85 лет назад, ровно через неделю после нападения гитлеровской Германии на СССР, была опубликована директива Совнаркома и ЦК ВКП (б) о создании на прифронтовых и оккупированных территориях партизанских отрядов.

ИА Регнум

Документ призывал партийные, советские, профсоюзные и комсомольские организации преследовать и уничтожать захватчиков на каждом шагу, срывать «все их мероприятия». Так начало обретать силу противостояние по ту сторону линии фронта, ставшее массовым. С 1941 по 1944 год под ружье встали около 1 млн партизан. В современной России 29 июня объявлен Днем памяти партизан и подпольщиков.

Эта памятная дата возникла в 2010 году — по инициативе руководства Брянской области. В годы войны леса Брянщины укрывали около 139 вооруженных отрядов, за что регион прозвали «партизанским краем». Идею поддержали в Совете Федерации и Госдуме, после чего предпоследний день июня официально утвердился в качестве дани уважения тем, кто сражался в немецком тылу.

Но партизанское движение, конечно, охватывало не только оккупированные территории РСФСР, но и Белоруссию, Украину, Молдавию.

Советское партизанское движение было уникальным явлением в истории Второй мировой — при всем уважении к подвигам французских «маки», итальянских гарибальдийцев и немецкого антифашистского подполья. На счету 6 тысяч партизанских отрядов — 4 тысячи подбитых танков и бронемашин противника, 58 поврежденных и уничтоженных бронепоездов, 12 тысяч взорванных мостов. «Лесные бойцы» отправили под откос 20 000 железнодорожных составов.

Евгений Коктыш РИА Новости Подрывники бригады Народные мстители им. Воронянского закладывает взрывчатку под рельсы

По разным подсчетам, они оттянули на себя до 10% соединений немцев и их сателлитов на восточном фронте и уничтожили 600 тысяч солдат и офицеров, взяв 50 000 в плен.

Еще важное отличие наших партизан от европейских организаций сопротивления — из стихийного движения местных жителей и попавших в окружение красноармейцев партизаны очень быстро превратились в силу, управляемую из Москвы.

Уже 3 июля 1941-го глава Госкомитета обороны Иосиф Сталин вменил в обязанность взрыв мостов и дорог, порчу телефонной и телеграфной связи, поджоги лесов, складов, обозов. 30 мая 1942-го при ставке Верховного главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), который возглавил генерал-лейтенант Пантелеймон Пономаренко, первый секретарь ЦК компартии Белорусской ССР.

«Я, сын белорусского народа…»

Оккупированная немцами Белоруссия стала главным фронтом «войны в тылу». Из разрозненных отрядов в 25-30 человек выросли крупные соединения, такие как полесский отряд «Красный Октябрь» Федора Павловского и Тихона Бумажкова и другие соединения численностью до 3-7 тысяч бойцов, которые били захватчиков в пинских и суражских лесах. Сохранился текст присяги, которую давали партизаны:

«Я, гражданин СССР, верный сын героического белорусского народа, клянусь, что не пожалею ни сил, ни самой жизни для дела освобождения моего народа от захватчиков и палачей и не оставлю оружия до тех пор, пока родная белорусская земля не будет очищена от немецко-фашистской погани».

Одной из тех, кто дал партизанскую клятву, была 20-летняя Надежда Троян. Во время оккупации Беларуси работала уборщицей немецких казарм и на кухне. Параллельно доставляла в концлагерь для военнопленных на реке Свислочь воду, еду, медикаменты и штатскую одежду, помогавшую при побегах. Девушку отличало эталонное владение немецким, из-за чего гитлеровцы считали ее фольксдойче — немкой, выросшей в СССР.

Ее главная заслуга — ликвидация гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе, прославившегося чудовищной жестокостью к местному населению.

«Надо, чтобы только одно упоминание моего имени приводило в трепет каждого русского и белоруса, чтобы у них мозг леденел, когда они услышат «Вильгельм Кубе», — говорил глава нацистской администрации Беларуси, докладывавший в Берлин об уничтожении 55 000 евреев за десять недель.

Кубе пережил пять покушений, из-за чего слыл везунчиком — его не оказывалось в тех местах, куда закладывались бомбы. Надежда с третьей попытки завербовала горничную дома гауляйтера Елену Мазаник, и та заложила бомбу под кровать ставленника Гитлера, которая убила его ночью. Троян узнала об успехе операции, неся вторую бомбу в коробке из-под торта.

Она чудом смогла выбраться к партизанам, пройдя через блокпосты, — немцы начали повально задерживать и доставлять в СД девушек Минска. Вместе с Марией Осиповой, подпольщицей, передавшей ту самую взрывчатку, все три героини были удостоены званий Героев Советского Союза, а фюрер объявил участников операции личными врагами.

В Белоруссии в 1943 году прошли самые яркие операции партизан — «Рельсовая война» и «Концерт», в ходе которых надолго были парализованы транспорт и логистика Восточного фронта. Задолго до операции «Багратион», в ходе которой враг был выбит со всей территории республики, в немецком тылу существовали освобожденные районы.

«Уверенные люди с чувством достоинства»

Село Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области надолго стало «столицей» знаменитого командира Сидора Ковпака —отсюда партизанский командир планировал операции против немцев на северной Украине — удары в тылу в разгар Сталинградской битвы.

