Швеция и Норвегия продолжают испытывать проблемы из-за мигрантской преступности. Последние месяцы ознаменовались рядом громких событий — от приговора за изнасилование, вынесенного эритрейскому рэперу, до роста популярности экстремистских онлайн-платформ, где скандинавскую молодежь учат плохому.

ИА Регнум

При этом власти по привычке пытаются взвалить вину за деятельность платформ на «козни Москвы», тем самым дистанцируясь от поиска реальных решений проблемы.

Не связывайтесь с рэперами

Далеко не самое тяжелое, но уж точно самое громкое преступление в этом году совершил в Швеции 29-летний Асмером Цигабу, сын выходцев из Эритреи и Эфиопии. Он широко известен в стране под псевдонимом Asme.

Это популярный рэпер, выросший в мигрантском районе в Гётеборге и создавший с другом дуэт Aden x Asme. В 2020 году они получили награду «Группа года». Позже Asme начал сольную карьеру, его альбомы чрезвычайно популярны среди местной молодежи, один отмечен главной местной премией Grammis.

Цигабу никогда не отличался примерным нравом — к нынешнему году у него накопилось уже несколько судимостей: за нарушения таможенных правил, мелкую контрабанду наркотиков и вождение в нетрезвом виде.

А 30 апреля он, окончательно обнаглев, совершил изнасилование. Всё началось на вечеринке после вручения Grammis. Там рэпер и познакомился со своей будущей жертвой, работавшей на его лейбле звукозаписи.

Asme предложил поехать в его номер в стокгольмском Clarion Hotel. Женщина согласилась. В какой-то момент жертва, по ее словам, почувствовала себя плохо, легла на кровать и уснула, будучи одетой.

Позже она очнулась в «туманном, похожем на сон состоянии» и обнаружила, что рэпер совершает в ее отношении сексуальные действия. Она сбежала и подала заявление. В прокуратуре Цигабу обвинили в «неправомерном использовании того, что потерпевшая из-за сна и опьянения находилась в особо уязвимом положении».

Музыкант вины не признал. 27 августа 2026 года Окружной суд Стокгольма вынес обвинительный приговор. Судья счел показания женщины «достоверными и надежными».

Ведь она в подтверждение своей позиции привела свидетельские показания лиц, с которыми связалась сразу после происшествия, скриншоты из телефона и короткое видео, которое записала в лифте после инцидента. Важной уликой против рэпера стали записи с камер наблюдения.

Рэпера приговорили за изнасилование к трем годам лишения свободы. Суд обязал его выплатить потерпевшей 240 570 шведских крон (свыше 2 млн рублей). Дело широко освещалось в СМИ, приговор получил большой общественный резонанс.

При этом правые политики указывали, что местная музыкальная индустрия поощряла и награждала Asme за его песни, посвященные воспеванию «прелестей» бандитской жизни. То есть он толкал на преступления и других.

Цигабу — далеко не первый рэпер-преступник в Швеции. Недавно рэп-исполнитель Маугли, он же Мохамед Мохди, высокопоставленный член бандитской сети Foxtrot, был арестован по подозрению более чем в десяти тяжких преступлениях, включая убийство, подготовку к убийству, наркоторговлю и вербовку несовершеннолетних.

А рэперы Gaboro (Нинос Мозес Хури) и Gambino (Карар Али Салем Рамадан) в 2024 году сами стали жертвами криминальных разборок.

«Черное зеркало» по-скандинавски

Неспособность шведских властей обуздать преступность в стране связана с тем, что большинство главарей крупнейшей в стране криминальной сети Foxtrot находятся за границей и руководят дистанционно.

Правда, иногда их достают и там — недавно суд Ирака приговорил 22-летнего Али Шехаба к пожизненному заключению. Шведская пресса утверждает: поскольку глава Foxtrot Рава Маджид (он же Курдский Лис) укрывается в Иране, он в обмен на убежище предоставил свой ресурс местным спецслужбам для атаки на врагов государства.

В Гётеборге начался процесс над пятью несовершеннолетними. Их обвиняют в том, что они согласились взорвать в Мальмё штаб-квартиру компании Aimpoint, специализирующейся на производстве военных оптических прицелов, и убить беглого политика Арвина Хошнуда, деятельного сторонника реставрации в Иране шахской власти.

С некоторых пор внимание скандинавских полицейских начала перетягивать новая угроза — появление деструктивных онлайн-платформ. Это сообщества, которые целенаправленно воздействуют на психику уязвимых детей и подростков, подталкивая их к насилию, самоповреждениям и убийствам.

Речь идет о сетецентричных структурах, объединенных общей страстью к насилию и нигилизмом. Европейское агентство по борьбе с преступностью (Europol) описывает сеть The Com как «глобальную угрозу, особенно опасную тем, что ее жертвами и исполнителями становятся несовершеннолетние».

У подобных сетей нет четкой политической или религиозной идеологии. Эксперты охарактеризовали это явление как «нигилистический насильственный экстремизм». Члены сообществ считают насилие не средством, а самоцелью. Участники разделяют и всячески культивируют мизантропический взгляд на мир, отрицая ценность человеческой жизни.

