Этнические криминальные сообщества, созданные в Швеции выходцами из Азии, наносят стране огромный ущерб. Самым страшным и влиятельным из них стала сеть Foxtrot. Члены этой сети не только убивают и грабят шведов, подсаживают их на наркотики, но и совершают нечто еще даже более страшное — массово превращают шведских подростков и детей в свои «биодроны», запрограммированные на совершение убийств.

ИА Регнум

Полностью разгромить Foxtrot шведы не могут — руководство этого сообщества скрывается за границей и руководит своими подопечными дистанционно.

14-летнему тюрьма не грозит

Происшествия, которые еще лет двадцать назад стали бы для страны шоком, теперь превратились в обыденность. Вот один из примеров: 28 июля прокуратура официально предъявила обвинения пяти лицам в возрасте от 18 до 34 лет по делу о двух взрывах, прогремевших в городе Норрчёпинге 23 ноября 2025 года.

Взрывы произошли в течение одних суток у двух многоквартирных домов, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. В тот же день полиция предотвратила ещё одно подобное преступление.

Одним из ключевых фигурантов дела оказался 14-летний подросток. Именно он выполнял роль непосредственного исполнителя: получал готовые взрывные устройства и размещал их у намеченных целей.

Однако, несмотря на то, что на руках у полиции есть исчерпывающие доказательства его причастности к взрывам, он не может быть привлечён к уголовной ответственности в силу возраста.

Обвиняемые использовали взрывные устройства, получившие название «термос-бомбы»: взрывчатые вещества помещаются в корпус от термоса.

Расследование показало, что подобные устройства осенью 2025 года использовались в серии взрывов по всей Швеции (в Вестеросе, Уппсале, Эребру), что указывает на наличие отлаженной криминальной логистики.

Прокурор Мишель Штайн сообщила, что все эти преступления совершались по заказу криминальной сети Foxtrot, которая таким образом «кошмарит» конкурентов, а также предпринимателей, не желающих платить дань.

Поработав с подозреваемыми и получив от них необходимую информацию, полиция нашла бандитский тайник, откуда изъяла большое количество взрывчатки. Его хватило бы для изготовления ещё как минимум нескольких бомб, так что, по словам прокурора, находка предотвратила серию новых взрывов.

Процесс по этому делу начнётся 12 августа в суде Норрчёпинга. Главная проблема — возраст обвиняемого. В Швеции возраст уголовной ответственности наступает с 15 лет, и поэтому его будут судить по особой процедуре, которая не позволит применить к нему те же меры наказания, что и к взрослым фигурантам.

В 2026 году правительство активно обсуждало возможность снижения возрастного порога, но либералы в парламенте этого не допустили.

Убил не того

Дело в Норрчёпинге стало ещё одним звеном в длинной цепи доказательств того, что сеть Foxtrot использует детей и подростков в качестве «биодронов», рассчитывая на правовые лакуны в шведской системе правосудия.

Что особенно примечательно, в последнее время были и другие случаи подобного рода, связанные уже с другими странами, — теперь Foxtrot активно отправляет своих киллеров за пределы Швеции.

Так, 30 июля присяжные Центрального уголовного суда Лондона (Олд-Бейли) признали 19-летнего гражданина Норвегии Йоханнеса Конгснеса Натланда виновным в сговоре с целью убийства. Он был завербован членами Foxtrot через социальные сети для совершения заказного убийства в Великобритании.

Натланд, работавший на полставки в пиццерии города Ставангера, согласился застрелить за границей неизвестного ему человека за вознаграждение в 25 000 евро. Вербовка произошла через тематический интернет-форум, где пользователь под псевдонимом Agent 47 (отсылка к видеоигре о наемном убийце) искал исполнителя.

Позже выяснилось, что под этим псевдонимом действовал 17-летний вербовщик, который среди «своих» в сети Foxtrot был известен под прозвищем Генерал. Он-то и подрядил работника пиццерии. Интересно, что Натланд происходит из уважаемой семьи: его родители являются известными в Ставангере журналистами. Однако в какой-то момент парень увлекся наркотиками, у него развился психоз.

Перед началом английской поездки завербованный Йоханнес написал своей девушке: «Будет круто кого-нибудь убить». А чуть позже добавил, что отправляется в «безумную миссию».

17 марта 2025 года Натланд прилетел в Манчестер. Следуя инструкциям Agent 47, он взял такси до города Хаддерсфилда, близ которого обнаружил в условленном месте в лесном массиве тайник с пистолетом и девятнадцатью патронами, упакованными в пластиковый пакет. Также он забрал деньги и снял номер в отеле.

Желая похвастаться, Натланд отправлял друзьям в Норвегию свои фото с оружием. Приступить к «делу», впрочем, молодой норвежец не успел. 19 марта, через два дня после прибытия в страну, его арестовали в отеле.

Ошарашенный преступник узнал, что его «пасли» с того самого момента, как он ступил на британскую землю. Оказалось, что несколькими днями ранее норвежская полиция задержала Генерала и, изучив переписки в его мобильных устройствах, тут же кинула коллегам наводку на Натланда.

Британцы проанализировали записи камер наблюдения в аэропорту Манчестера и в отеле Хаддерсфилда. Это позволило им восстановить маршрут начинающего киллера. На кадрах также видно, как он покупает перчатки перед убийством. Фото с оружием, которые Йоханнес отправлял друзьям, стали важным доказательством в суде.

