В Латвии скоро может появиться еще один политзаключенный — Владимир Линдерман, обвиняемый в «оправдании российской агрессии».

Иван Шилов ИА Регнум

Число репрессированных в этой стране растет. Причем арестовывают людей за вещи, которые еще вчера казались абсолютно невинными — например, человек переслал приятелю «пророссийский» видеоролик и за это «загремел» на нары.

Властям кажется, что они таким образом укрепляют «лояльность». Но на деле получается нечто совершенно противоположное: все большее количество латвийцев начинают ощущать свое государство источником опасности для себя.

«Возбуждал ненависть к украинцам»

Владимир Линдерман — один из четырнадцати латвийских журналистов, на которых в 2020 году были заведены дела за сотрудничество с российскими СМИ. По этим фигурантам решения частично уже вынесены (огромные штрафы или тюремное заключение). В некоторых случаях процессы еще ведутся.

Однако Линдерману предъявлены еще и два дополнительных обвинения:«оправдание российской агрессии» и «возбуждение ненависти к латышам и украинцам». Прокурор требует двух лет лишения свободы.

Дело Линдермана хорошо иллюстрирует уровень латвийской Фемиды.

Весной 2022 года, когда в Латвии насаждалось всеобщее обожание киевского режима, нашлись «преступники», шагавшие не в ногу. Один из них ночью сдернул украинский флаг со здания школы. Линдерман тогда давал интервью российскому «Спутнику», и ведущий попросил его прокомментировать тот случай.

Владимир Линдерман иронически сказал российскому журналисту, что, возможно, тех, кто снял флаг Украины, вдохновил пример тогдашних мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

Эти политики в мае 2021 года во время чемпионата мира по хоккею демонстративно спустили в Риге белорусский государственный флаг (в знак протеста против ареста в Минске Романа Протасевича) — и им ничего за это не было.

«Значит, флаги иностранных государств можно снимать, не боясь наказания. Чем украинский флаг лучше белорусского? За эти слова меня обвиняют в разжигании ненависти к украинцам», — констатирует Владимир Линдерман. По его словам, морально он готов к тюрьме.

18 ноября Латвия отметила очередной День независимости. В честь этой даты оппозиционные русские активисты, объединившиеся в рядах Латвийского комитета по правам человека, подготовили вместе с автором Telegram-канала «Тюремный вестник» Аллой Березовской список политически репрессированных инакомыслящих из стран Балтии.

В списке приведены краткие данные о двадцати восьми жителях Литвы, Латвии и Эстонии, оказавшихся узниками «Балтлага». Пятнадцать из них на момент составления списка все еще находились за решеткой, один — умер в тюрьме.

По конкретным странам политзаключенные распределились следующим образом: Литва — 4 (трое все еще в тюрьме), Латвия — 18 (7), Эстония — 6 (5). Упомянуты также имена еще 23 политически репрессированных из Литвы (2), Латвии (9) и Эстонии (12), отделавшихся менее тяжкими наказаниями.

Авторы списка не претендуют на полноту учета: многие из репрессированных предпочитают помалкивать о случившемся. Однако авторы считают доказанным, что в отношении персон, включенных в список, оказались нарушены базовые принципы правосудия, а также еще и стандартные правила содержания заключенных.

Самые известные из арестантов Латвии — пожилой ученый Александр Гапоненко и больная женщина Светлана Николаева (оба обвиняются в «работе на Россию») свидетельствуют, что одним из элементов наказания оказавшихся в тюрьме «политических» является отказ в медицинской помощи.

По сравнению с предыдущей версией список пополнен, в частности, кейсами «кавалера» шести уголовных политических дел, выдворяемого с родины историка и оппозиционного публициста Валерия Иванова (Литва), осужденных осенью 2025 года педагогов Александра Филея (еще в 2019-м оставившего в соцсети хвалебный пост про советскую власть) и Игоря Кузьмука (Латвия), а также арестованного 4 ноября Олега Беседина (Эстония).

С больничной койки — в тюрьму

Сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев отмечает, что если в 2019–2021 годах Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии возбуждала в год 20–30 политически мотивированных дел, то в 2022–2024 гг. их число колебалось в пределах 47–64.

«В 2024 году половина таких дел была возбуждена под надуманными предлогами помощи России, которая выражалась преимущественно в публичном высказывании несогласия с действиями властей», — пишет Бузаев.

Сотни людей в Прибалтике подверглись наказаниям, не связанным с тюремной отсидкой — кого-то оштрафовали на крупную сумму, кого-то вынудили пуститься в бега, кого-то депортировали. Многие из тех, кого коснулись репрессии, предпочитают, как уже упоминалось, молчать — из опасения навлечь новые неприятности на себя и родственников.

«Часть попавших под репрессии людей просто не хотят, чтобы о них знали. Боится еще больше усугубить свое положение», — подчеркивает журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

Смельчаков, подобных тем же Бузаеву и Березовской, не так уж много — националисты уже требуют их ареста, называя «прокремлевскими активистами».

Согласно данным, собранным этими правозащитниками, очень часто под молоток репрессий попадают практически случайные люди, имевшие неосторожность не вовремя развязать язык.

