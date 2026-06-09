В Швеции появился проект закона, снижающего возраст уголовной ответственности с нынешних пятнадцати до тринадцати лет.

ИА Регнум

Мера стала ответом властей на пугающее явление, ширящееся в стране: здесь всё чаще разного рода преступления совершают подростки, которым не исполнилось и шестнадцати лет. Местная пресса окрестила их «солдатами», а этнические банды активно используют как в своих разборках, так и для террора законопослушных граждан.

Подростки кошмарят королевство

Сообщения о всё новых «подвигах» «солдат» регулярно появляются в новостных сводках.

Один из нашумевших случаев такого рода имел место в мае. Пятеро молодых людей были задержаны за убийство в Норрчёпинге. Они участвовали в перестрелке, в ходе которой был убит 20-летний парень. Возраст задержанных —17,16,15,14 и 13 лет. Задержанные свою вину отрицают, уверяя, что действовали «в порядке самообороны».

Расследование приобрело международный резонанс, когда выяснилось, что двое из задержанных также подозреваются в убийстве в столице Норвегии Осло, произошедшем за четыре дня до инцидента в Норрчёпинге. Жертвой тогда также стал 20-летний мужчина с криминальными связями.

Норвежская полиция считает, что убийство в Осло было заказным, и направила запрос об экстрадиции задержанных подростков для проведения следственных действий. Стражи порядка полагают, что подростки были наняты в рамках широко распространенной сейчас в Скандинавии схемы «насилие как услуга». По ней несовершеннолетних лиц вербуют через мессенджеры для выполнения конкретных преступных заданий. В этой среде информация о том, на какой конкретный канал нужно зайти, чтобы получить заказ такого рода, распространяется с быстротой лесного пожара.

Очень похожее ЧП имело место в Стокгольме в марте. Тогда полиция получила звонок о выстрелах в районе Фагершё. Прибыв на место, полицейские обнаружили 25-летнего мужчину с огнестрельными ранениями. Стражи порядка оперативно провели обход квартир, изъяли записи с видеокамер, допросили свидетелей.

В течение двух последующих суток удалось арестовать пятерых подозреваемых в возрасте от 15 до 13 лет. Что касается пострадавшего, то он оказался бандитом с многолетним стажем, лидером одной из преступных группировок южного Стокгольма. Один из задержанных был заказчиком убийства конкурента по преступному «бизнесу», двое — несовершеннолетними исполнителями, а двое укрыли киллеров после стрельбы.

В полиции отмечают, что в феврале в Фагершё началась война двух банд, в ходе которой одна из противоборствующих сторон решилась на радикальную меру — «смахнуть с доски» самую крупную фигуру противника.

Суммарно за январь–май 2026 года в Швеции произошло тридцать семь уличных перестрелок и шестьдесят три взрыва. Подростки активно привлекаются и к роли подрывников. В апреле шведский суд вынес свой вердикт по резонансному делу, всколыхнувшему страну в августе прошлого года. Тогда 23-летний мафиози, член преступной сети «Фокстрот» — самой мощной из этнических банд, действующих на территории Швеции, подрядил 15-летнего парня взорвать бомбу в городке Эстберг.

Бандит нашел «подрядчика» благодаря другому 15-летнему подростку, уговорившему сверстника заключить «контракт». Юный бомбист должен был взорвать устройство рядом с квартирой бизнесмена, которого «Фокстрот» намеревался устрашить и заставить платить дань. Но бомба взорвалась в руках у подростка еще до того, как он успел подложить ее в условленное место.

Он привел в действие часовой механизм и в этот момент был замечен своей предполагаемой жертвой, выходившей из дверей. Запаниковав, мальчишка кинулся наутек, от испуга забыв бросить взрывное устройство. В момент, когда он заворачивал за угол, оно рвануло у него в руке — мощный взрыв разнес незадачливого убийцу в клочья.

Полиция задержала заказчика и его сообщника. Суд вынес примечательное решение по этому делу. Он осудил обоих задержанных преступников за подстрекательство, но не за убийство. «Несмотря на свой юный возраст, погибший подросток имел возможность осознать риск, которому он себя подвергает. Тот факт, что он сознательно подверг себя опасности, означает, что подстрекатели не несут ответственности за его смерть», — заявила судья Мария Хальквист.

В результате 23-летний заказчик был приговорен к тюремному заключению на десять лет и десять месяцев, а его 15-летний сообщник отделался годом в специализированном учреждении для подростков.

«Ядро» и причастные

Исследование, проведенное членами финансируемого государством НКО «Швеция против организованной преступности», выявило более 50 тысяч человек, напрямую втянутых в криминальные сети (так называемое «ядро»), и до 224 тысяч — находящихся в непосредственном окружении преступников.

Наиболее актуальными статьями шведского уголовного законодательства оказываются наркоторговля, насилие, кражи. В «ядре» 37% имеют только основное образование, высшее — лишь 3,6%.

