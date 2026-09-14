В Швеции 13 сентября прошли парламентские выборы, в ходе которых миграционная тема была одной из центральных. При этом две парламентские партии возглавили выходцы из стран Ближнего Востока.

ИА Регнум

Однако львиная доля политических сил в той или иной степени выступила за ужесточение миграционной и интеграционной политики, и именно они набрали явное большинство голосов. Весь вопрос в том, не поздно ли шведы спохватились: слишком уж далеко завел их мультикультурализм.

На сегодняшний день положение дел с выходцами из стран Ближнего Востока и Африки в Швеции — одно из самых тяжелых среди европейских стран. Третий по величине город страны Мальмё, где иммигранты составляют более половины населения, превратился в одну из криминальных столиц Европы. Район Стокгольма Ринкебю скорее напоминает сочетание Сирии и Сомали, чем Скандинавию, а полиция лишний раз туда не заходит.

Согласно официальной статистике, 28% населения королевства происходят из других стран. Примерно половина иммигрантов приехала из таких государств, как Сирия, Ирак, Афганистан, Пакистан, Эритрея. Свыше 8% населения Швеции исповедуют ислам.

Около двух третей иммигрантов обзавелись гражданством — так что теперь уже речь идет примерно о полутора миллионах избирателей, из которых до половины — приезжие с Ближнего Востока и из Африки, а также их потомки.

Проблемы с иммигрантами за последние 20 лет привели к переформатированию шведского политического поля. Рост симпатий к правой антииммигрантской партии «Шведские демократы» иллюстрирует процесс лучше всего.

В 2006 году она получила 2% голосов, спустя четыре года — 6% и впервые создала фракцию в риксдаге (парламенте). В 2014 году ее результат составил уже 12%, в 2018-м — 18%. Наконец, в 2022 году она с 21% голосов финишировала второй и участвовала в деятельности правящей коалиции (хотя в само правительство не вошла).

С другой стороны, «новые шведы» сами стали активно участвовать в местной политике. На эти выборы впервые шла Партия единства, прямо защищающая интересы мигрантов, хотя до преодоления проходного барьера в 4% ей пока далеко. Возглавляет ее ливанец Джамал Эль-Хадж.

Депутаты с иммигрантскими корнями заседают почти во всех парламентских партиях. Во главе Левой партии стоит иранка Нуши Дадгостар, а Либеральную партию вела на выборы палестинка Симона Мохамссон, изменившая имя на шведский лад.

Естественно, в таких условиях тема миграции и интеграции стала одной из центральных на выборах. По ней высказались все ведущие партии страны. И разброс мнений оказался весьма существенным.

Едва ли не самой лояльной к мигрантам политической силой остается Партия зеленых. В ее программе говорилось следующее: «Демократия в Швеции подвергается вызовам с разных сторон. Когда <…> растет расизм и экстремизм, наше открытое общество слабеет. Меры по депортации приезжих, принятые правительством, создают в обществе раскол. Детей и молодежь, выросших здесь, а также взрослых, обустроивших здесь свою жизнь, нельзя высылать». По итогам голосования партия набрала 6,1% голосов и получила 22 из 349 мандатов в риксдаге.

К числу промигрантских сил с полным основанием можно отнести и Левую партию, в программе которой отмечается: «Правящая коалиция сознательно делит общество на «нас» и «их», выставляя иммигрантов причиной реальных общественных проблем… Но Швеция не станет безопаснее от того, что людей, живущих здесь своей жизнью, будут депортировать… Наш ответ — это гуманная политика, защищающая право на убежище». За эту политическую силу проголосовали 8,2%, она займет 29 депутатских мест.

Почти в таком же лояльном к иммигрантам духе высказалась и леволиберальная Партия центра, которая вроде бы выступает за «миграционную политику, сочетающую человечность с порядком и дисциплиной». Однако при этом она требует «защитить право на убежище и право детей на воссоединение со своими родителями» и «укрепить интеграцию, сосредоточившись на максимально быстром трудоустройстве». Партия получила 7,1% и будет располагать 25 депутатскими креслами.

А вот крупнейшая оппозиционная Социал-демократическая партия, когда-то стоявшая у истоков политики «открытых дверей» и мультикультурализма, существенно поправела. Она намерена бороться с иммигрантскими гетто и пристальнее отслеживать знание языка.

«В Швеции не должно быть социально неблагополучных районов… Каждый, кто живет в Швеции, должен уметь говорить по-шведски — поэтому языковая политика будет ужесточена… Работники социальных профессий, напрямую контактирующие с людьми, обязаны владеть шведским языком», — заявили социал-демократы.

В то же время они считают, что не надо высылать всех иммигрантов подряд. «Должна возобладать линия здравого смысла с более четким разграничением между строгим миграционным режимом и теми, кто уже обустроился, работает и честно живет. Депортации хорошо интегрированных детей и молодежи, имеющих связи со страной, должны быть прекращены». Партия заняла первое место с 28,1% голосов и сотней мест в риксдаге. Скорее всего, она и сформирует новое правительство.

