представителей фракции «Евросолидарности», партии предыдущего президента, выступил с собственным мирным планом, предложив целый набор компромиссов, за обсуждение которых еще вчера запросто можно было получить обвинение в государственной измене.

Хотя здесь для Гончаренко* еще не вечер.

Реакция последовала очень бурная, и здесь мы имеем дело с проявлением сложной политической игры. Но перед тем как перейти к обзору всей конструкции, вынесенной, к слову, даже в раздел колонок флагманского «соросятского» издания «Украинская правда», пару слов об авторе плана.

Начинавший политическую карьеру в Партии регионов одессит, некогда защищавший русский язык, вешавший баннеры с георгиевской лентой и рассуждавший об исторической Новороссии, после событий 2014 года успешно перекрасился в украинского националиста и оказался в команде Петра Порошенко*.

На этой позиции Гончаренко* уже требовал возвращения к границам 1991 года, демонстрировал безупречную русофобию и непримиримость по отношению к Москве. Он даже как-то специально старался генерировать откровенно нацистские заявления.

Теперь политический ветер снова меняет направление, а вместе с ним меняются и публичные убеждения этого профессионального приспособленца.

Теперь Гончаренко* предлагает обратиться к известным первопричинам: обсуждать нейтральный статус Украины, пересмотр подходов к членству в НАТО, компромиссы по русскому языку, религиозным вопросам и исторической памяти. Более того, он допускает частичное снятие санкций с России в обмен на конкретные договоренности, включая прекращение дальнобойных ударов и обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море.

Урегулирование предполагается осуществлять через последовательные соглашения с постепенным переходом к наиболее сложным политическим и территориальным вопросам.

Сам депутат объясняет свою инициативу ухудшением положения Украины и необходимостью искать выход из войны, которую, по его оценке, Киев проигрывает.

«Можно ли с ними договориться не бить по зерновозам? Можно. Можно ли договориться не бить по церквам? Можно. Тысяча маленьких договоренностей приведут к большому мирному соглашению», — озвучивает свою стратегию Гончаренко*, которого со всех сторон уже обвиняют в «пророссийскости» и предлагают убить.

Его собственные коллеги по фракции в бешенстве: неонацист и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вьятрович фактически обвинил его в капитулянтстве: «Это не договариваться, а умолять о пощаде, добровольно подставляя горло под нож убийцы».

«Европейской солидарности» даже пришлось выпускать специальное заявление с напоминанием о том, что «мир не может означать капитуляцию украинской государственности и идентичности».

При этом фамилию Гончаренко* в документе предусмотрительно не упомянули, а само заявление объявили единогласным.

Но сам виновник переполоха отступать не стал и только наращивает активность, предлагает оппонентам дебаты, напирает на то, что договоренности так или иначе существовали всю войну (например, про обмены) и «нужно идти на уступки». При этом на свет божий вытащены многократно оплеванные и проклятые Минские соглашения, благодаря которым, как теперь оказывается, «Украина смогла выстоять».

И среди политэлиты есть те, кто так же публично высказывает поддержку такой позиции, что в комплексе говорит о серьезных изменениях внутри украинского политического класса.

Тем более что начиналась нынешняя суета еще в мае, когда был запущен пробный шар. Тогда тот же самый Гончаренко* (к слову, системно работающий над персональным политическим брендом) неожиданно написал: «Войну нужно закончить. Мир, а не ракеты. Нужно сделать всё возможное, чтобы всё это прекратилось».

Практически одновременно представитель «Слуги народа» Максим Бужанский, который работает с Гончаренко* в унисон и сейчас, заявил: «Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в словах «отчаянно нужно». Причем отдельно он предупредил о необходимости защитить возможное перемирие от политиков, которые изображают из себя «львов войны», пока за их непримиримость расплачиваются жизнями другие люди.

По информации источников ИА Регнум, тогда в недрах офиса президента по инициативе Владимира Зеленского разрабатывался политический проект для бывшего электората Партии регионов, «Оппозиционного блока» и ОПЗЖ. Прежде всего речь шла об Одессе, Харькове, Днепропетровске и Николаеве, где значительная часть населения исторически ориентировалась на совершенно другую политическую и культурную повестку, нежели та, которую после 2014 года последовательно навязывали украинские националисты.

Оставлять этот электорат политическим конкурентам в преддверии возможных выборов (а о них верхушка киевского режима тогда всерьез подумывала) Банковая совершенно не собиралась.

Так возникла идея создания своеобразной Партии регионов 2.0, которая должна была позиционировать себя как умеренная политическая сила, выступающая за мир и более прагматичную внутреннюю политику.

Рабочими названиями проекта были «Мэры фронтовых городов» и «Прифронтовые регионы». Разумеется, делалось это для того, чтобы просто сохранить контроль над соответствующей частью избирателей.

Архитектором проекта, по имеющимся данным, выступал Сергей Лёвочкин, бывший глава администрации Виктора Януковича, человек с огромным опытом политического проектирования и обширными связями в прежней и нынешней украинской элите. А заодно предатель, агент американской разведки и человек, запустивший «Евромайдан».

В качестве основных публичных фигур рассматривались харьковский мэр Игорь Терехов и Виталий Ким, представлявший тогда Николаевскую область. Дополнить их должны были Бужанский, ответственный по месту рождения за Днепропетровск, и Гончаренко*, за которым закреплялось одесское направление.

Получалась довольно занятная конструкция из четырёх узнаваемых политиков, каждый из которых должен был работать со своей частью бывшего электората «регионалов».

Финансовая архитектура выглядела не менее примечательно.

