Этнические банды Швеции завершили 2024-й, что называется, на громкой ноте. Под конец декабря произошло уже второе за год убийство популярного у местной молодёжи рэп-исполнителя — первое случилось в июне.

ИА Регнум

На шведских улицах продолжают свистеть пули и раздаваться взрывы, причём местная преступность ощутимо «молодеет». Тюрьмы страны переполнены — даже несмотря на то, что нынешнее правительство расширило возможности для депортации приезжего криминального элемента.

В Стокгольме рассматривают возможность разместить часть заключённых за пределами страны — либо в Эстонии, либо вовсе на морских судах, курсирующих вдали от шведских берегов.

Кровь на парковке

Gaboro (настоящее имя — Нинос Мозес Хури) был в Швеции весьма популярен. Свою музыкальную карьеру он начал в 2022 году выпуском мини-альбома WLAK, который достиг седьмого места в шведских чартах. Композиция Bogota была прослушана в Spotify более 8 млн раз.

В 2023 году Gaboro выпустил свой первый и, как теперь уже оказалось, последний полноформатный альбом под названием WLAK 2, а в 2024 году — мини-альбом Rush Hour. Эти опусы также попали в местные чарты. Популярности треков Gaboro поспособствовало и то, что некоторые из них завирусились в TikTok. На момент смерти у этого 23-летнего юноши имелось свыше 220 тыс. слушателей в месяц на Spotify и 11 млн прослушиваний его хита Suavemente.

Хури намеренно поддерживал имидж таинственной личности. Он не светился перед фотокамерами и видеокамерами, предпочитая носить чёрную балаклаву, а поверх неё — тёмные очки. Это, возможно, было связано со второй стороной его личности — этот сын выходцев из Сирии являлся бандитом и занимался уличным сбытом наркотиков.

В 2022 году его признали виновным, но он тогда отделался очень легко — отсидел несколько месяцев в тюрьме, да ещё и получил 17 тыс. крон (152 тыс. рублей) компенсации за содержание под стражей без предъявления обвинений.

27 ноября 2023 года Хури был в числе посетителей ресторана в городе Норрчёпинге, где в тот момент был застрелен его друг — 22-летний член преступной группировки Kalonetwork. Эта группировка являлась филиалом широко известной в Швеции банды Foxtrot, возглавляемой знаменитым Равой Маджидом по прозвищу Курдский лис.

Недавно двое 20-летних юношей получили за это убийство пожизненный срок. В ходе расследования выяснилось, что преступление в ресторане стало частью конфликта между Kalonetwork и преступной группировкой из района Марилунд в Норрчёпинге (Marielundnetwork). Хури был тесно связан с Kalonetwork — он рос вместе с участниками этой группировки и продолжал поддерживать с ними дружеские отношения.

Вечером 19 декабря в полицию поступило несколько звонков — люди сообщали о выстрелах на одной из парковок. Несколько полицейских прибыли на место происшествия, где они обнаружили Хури, получившего несколько пуль. Вскоре он скончался.

Сразу после убийства в соцсетях распространился видеоролик, предположительно снятый преступником. На записи видно, как тот выходит из машины и стреляет в рэпера, направлявшегося к своему автомобилю. Убийца произвёл в спину Gaboro шесть выстрелов. Тот пытался скрыться за припаркованным автомобилем, но «поймал» одну из пуль.

Хури рухнул на бетонный пол, а стрелок приблизился к поверженному Gaboro и попытался оттащить его в сторону. Истекающая кровью рэп-звезда лежала на боку, закрыв лицо, и умоляла о пощаде. Но стрелок выпустил в упор две последние пули и оставил рэпера лежать на парковке. Скрывшись с места преступления, он выложил запись последних минут жизни Gaboro в интернет.

Что могло стать причиной столь крутой расправы? Известно, что банда Marielundnetwork внесла имя Хури в свой «список смертников», который был опубликован в соцсетях ещё в сентябре 2023 года. Авторы списка пообещали, что все, кто в нём указан, «рано или поздно умрут».

Киллерам-недорослям бояться нечего

Убийство Gaboro — второе громкое преступление 2024 года в Швеции. Первое — убийство другого рэпера, C. Gambino, произошедшее 5 июня. C. Gambino — псевдоним 26-летнего Карара Али Салема Рамадана. Как и Gaboro, он предпочитал выступать в маске. Занявшись музыкой в 2019 году, он успел выпустить два полноформатника, три мини-альбома и 25 синглов.

Гангста-рэп его авторства пришёлся по вкусу шведской молодёжи — C. Gambino читал о нелёгкой доле юных жителей этнических гетто, которым злая судьба не оставила иного выхода, кроме ухода в криминал. Его второй студийный альбом In Memory Of Some Stand Up Guys занял первое место в Швеции, седьмое место в Норвегии и 19-е место в Финляндии. Более того, C. Gambino в 2024-м получил шведскую музыкальную премию Grammis в номинации «Хип-хоп года».

Рамадан оказался застрелен на одной из парковок Гетеборга. Он припарковал машину неподалёку от своего дома и попал под огонь убийц, ждавших его в засаде. Те не оставили ему ни единого шанса на спасение.

Убийцы C. Gambino и Gaboro до сих пор не найдены. Личности их неизвестны, однако есть предположение, что это несовершеннолетние. Шведские этнические банды всё чаще используют в своих разборках недорослей в качестве киллеров, поскольку по местным законам им грозит куда менее суровое наказание, чем взрослым убийцам.

В минувшем ноябре шведский телеканал SVT опубликовал рассказ о дальнейшей судьбе детей, арестованных за убийства, покушения на убийства и прочие преступления с применением огнестрельного оружия. Они содержатся в специальном центре, большинство контингента которого составляют дети-иммигранты из стран Ближнего Востока, Северной Африки и Балкан.