Петр Вершигора, воевавший в соединении Ковпака, оставил удивительно точную зарисовку партизанского лагеря:

«Хозяйский глаз, уверенный, спокойный ритм походной жизни и гул голосов в чаще леса, неторопливая, но и не медлительная жизнь уверенных людей, работающих с чувством собственного достоинства, — это мое первое впечатление об отряде Ковпака».

Другой легендарный командир Алексей Федоров к началу 1943 года командовал 12 отрядами общей численностью в 5 500 бойцов, которые действовали на территории Брянской, Орловской областей и левобережной Украины.

Проведенная соединениями Федорова операция «Ковельский узел» существенно помогла Красной армии в Курской битве и при освобождении Украины: они уничтожили 549 нацистских эшелонов.

Всего отряды этого командира за время войны провели 158 боев, пустили под откос 675 эшелонов и восемь бронепоездов, взорвали 26 нефтебаз и складов с горючим, 39 складов с боеприпасами и снаряжением.

После войны Федоров в числе прочего 22 года проработал министром соцобеспечения УССР. Помогал подтверждать трудовой стаж тем, кто из-за войны и изменений границ остался без документов, позволявших претендовать на пенсию.

Многих партизан принимал в Москве лично Сталин.

Командир партизанского отряда знакомит бойцов с оружием. Смоленская область, 23 августа 1941 года

Такой чести удостоилась в июне 1944-го командир группы проводников Татьяна Лаврова, боец 10-й партизанской бригады, которая в 1941-43 годах громила немцев в Калининской (ныне Тверской) области. Группа Лавровой вывела из немецкого тыла 1571 человека, включая 207 детей-сирот и 105 раненых партизан.

«Сталин принимал меня как свою дочь, даже называл дочуркой. Когда вошел Ворошилов, он говорит: «Вот, почитай». Про меня было там написано, что я боевая, отважная… столько спустила немецких эшелонов. «Вот, — говорит [Ворошилову], — если бы твои солдаты так воевали, мы бы войну давно закончили»… Он очень интересовался партизанами».

В воспоминаниях Сидора Ковпака есть эпизод: тот сначала стеснялся просить много — но Сталин сам «подтолкнул» написать заявку на увеличение снабжения и лично внес правки: заменил ботинки на сапоги.

Дети-герои

Партизанское движение дало стране множество героев, в том числе совсем юных.

Девятилетняя Надя Богданова стала разведчицей в отряде «дяди Вани» Дьячкова в Витебской области. Притворяясь нищенкой, она умело собирала информацию о расположении немецких войск, закладывала мины.

Девочка пережила войну, оказавшись «дважды убитой». В ноябре 1941-го, накануне празднования годовщины революции, ей поручили повесить в Витебске красные флаги. На детей немцы обращали меньше внимания, и Надя с 12-летним Ваней Звонцовым провезли на санках метлы, под прутьями которых скрывались алые полотна. Повесив ночью флаги, дети убежали, но оказались схваченными нацистами и приговоренными к расстрелу. Наде повезло — пуля задела ее по касательной.

Второй раз в конце 1943-го юную партизанку поймали после минирования железнодорожного моста в Карасеве. В гестапо ее пытали: выжигали на спине звезду, обливали ледяной водой и бросали на горячую печь. Выброшенная на мороз и почти потерявшая от пыток зрение девочка снова победила смерть благодаря помощи селян, выходивших ее.

Через 15 лет после окончания войны Надежда услышала по радио голос ее бывшего командира Ферапонта Слесаренко, который благодарил ее посмертно за спасение ему жизни после ранения. Девушка не знала, что соратники поставили ей памятник, посчитав партизанку погибшей.

В одном ряду с Надей находится Валентин (Валя) Котик, самый молодой Герой Советского Союза. Когда Шепетовка — город в Хмельницкой области Украины — оказалась в оккупации, одиннадцатилетний Валя расклеивал по ночам сбрасываемые с советских самолетов контрпропагандистские листовки, изобличавшие утверждение германской пропаганды о том, что вермахт благополучно дошел до Урала, и прятал в схроны оружие, оставшееся на полях сражений. А один раз даже провез на глазах патрулей на велосипеде разобранный по частям пулемет.

Валентин передавал партизанам всё, что ему было известно о передвижениях немцев. Осенью 1941-го, выжидая у дороги очередной конвой, он увидел офицерскую машину с главарем местной оккупационной администрации Фрицем Кенигом. Швырнув в машину гранату, парень убил ненавистного нациста и убежал, пока немцы выпрыгивали из следовавшего сзади грузовика.

Уже в 1943-м Валя совершал вместе со взрослыми партизанами рейды на склады, брал «языков». минировал железные дороги, а однажды нашел кабель, связывавший оккупированные территории со ставкой Гитлера, который, по одной из версий, благополучно перерезал. Валя погиб в 14 лет в бою с фашистами.

Бойцы за линией фронта — всех возрастов и происхождения, местные жители и «окруженцы», недавние гражданские и кадровые офицеры, жители тверских сёл и Полесья — внесли неоценимый вклад в победу.

«Командованию вражеских войск пришлось у себя в тылу практически создавать второй фронт для борьбы с партизанами, на что отвлекались крупные силы войск. Это серьезно отразилось на общем состоянии германского фронта и в конечном счете на исходе войны», — писал маршал Георгий Жуков.