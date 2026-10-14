Украинские фермеры напоказ вываливают тонны овощей прямо на полях: их некому продавать, а собирать урожай зачастую просто невыгодно. Под Херсоном гниют арбузы и дыни, а аграрии опасаются, что в следующем году им придется сократить посевы.

ИА Регнум

При этом продукты в украинских магазинах сигнализируют о ситуации лучше чиновников.

По данным аналитиков проекта EastFruit, в «борщевом наборе», по которому обычно меряют ситуацию в быту, помидоры всего за одну прошедшую неделю подорожали сразу на 15 гривен (27 рублей) за кило, прибавил в цене лук, держатся на месте картошка с морковкой, а свекла и капуста дешевеют.

Причина такого расклада проста: первые две позиции традиционно выращивались на юге, где, в связи с позицией киевского руководства, сложилась катастрофическая ситуация.

Так, в Николаевской области, откуда регулярно поступают видео с удрученными фермерами, высыпающими помидоры на обочину, прекратил работу перерабатывающий завод «Сандора». Случилось это еще 29 августа, когда в разгаре была 40-дневная кампания Зеленского по «принуждению России к миру».

После «ответки» большинство фермеров, сдававших на завод продукцию для переработки, оказались без сбыта — никакой альтернативы им, естественно, не предложили.

«С овощами на сегодняшний день — огромная проблема. То, что вырастили, некому собирать — многое в поле остается. Цены вообще смешные: кто-то из фермеров говорил, что за килограмм лука дают три гривны. В прошлом году некоторые аграрии просто оставляли лук и морковь прямо в поле, потому что выручка от их продажи даже не покрывала затраты на сбор», — комментирует ситуацию изданию «Главком» глава Ассоциации фермеров и землевладельцев Виктор Гончаренко.

По словам большинства фермеров области, оптовики предлагают выкупать продукцию по бросовым ценам. Например, за помидоры готовы платить всего 10–12 гривен (18–22 рубля) за килограмм. «Мне дешевле их выбросить или, может, устроить помидорное побоище для тиктокеров, чем собрать и отвезти на продажу. На следующий год я помидоры сажать не буду. Останется картошка, свекла и морковка», — иронизирует в беседе с ИА Регнум местный фермер Владимир.

Продавать помидоры через рынки и супермаркеты очень сложно, а из-за дождливой и холодной погоды плоды быстро портятся, к тому же их нужно куда-то везти и где-то хранить. Пока самый оригинальный способ выйти из ситуации — это предложение всем желающим приехать и самим набрать себе овощей.

Еще хуже обстоят дела с урожаем бахчевых в Херсонской области, хотя здесь проблема несколько иная. Закупщики боятся отправлять за арбузами и дынями фуры из-за активности дронов: регион остается прифронтовым. Фермерам приходится либо снижать цены, либо самостоятельно организовывать перевозку. Во многих случаях оптовикам продукцию продавали всего по 1–2 гривны за килограмм.

«Каждый день ты по 10–20 раз говоришь, что всё здесь хорошо, мы здесь ездим и всё такое, но люди боятся и не едут. Поэтому приходилось сбавлять цену, а это очень сильно влияет на коллег. Им говорят, что в Херсоне, например, арбуз по 10 гривен, а они продают по 12. Они не понимают, что я сбрасываю цену, потому что сюда никто не едет, все боятся. Я даже давал очень большие фрахты, но люди отказываются, и всё», — жалуется ИА Регнум фермер Александр.

Всё упирается в логистику.

Фура для перевозки арбузов, по разным оценкам, стоит 50–100 тысяч долларов США, и оптовики попросту не хотят рисковать дорогостоящим транспортом ради прибыли в несколько тысяч долларов с одного рейса. Никто также не хочет подвергать опасности водителей, которые в большинстве своем отказываются ехать в прифронтовые регионы.

«Если в день необходимо было десять фур, восемь из них отказались сразу, только две приехали. Поэтому именно по арбузам наши аграрии понесли наибольшие убытки в этом году. Хотя около десяти тысяч тонн удалось собрать. Это не тот урожай, на который мы рассчитывали. Мы думали, что это будет в 3–4 раза больше», — комментирует ситуацию телеканалам директор местного департамента развития сельского хозяйства и орошения Дмитрий Юнусов.