Дни напролёт несовершеннолетние преступники играют в настольные игры, разгадывают головоломки и выпекают булочки вместе с членами персонала, прошедшими обучение в сфере детской педагогики. По утрам юных постояльцев центра кормят завтраком прямо в постели. Однако если те ещё хотят немного поспать, то добрые тюремщики принесут завтрак позже.

В 2017 году в этом «детском саду» для малолетних преступников содержалось несколько десятков человек. В октябре 2024-го их было уже 123.

Число убийств в Швеции за последние 10 лет достигло пика в 2020 году, когда было зарегистрировано 124 таких преступления. В 2023 году в Швеции произошло 121 убийство. Ещё интересная цифра: в 2022-м количество уличных перестрелок в Швеции достигло 391, что стало самым высоким показателем за период с 2017 по 2023 год.

В 2023 году их число немного снизилось — до 363. Для 10-миллионной страны это весьма внушительные цифры. Данные за 2024 год пока ещё недоступны, но уже понятно, что в целом они будут не очень отличаться от прошлогодних показателей.

Ещё один бич современной Швеции — уличные взрывы. В ходе бандитских войн их участники с удовольствием подкладывают друг другу взрывчатку в машины и квартиры. На ситуацию обратил внимание даже сам Илон Маск — после известия о том, что 22 декабря в стокгольмском районе Остермальм раздался мощный взрыв, Маск написал в соцсети, что в течение 2023 года на шведских улицах взрывы гремели 149 раз.

Миллиардер считает это результатом неправильной миграционной политики шведского правительства и приводит в подкрепление своего мнения о том, что США нуждаются в массовых депортациях. Шведская пресса, сообщив об этом, выразила обиду: почему Маск не упомянул, что в 2024 году уличных взрывов в их стране было куда меньше, «всего лишь» 107?

Выслать преступников в Эстонию

За последние два года количество депортаций преступного элемента из Швеции увеличилось в три раза. Этот результат достигнут благодаря тому, что нынешнее правительство расширило возможности выдворения лиц, осуждённых за разного рода преступления.

Раньше для принятия такого решения требовалось, чтобы совершённое деяние соответствовало как минимум одному году тюремного заключения. А сейчас для того, чтобы поставить мигранта «на лыжи», достаточно шестимесячного срока — причём вне зависимости от рецидива. Ещё одно изменение законодательства заключается в том, что больше не освобождаются от депортации люди, приехавшие в Швецию детьми и прожившие здесь не менее пяти лет.

Всего в этом году полиция Швеции рассмотрела 666 дел, по которым преступников приговорили к депортации. Реально же в течение 2024-го из страны был депортирован 341 человек, а ещё 1 тыс. человек ожидают своей очереди. Из этой тысячи большинство всё ещё находится в тюрьмах, а 128 человек — в специализированных депортационных центрах.

Также полиция наложила запрет на повторный въезд 225 людям, признанным угрозой общественному порядку. В первую очередь это касается членов зарубежных банд, приезжающих для совершения краж автозапчастей или разного рода ценностей. Только в 2024 году, по оценкам экспертов, с помощью запрета на въезд удалось предотвратить не менее 43,5 тыс. преступлений.

Ещё один итог года — растёт число заключённых. Тюрьмы и исправительные учреждения переполнены, а количество жалоб от заключённых за 10 лет выросло на 150%. Арестанты жалуются на скученность, плохое обращение со стороны персонала, медленные сроки обработки дел, отвратительную еду и сломанные туалеты.

Девяти тысяч мест, имеющихся в настоящее время в шведских тюрьмах, явно недостаточно. План правительства заключается в том, чтобы утроить их число, но на его реализацию потребуется около 10 лет.

Уже подсчитано, что если число мест в следственных изоляторах и тюрьмах страны за 10 лет увеличится до 27 тыс., то государственной пенитенциарной службе придётся нанять ещё 15 тыс. сотрудников — столько же, сколько их уже есть сейчас.

Однако на практике в учреждении планируют сократить количество сотрудников на 30% — вся надежда на новые технологии, которые смогут заместить человеческий труд. Сейчас ведётся строительство четырёх новых тюрем — в Треллеборге, Кальмаре, Норрчёпинге и Вернамо. Они должны быть введены в эксплуатацию с 2027 по 2031 год и обеспечить 1500 новых мест — чего явно недостаточно, учитывая масштабы преступности в стране.

А пока пенитенциарная служба разработала ряд альтернативных решений. Одно из них заключается в возможности аренды для заключённых мест за границей. Недавно шведский министр юстиции Гуннар Стрёммер посетил Таллин и провёл переговоры со своей эстонской коллегой Лийзой Пакостой.

Он сообщил ей, что в рядах местной организованной преступности состоят около 30 тыс. человек, причём криминальная среда явно молодеет. Вот в Стокгольме и решили несколько «разгрузить» свои тюрьмы за счёт Эстонии. Так что скоро, похоже, некоторые заключённые «тожешведы» сменят место жительства на камеры эстонских узилищ.

Однако возможности Эстонии ограничены — на первом этапе она сможет принять не более 500 человек, а ведь своих заключённых отправить туда намереваются ещё и Великобритания и Нидерланды.

Поэтому в Стокгольме рассматривают и другие варианты: переоборудовать под временные тюрьмы здания, принадлежавшие ранее школам и больницам, или даже завести особые тюремные суда, курсирующие по Балтийскому морю. Ещё предлагается чаще сажать преступников под домашний арест с электронным браслетом на ноге.