18 февраля, как сообщила Алла Березовская, была задержана женщина-видеоблогер Татьяна М., высказывавшая свое личное критическое отношение к происходящему в Латвии и мире.

А 26 февраля суд приговорил к двум годам тюрьмы 40-летнего рижского предпринимателя Валерия Лазарева. Три года назад он вступил в конфликт с юношей с украинским флагом на плечах — ударил его, нанеся царапину в сантиметр и велел «снять эту фашистскую тряпку».

Лазарев долго мыкался по судам, надеясь, что дело сведется к условному сроку. Суд сначала потребовал выплаты пострадавшему компенсации за «моральный ущерб» — 6 тыс. евро. Лазарев выплатил эти деньги, но потом ему еще и дали реальный срок.

Заодно пострадала подруга Лазарева Анастасия Цвирко, находившаяся с ним рядом в момент конфликта. «Выяснилось, что Цвирко — сотрудница полиции, хотя в тот момент не была на службе. Но ее всё равно уволили», — пишет Стефанов.

На одном из случаев репрессий следует остановиться особо. 6 февраля латвийская Служба государственной безопасности задержала 75-летнего пенсионера из города Екабпилс по имени Юрис Бружукс, которого буквально подняли с больничной койки.

Мужчину обвинили в «оправдании военных преступлений» России. Несмотря на солидный возраст и плохое состояние здоровья Бружукса суд направил его в следственный изолятор.

Причем, по информации правозащитника Дэги Караева, тюремные чиновники сначала запретили передать больному человеку лекарства, невзирая даже на просьбу следователя. И это при том, что Бружукс не последний человек в своем городе — он бывший бизнесмен, создатель известной всему Екабпилсу швейной фабрики Viola plus.

В августе стало известно, что Юрис Бружукс пошел на сделку со следствием и в результате был приговорен к пяти месяцам лишения свободы и штрафу более 11 тыс. евро.

В опасности не только русские

Арест Бружукса стал еще одним ударом по стереотипу о том, что якобы в Латвии по политическим и шпионским статьям хватают только местных русских, а обладателям «правильных» национальностей ничего не грозит.

С этим спорит Владимир Линдерман. «Первым арестованным в 2022 году по статье 74.1 («Оправдание российской агрессии») был латыш Айвис Василевскис. Восемь лет за шпионаж — на мой взгляд, притянутый за уши, — получил бывший министр и депутат Янис Адамсонс. Ни тому, ни другому «латышскость» не помогла», — подчеркивает Линдерман.

К этим примерам можно добавить и другие. Правозащитник Алвис Пилагс, работавший в Латвии с гражданами РФ, несколько лет провел в Рижской центральной тюрьме по сфабрикованному делу. Находится в тюрьме латышка Елена Крейле, которой дали три года за то, что выставляла в окне своей квартиры российский флажок и лозунги о необходимости дружбы России и Латвии.

Стоит отметить, что в сегодняшней Латвии распространена особая, изощренная форма медленного убийства — сроки рассмотрения дел. Люди годами сидят в тюрьмах или под подписками о невыезде.

«Их жизни останавливаются. Их судьбы замораживаются. И это тоже форма геноцида — медленная, мучительная, растянутая во времени. Это методичное, планомерное разрушение человеческих жизней. Это убийство надежды. Убийство веры в справедливость», — отмечает эмигрировавший из Латвии публицист Юрий Кутырев.

Результатом отлаженной системы медленного убийства стали смерти конкретных людей. Одним из них оказался Олег Бурак — бывший сотрудник МВД Латвии, осужденный за «шпионаж в пользу России» и умерший в тюрьме в сентябре 2024 года. На момент смерти ему было 64 года, он находился в заключении с 2020 года.

Другая жертва — Игорь Бобырь, обвиняемый в «шпионаже», скончался в тюрьме в ноябре 2023 года при не вполне понятных обстоятельствах: есть сведения, что его пытали. Валерий Дуден — политзаключенный, погиб в латвийской тюрьме в 2024 году опять же при загадочных обстоятельствах.

На днях у Латвии появился новый глава генпрокуратуры Арминьш Мейстерс, сменивший Юриса Стуканса, требовавшего от подчиненных абсолютной беспощадности к «врагам государства».

Выступая в телеэфире, новоиспеченный генпрокурор сходу дал понять, что ничуть не уступит по свирепости своему предшественнику — по его словам, «вопросы государственной безопасности требуют незамедлительных действий». Мейстерс пообещал бороться с «языком вражды и агрессии — как в социальных сетях, так и в повседневной жизни на улице».

Под «языком вражды и агрессии» он понимает любое выражение поддержки в адрес России, поскольку публичные русофобы, такие как депутат рижского горсобрания Лиана Ланга, в режиме нон-стоп оскорбляющая русских и требующая все новых запретов в отношении русского языка, чувствуют себя очень комфортно.

Еще более жестоко Мейстерс обещает карать нарушения антироссийских санкций и прямую поддержку России. «В таких делах мы не можем ждать годами», — заключил генпрокурор.

Репрессивная машина набирает ход при полном равнодушии инстанций ЕС. Там не считают нужным вмешиваться в творимые в странах Балтии репрессии, полагая, что раз карают сторонников России, то всё в порядке.