Похожий подход и у либерально-консервативной Умеренно-коалиционной партии (УКП), которую возглавляет действующий пока премьер Ульф Кристерссон. Она хочет «изучить вопрос о введении ускоренного порядка получения шведского гражданства для лиц, которые особенно хорошо интегрировались в шведское общество, что означает сокращение требуемого срока проживания для подачи заявления на паспорт менее чем до восьми лет».

С другой стороны, многим категориям мигрантов, совершивших насильственные преступления, УКП хочет отказать в подданстве или лишить его. «Партия идет на выборы с предложением сделать невозможным получение шведского гражданства для лиц, осужденных за насилие в близких отношениях <…>, с требованием, чтобы домашнее насилие всегда влекло за собой депортацию». Она заняла второе место с 19,9% голосов и 70 депутатами в риксдаге. Что, вероятнее всего, приведет к потере статуса правящей.

Либеральная партия, хотя и полагает, что «в Швеции не должно быть места ненависти и предрассудкам», достаточно сурово относится к иммигрантским гетто. «Швеции и ЕС необходимо проводить строгую политику предоставления убежища… Нет параллельным сообществам! Сегодня исламизм, клановые структуры и угнетение на почве «культуры чести» ограничивают свободу людей во многих частях Швеции. Мы никогда с этим не смиримся». Она получила 5,4% голосов и 19 мест в риксдаге.

Консервативная партия «Христианские демократы» настроена еще решительнее. В ее программе говорится: «Когда в отдельных кварталах начинают доминировать ценности, противоречащие шведскому взгляду на права человека, возникают параллельные сообщества. Общество, стремящееся к равенству, не может мириться с возникновением «буркократии». Партия однозначно требует запретить ношение бурки и никаба.

Консерваторы не призывают к массовому лишению шведских паспортов и депортации мигрантов, однако предлагают ряд мер, среди которых «усиление защиты тех, кого женят против их воли, запрет «культуры чести» и запрет финансирования религиозных общин, приходов, фондов и ассоциаций со стороны правительств и НКО, связанных с экстремистами». Подобный подход, судя по итогам голосования, нашел понимание у 6,2% избирателей и позволил занять 22 депутатских кресла.

Радикальнее всех ожидаемо выступили «Шведские демократы». Только эта партия сделала миграцию главной темой предвыборной кампании. В ней имеются положения, отсутствующие у других политических сил: «Натурализованные шведские подданные должны лишиться паспортов в случае совершения преступлений… Мечети и места, где проповедуются исламистские ценности, антисемитизм или романтизация террора, должны быть снесены».

Требования к соискателям шведского паспорта они выставляют предельно строгие: «Законодательство о предоставлении убежища должно находиться на минимальном допустимом в ЕС уровне… Чтобы получить право остаться здесь жить, человек должен вести добропорядочный образ жизни, обеспечивать себя самостоятельно, а также овладеть шведским языком и получить должные знания об устройстве шведского общества». На сей раз партия заняла третье место, довольствуясь 17,6% голосов и 62 местами в риксдаге.

Таким образом, можно констатировать ухудшение отношения шведского политического поля к приезжим. Под влиянием целой волны громких преступлений с мигрантским следом и успеха «Шведских демократов» другие партии тоже начали говорить о реформе миграционной политики и борьбе с исламизмом. Сегодня большинство из них признало существование иммигрантских гетто угрозой безопасности Швеции и настаивает на увеличении требований к соискателям шведских паспортов.

«Зеленые», Левая партия и Партия центра, которым не нравится ужесточение миграционных правил, получили на троих 22%. Это говорит о том, что в целом идеи мультикультурализма утратили былую популярность в шведском обществе.

Однако по сравнению с выборами четырехлетней давности их суммарный результат вырос почти на 3%. Благодаря кому? Ответ очевиден. Натурализованные мигранты стали устойчивой базой для этих партий. Недаром наивысший процент голосов они получили в районах, где проживают много африканцев и уроженцев Ближнего Востока.

Большинство шведов пока выбирают линию умеренных ограничений, которую предлагают социал-демократы, либералы и Умеренно-коалиционная партия. На троих они получили 53%. С высокой степенью вероятности возвращающиеся к власти социал-демократы постараются ее продолжить, но им придется преодолевать сопротивление партнеров из трех проиммигрантских партий, которые наверняка войдут с ними в коалицию.

Однозначными сторонниками жесткого курса можно считать «Шведских демократов», с некоторой натяжкой — христианских демократов. В сумме две эти силы набрали 24% голосов.

Но дело в том, что за десятилетия леволиберальной политики проблему откровенно запустили и, несмотря на явный общественный запрос на исправление ситуации с иммигрантами, принимаемые меры могут оказаться запоздалыми и недостаточными.