Чем более экстремальный и шокирующий контент создает или распространяет тот или иной пользователь, тем выше его статус. Насилие становится своего рода «социальной валютой».

Некоторые фракции перенимают идеи о необходимости ускорить общественный коллапс, для чего они готовы совершать любые преступления, даже на первый взгляд совершенно бессмысленные.

Вербовщики появляются там, где несовершеннолетние чувствуют себя в безопасности — в онлайн-играх, социальных сетях, мессенджерах и на стриминговых платформах. Целевая аудитория — дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет.

Преступники, которые их старше лет на 10–15, знакомятся с детьми, строят с ними доверительные или «романтические» отношения, используя лесть и манипуляции. Ребенка сначала просят выполнить безобидные задания, затем — всё более серьезные: от ложных вызовов полиции до реальных нападений. Раз влипнув, соскочить уже трудно: в ход идут угрозы и шантаж.

В сентябре шведский суд признал 18-летнего юношу из Умео виновным в совершении по заданию онлайн-секты «764» около 40 преступлений. Полицейские назвали дело самым ужасным в современной истории Швеции.

Преступника задержали в апреле 2025 года прямо во время урока. Среди предъявленных обвинений — три покушения на убийство, подстрекательство к самоубийству, изнасилование, тяжкие сексуальные преступления против детей.

Он также признан виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, распространении детской порнографии и жестоком обращении с животными. На момент совершения преступлений юному шведу было от 15 до 17 лет. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он не страдал какими-либо серьезными психическими расстройствами.

В результате преступник получил 10 лет тюрьмы. Он очень возмутился таким приговором, вину свою отрицает.

«Второстепенные» проблемы

Недавно норвежская полиция обнаружила шокирующий факт: 16-летний подросток из области Вестфолл планировал теракт в детском саду в Осло.

Стражи порядка нашли в его телефоне детальный план нападения. Подросток планировал использовать для убийства топоры и ножи. На это чудовищное деяние его подговорили вербовщики из сети The Com. К счастью, начинающий маньяк сообщил о своем намерении в соцсетях — и его заметили.

У него дома было изъято холодное оружие и написанный им манифест, восхвалявший Адольфа Гитлера и Андерса Брейвика. Мальчик обвиняется по уголовной статье о терроризме, предусматривающей для несовершеннолетних наказание до 15 лет тюрьмы. Он утверждает, что всё это было лишь «ролевой игрой».

По данным шведской и норвежской полиции, количество уголовных дел, связанных с подстрекателями, резко выросло. Фигурантом одного из них стал 14-летний подросток, лидер ячейки «764».

В южном пригороде Стокгольма он подошел к 82-летнему мужчине, возвращавшемуся после посещения жены в доме престарелых, и нанес ему три удара ножом в спину. Нападение было снято на видео и опубликовано в соцсетях. Пострадавший получил тяжелые травмы, но выжил.

Как выяснилось, до того этот агрессор совершил как минимум шесть других нападений в том же районе. Он же активно вербовал в интернете других подростков. Суд постановил поместить его под принудительную опеку для «прохождения лечения и реабилитации».

Позже была установлена личность провокатора, втянувшего преступника в сеть — им оказался тот самый 18-летний юноша из Умео.

Еще одной жертвой The Com стал 14-летний мальчик из норвежской области Мёре-ог-Ромсдал. Новоявленные «друзья» обманом выманили у него некий интимный контент, а затем, угрожая публикацией, потребовали, чтобы он позвонил в полицию и сообщил о бомбе, якобы заложенной в одном из учреждений.

Мальчик отказался, и тогда от него потребовали раздеться, встать на колени и записать видео с извинениями. Шантажист угрожал, что сам отправит сообщение о бомбе от его имени. Парнишка не поддался и сообщил обо всем взрослым. Злоумышленника поймать не удалось.

Всего, по данным норвежской полиции, на июнь этого года велось следствие по 45 делам, связанным с The Com.

Среди самых опасных фигурантов сети есть выходцы с Украины. Один из них — неонацист Егор Краснов (Maniac) из Днепропетровска.

Он основал экстремистскую группу Maniac Murder Cult, вошедшую в систему The Com. При этом западная пресса с удовольствием подхватила инсинуации СБУ о том, что якобы Россия использует The Com «в вербовке несовершеннолетних украинцев для совершения терактов».

В Швеции по итогам выборов сменилась власть. Лидер победившего левого блока Магдалена Андерссон теперь обозначает свои приоритеты. В особенности ее интересуют вступление Украины в ЕС и конфискация российских активов. «Швеция вернулась», — пафосно заявляет она.

Подобные заявления звучат трагикомично на фоне терзающих королевство реальных проблем: продолжающегося роста криминальных сетей, чудовищного разрастания подростковой преступности, появления деструктивных идеологий, приверженцами которых становится молодежь.

Но шведские власти — что старые, что новые — считают их второстепенными.