Согласно информации источников ИА Регнум, направление Гончаренко* обеспечивал Геннадий Буткевич, крупный бизнесмен, которого связывают с окружением Зеленского и Андрея Ермака. Среди других участников назывались киевский застройщик Вадим Столар, бывший заместитель руководителя президентского офиса Кирилл Тимошенко и сам Лёвочкин с его многочисленными деловыми связями.

Существовала и конкурирующая конструкция, которую наши собеседники связывали с Кириллом Будановым*, экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым и финансированием со стороны олигарха Сергея Тигипко.

Однако Терехов и Ким, занимавшие руководящие должности, были вынуждены соблюдать осторожность, поскольку слишком откровенные заявления о необходимости компромиссов могли создать для них серьезные политические проблемы. А вот для нардепов, располагающих значительно большей свободой для проверки, нет никаких препятствий для общественной реакции и постепенного продвижения новой повестки.

Но за прошедшие месяцы политическая ситуация заметно изменилась, причем далеко не в пользу первоначальных заказчиков проекта.

Конфликт Банковой с антикоррупционными структурами, нарастающие противоречия с европейскими партнерами, финансовые проблемы и всё более сложные отношения Зеленского с администрацией Дональда Трампа существенно изменили расчеты украинских политических групп. Крысы начинают бежать с корабля.

Первоначально управляемая конструкция посыпалась, поскольку ее потенциальные участники вынуждены учитывать уже не только интересы Зеленского, но и собственные перспективы в случае изменения конфигурации власти.

Поэтому нынешний демарш Гончаренко* приобретает совершенно иное значение.

Теперь он не просто пробует почву, а выкатывает программу мирного урегулирования, публично спорит со своей фракцией и обращается напрямую к представителям американской администрации.

Практически одновременно с его миротворческими инициативами председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев (его, кстати, тоже видят в новом проекте вместе с главой фракции «слуг» Давидом Арахамией) заявил, что «активизация переговоров и мир должны стать главным приоритетом», предложив сторонникам урегулирования объединять усилия.

Харьковский мэр Терехов в октябре, наконец, включился и тоже начал публично спорить с представителями условной «партии войны», выступая за более прагматичный подход к будущему страны.

Извне заметен вполне системный пул медиаперсон, вдруг зачастивших на эфиры. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью Такеру Карлсону обрушилась с уничтожающей критикой на своего прежнего начальника. Адвокат Илья Новиков (обукраинившийся российский «либерал») в разговоре с Юрием Дудем** тоже весьма нелестно высказался о Зеленском — хотя самого Новикова трудно заподозрить в симпатиях к России.

Алексей Арестович* (кстати, он первая, провалившаяся проба пера Банковой по создании проекта для условно пророссийских регионов) еще в октябре прошлого года в интервью Ксении Собчак пытался предложить собственную политическую альтернативу Банковой и «отдавал четыре области и Крым».

Разумеется, никакой единой команды здесь нет, да и интересы у всех перечисленных персонажей совершенно разные. Однако объединяет их изменившееся в США и Европе отношение к Зеленскому и видение собственных политических перспектив.

Европейцы всё настойчивее требуют от Зеленского фактически отдать им власть, увязывая с этим финансовую поддержку, а недавняя поездка министра финансов Сергея Марченко в Брюссель закончилась без публичного объявления гарантий получения дополнительных средств. Одновременно администрация Трампа продолжает продвигать собственную переговорную повестку, которая далеко не во всём соответствует желаниям потерявшего всякую адекватность Зеленского.

На этом фоне обращение Гончаренко* непосредственно к Марко Рубио, Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру выглядит особенно примечательно. В общем-то, ничем не выдающийся (кроме способности вовремя предавать) парламентарий фактически пытается продемонстрировать американцам, что на Украине существует политическая сила, готовая обсуждать условия урегулирования.

Но парадокс ситуации в том, что как раз силой все, кто разделяет такой подход, не являются.

«На самом деле таких, как Гончаренко*, много. Очень много. Кто ждет старт переобувания. Поэтому Гончаренко* торопится. И это не фальстарт. Гончаренко* держит нос по ветру, видит и знает о дефиците бюджета, о пассивности ЕС, об исчерпывании материальных и человеческих ресурсов. А остаться у власти и при возможностях — очень хочется», — констатирует украинский оппозиционный эксперт Юрий Корольчук.

Для одних мирная повестка становится способом привлечения избирателей, для других — возможностью наладить отношения с западными хозяевами, для третьих — инструментом борьбы с надоевшим всем до смерти Зеленским и его окружением.

Наиболее предусмотрительные готовятся к ситуации, в которой нынешний хозяин Банковой перестанет быть главным распределителем политических должностей и финансовых потоков. Особенно важно, что потоки эти могут быть связаны с рынком послевоенного восстановления Украины.

И чем хуже будут становиться политические перспективы Зеленского, тем больше обнаружится желающих объяснить, что они всегда выступали за мир — просто раньше их неправильно понимали. Но дальше простого расчета никто не заходит. Ни один из тех, кто говорит «правильные вещи», не пытается освободить политзаключенных, попавших за решетку именно за требования не допустить или прекратить войну.

Они не создают новых переговорных групп, не защищают людей от безумия «мовного омбудсмена», не защищают православные храмы, не ходят в ТЦК, чтобы проверить, как там людей «мобилизуют», морят голодом и пытают, не препятствуют репрессивной деятельности СБУ, пытающей в своих подвалах сторонников мира.

И говорить о серьезности намерений сделать Украину такой, чтобы сама необходимость конфликтов исчезла, можно лишь когда тот же Гончаренко* одновременно перестанет хвастаться, как он везет в окопы бразильских добровольцев.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

**Признан иностранным агентом