К проблемам сбыта добавилась и конкуренция: арбузы теперь выращивают даже в Тернопольской и Львовской областях. Для херсонских фермеров, и без того испытывающих трудности с вывозом продукции, это означает дополнительное давление на цены.

Но проблемы затрагивают не только овощеводство.

Из-за массированных обстрелов одесских портов и низких закупочных цен экспорт вообще всей сельскохозяйственной продукции сократился почти вдвое. По данным минагрополитики, украинские аграрии намолотили более 35 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур и 11,1 миллиона тонн масличных.

Казалось бы, урожай весьма неплохой. Но беда в том, что его некуда реализовать. Только за сентябрь запасы зерна выросли на 10 млн тонн. Аграрии не могут продать продукцию, заработать и покрыть расходы. Многие влезли в долги и утверждают, что не будут сеять озимые.

«Я понимаю тех маленьких фермеров, у которых сейчас лежит зерновая группа, которую некуда деть, не за что приобрести удобрения, дизельное топливо и прочее — куда им снова сеять зерновую группу?» — говорит фермер Надежда Иванова. Производители, не имеющие возможности хранить урожай, продавали зерно прямо с поля по 3–4 тысячи гривен за тонну.

Вполне логично, что фоне растущих убытков стремительно сокращается количество мелких фермерских хозяйств. Люди сворачивают деятельность, поскольку она перестает приносить доход. Дополнительным ударом стали изменения условий бронирования работников от мобилизации: власти увеличили минимальную площадь земель, которую должно обрабатывать фермерское хозяйство, а также повысили порог годового дохода, необходимого предпринимателям для использования этого механизма.

Катастрофическое положение фермерства констатирует глава Союза украинского крестьянства Иван Томич:

«Согласно имеющимся у меня данным Пенсионного фонда Украины, в 2025 году насчитывалось 13 тысяч фермерских хозяйств, где было хотя бы одно рабочее место. То есть, хозяйство платило пенсионные взносы. А в начале войны было около 48 тысяч таких хозяйств. Мы видим рекордное падение по стране, поэтому нужно остановить этот процесс, оказав фермерам максимальную поддержку от государства, а не ликвидировать законодательные основы существования фермерства».

Правда, тут же следом Томич утверждает, что власть целенаправленно уничтожает фермерство, чтобы упростить процесс вхождения Украины в Евросоюз: европейцам не нужны конкуренты. И помощи ждать неоткуда.

Неслучайно европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время общения с журналистами 13 октября в Люксембурге заявила, что в случае, если единение состоится, то для аграрного сектора нового члена могут ввести «специальные условия».

Среди них — ограничения поставок на рынки ЕС «отдельных видов» сельскохозяйственной продукции.

Европейцы советуют украинцам не грустить, а активнее продавать продукцию в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Вот только как это осуществить, если продолжится блокада черноморских портов, — непонятно.

В 2021 году Украина экспортировала примерно 5000 тонн свежих помидоров, а в 2025-м — всего 553 тонны. За пять месяцев 2026 года объем составил 100 тонн. В 2021 году фермеры сдали на переработку около 770 тысяч тонн томатов. На 2026 год планировали 500 тыс. тонн, однако с учетом перечисленного выше вряд ли получится.

То же и с бахчевыми культурами. Если в 2020 году ушло на экспорт около 36 тыс. тонн арбузов и дынь, то в 2025-м — всего 500 тонн, а в 2026 году экспорт, согласно приведенным данным, отсутствовал.

В следующем году новости будут похуже: фермеры не видят смысла вкладываться в производство, если не могут продать собранное и компенсировать расходы. При этом, по данным ООН, в 2025 году в мире насчитывалось свыше 645 млн голодающих. Да что там в мире — сами же украинские граждане экономят на всём, жалуются на цены, пока на свалках гниют тонны овощей и фруктов.

Но если посмотреть на тех и других как на заложников режима, то всё выглядит вполне естественно: когда перед государством стоят задачи, весьма далекие от благосостояния людей, иного и быть не может.