Среди преступников и их окружения много людей с миграционным бэкграундом — у около 60% хотя бы один родитель родился за границей. Отметим, что на самом деле процент выходцев из стран третьего мира в шведской преступной среде гораздо выше. Ведь если человек родился в Швеции, то он, даже имея иное этническое происхождение, всё равно считается шведом.

Оборот местной организованной преступности оценивается в 352 млрд крон в год (около 5,5% ВВП страны), а прибыль — в 185 млрд. Примечательно, что 15% представителей «ядра» зарегистрированы на «нормальных» рабочих местах — в таких сферах, как охрана, социальная работа, финансы, юриспруденция.

В докладе отмечается, что частные успехи в борьбе с преступностью (аресты, конфискации) дают временный эффект, потому что лидеры остаются на свободе и руководят «бизнесом» из-за границы.

«Организованная преступность в Швеции — это не параллельный подпольный мир, а экосистема, тесно переплетенная с обычной жизнью. Она живет за счет уязвимостей в том, что создано для благосостояния населения: возможность учреждать компании, участвовать в тендерах, получать пособия. Без системного анализа и межведомственного обмена данными даже самые успешные операции будут лишь срезать ветви, не трогая корней», — подводят итог авторы доклада.

12 мая силы охраны правопорядка добились серьезного успеха — в Тунисе был задержан один из самых влиятельных шведских преступников Мохамед Мохди по прозвищу Маугли, который входит в руководство «Фокстрота». Когда его начали активно искать, Маугли сбежал из Швеции в Тунис, откуда он родом. Бандит соблюдал строгие меры конспирации и некоторое время успешно водил полицию за нос.

Но шведские власти придавали такое значение его поимке, что в конце апреля министр юстиции Гуннар Стрёммер самолично прибыл в Тунис. Он передал местным властям всю имевшуюся у шведов информацию о Маугли. Это помогло вычислить убежище мафиози и взять его под стражу. Обезвреживание Мохди считалось таким важным в связи с тем, что он активно использовал услуги подростков. Однако оно мало что изменит, так как методом широко пользуются и другие.

Тюрьмы для подростков

13 сентября в Швеции пройдут парламентские выборы. Правящая коалиция в Риксдаге решила набрать очков в глазах избирателей. Подготовлен законопроект, снижающий возраст уголовной ответственности и позволяющий отправлять детей уже не в специальные учреждения системы социальной опеки, а в тюрьмы.

Изначально предполагалось снизить возраст ответственности до 14 лет, но статистика показала, что в серьезные преступления всё чаще вовлекаются даже 13-летние. Парламент проголосует 15 июня. Судя по всему, закон будет принят, невзирая на протесты оппозиционных либералов. В частности, яростно возражают представители Центристской партии. Ее пресс-секретарь Вильма Рот назвала происходящее «явным нарушением Конвенции ООН о правах ребенка».

Рот негодует: «13-летний ребенок недостаточно взрослый даже для того, чтобы легально покупать энергетические напитки! Дети младше пятнадцати, совершившие серьезные преступления, должны браться под опеку и обеспечиваться лечением, а не помещаться в тюрьму!» Ее поддержал лидер Левой партии Самуэль Гонсалес Вестлинг, заявивший, что «тюрьмы — не место для 13-летних».

Сомнения выразили и работники тюрем, предупредившие, что система не готова к работе с такими молодыми бандитами. Некоторые опасаются, что в тюрьмах недоросли пройдут «университеты», которые еще сильнее привяжут их к преступному сообществу. А психологи настаивают, что «у человека до пятнадцати лет еще не сформировано полноценное понимание последствий своих поступков».

Однако у сторонников ужесточающих мер есть неотразимые доводы. Министр юстиции Гуннар Стрёммер, представляя законопроект, привел шокирующие цифры: девять из десяти прошедших через исправительные центры для несовершеннолетних вскоре снова совершают преступления, а восемь из десяти потом оказываются во взрослых тюрьмах.

За последнее время в Швеции 52 ребенка в возрасте до пятнадцати лет предстали перед судом по обвинению в убийстве или покушении на убийство. «Мы говорим не о кражах, даже не о нападениях или грабежах — об убийствах!» — подчеркнул Стрёммер. На его сторону встал премьер-министр Ульф Кристерссон, сказавший, что «снижение возраста ответственности — приоритетная мера для защиты детей от циничной эксплуатации бандами».

Кое-какие замечания всё же будут учтены: несовершеннолетних не отправят в обычные тюрьмы. Для них будут созданы восемь специально предназначенных учреждений. Суммарно предусмотрено около 150 одиночных камер. Одна из тюрем будет предназначена специально для девочек.

Акцент обещают сделать на учебе и психологически-социальной реабилитации. Каждая камера будет иметь площадь около 8 кв. м. В ней окажется кровать, письменный стол, книжная полка, телевизор за защитным экраном из плексигласа, отдельный санузел с туалетом и раковиной. Внутрь разрешат брать личные вещи: фотографии, рисунки, книги, компакт-диски и мягкие игрушки.