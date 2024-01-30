Москва, 30 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Обвинение евродепутата от Латвии Татьяны Жданок в сотрудничестве с ФСБ — это «охота на ведьм», заявил 30 января на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Sputnik/РИА Новости Татьяна Жданок

«Это охота на ведьм. Помните, был маккартизм в США — тогда сколько людей там арестовывали, бросали в тюрьмы. Вот это то же самое», — указал представитель Кремля.

Он добавил, что эта ситуация никоим образом не соответствует никаким так называемым идеалам демократии, в том её понимании, которое доминирует в Европе.

По данным Politico, европейский парламент 29 января начал расследование утверждений о том, что Татьяна Жданок, член законодательного собрания ЕС от Латвии, на протяжении многих лет работала в качестве российского шпиона.

Отмечается, что председатель Европарламента Роберта Метсола серьёзно отнеслась к данным обвинениям и передала дело в консультативный комитет по кодексу поведения. Американские журналисты также припомнили, что Жданок выступала против резолюции, осуждающей проведение российской спецоперации на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в Эстонии задержали россиянина, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова. Эстонские власти подозревают его в работе на российские спецслужбы.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии 3 января задержала гражданина РФ по подозрению в шпионаже в пользу Москвы. Личность подозреваемого не раскрывается. Отмечается, что в отношении него 18 декабря было возбуждено уголовное дело о незаконном сборе неразглашаемой информации и её передаче Службе внешней разведки РФ.

В частности, по утверждению СГБ, подозреваемый собирал информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии и оказывал другие виды поддержки российской службе разведки и безопасности в обеспечении деятельности, направленной против Латвии.