В Олд-Бейли прошел двухнедельный процесс. Натланд признал себя виновным в хранении оружия, но до последнего отрицал сговор с целью убийства. Со своей стороны прокурор назвал это «тщательно продуманным планом убийства за деньги». Присяжные совещались более семнадцати часов и вынесли обвинительный вердикт. Приговор же будет вынесен в октябре.

Что касается вербовщика Генерала, оказавшегося даже моложе найденного им исполнителя, то он свой приговор уже получил. Из тюрьмы он выйдет через четырнадцать лет отсидки. Еще один его 16-летний подручный ожидает суда в Норвегии.

История с Генералом и Натландом закончилась благополучно — преступников обезвредили, не допустив убийства. Но так бывает далеко не всегда. В конце 2025 года суд стокгольмского пригорода Сёдертёрн приговорил к пожизненному заключению 18-летнего Атиллу Азимова.

24 февраля 2025 года одетый в черное Азимов в районе Альбю (пригород Стокгольма) подошел к 20-летнему Мураду Абделькадеру. Азимов открыл огонь, выпустив несколько пуль, а затем подошел к лежащей жертве и добил ее выстрелом в затылок. Однако, как выяснилось позже, стрелок взял «заказ» сети Foxtrot, но напал не на того человека. Полиция не обнаружила никаких связей убитого с преступным миром.

Азимова, успевшего вскочить в такси, задержали, наскоро проверили, но отпустили. Снова его арестовали через несколько часов, в тот момент он отстирывал одежду, испачканную во время бегства.

Следствие выяснило, что убийца был завербован за две недели до совершения преступления. Прежде чем приступить к выполнению заказа, он искал в интернете информацию об оружии и даже спрашивал нейросеть, как избежать поимки.

В марте 2026 года апелляционный суд оставил приговор о пожизненном заключении в силе. Также в рамках этого дела были осуждены 17-летний и 16-летний подельники.

«Ноль контактов, ноль адресов, ноль следов»

Сеть Foxtrot считается фактически неуязвимой — под суд идут рядовые пешки, в то время как руководство отсиживается в других странах. Основатель и глава Foxtrot Рава Маджид, известный как Курдский лис, покинул Швецию в 2018 году. Сначала он перебрался в Турцию, а с 2023 года, по мнению шведских спецслужб, находится в Иране.

В Стокгольме считают, что Маджид сотрудничает с иранскими спецслужбами и по их заказу организовал два нападения на посольство Израиля в Швеции — в январе 2024-го в здание метнули гранату, а в октябре того же года оно подверглось обстрелу.

Именно за связь с Ираном США в марте 2025 года ввели санкции против Foxtrot и Маджида, а Великобритания последовала этому примеру в апреле 2026-го. Другие лидеры Foxtrot скрываются в Ираке, Турции и Марокко.

В апреле 2025-го Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия, Германия, Нидерланды и Великобритания организовали совместную инициативу под названием «Оперативная целевая группа GRIMM» (OTF GRIMM).

Эта операция специально была запущена для борьбы с моделью «насилие как услуга» (violence-as-a-service) — когда преступные сети дистанционно вербуют исполнителей для совершения убийств и терактов.

За первый год работы, к маю 2026-го, в рамках OTF GRIMM был арестован 281 подозреваемый. Среди них оказалось шесть «особо ценных целей», включая «правую руку» Равы Маджида — арестованного в Тунисе Мохамеда Мохди по кличке Маугли и Али Шехаба, задержанного в Ираке.

21-летний Шехаб, имеющий двойное шведско-иракское гражданство, был задержан в декабре 2025 года. По версии следствия, Шехаб, не покидая своего убежища в Ираке, заказал в Швеции пять убийств и двадцать три покушения на убийство. Он самолично вербовал через соцсети несовершеннолетних для совершения тяжких преступлений.

В августе 2026 года иракский суд приговорил его к пожизненному заключению за наркоторговлю. Поскольку Шехаб отбывает наказание в Ираке, его выдача Швеции маловероятна. Впрочем, шведы не без облегчения заметили, что этот приговор, по крайней мере, гарантирует, что он больше не сможет совершать преступления на скандинавской земле.

Однако банда нашла идеальный способ минимизировать потери: в большинстве случаев ее «штатные» члены не совершают преступления сами. А исполнителями всё чаще становятся дети и подростки, которых вербуют через социальные сети и игровые платформы.

Только за прошлый год в стране свыше полусотни детей младше пятнадцати лет предстали перед судом по обвинению в убийстве или покушении на него, но благодаря возрасту ушли от полноценного наказания.

Вербуя этот «расходный материал», члены Foxtrot целенаправленно ищут детей из неблагополучных семей, воспитанников интернатов и психиатрических учреждений, а также играют на желании подростков получить лёгкие деньги или стать частью «авторитетной семьи».

Исполнители очень часто даже не знают, на кого работают. Как пессимистично выразился один из шведских оперативников: «Ноль контактов, ноль адресов, ноль следов».

Пойманных подростков отправляют в специализированные заведения. Однако особые учреждения для несовершеннолетних, куда сейчас направляют детей-преступников, сами стали базами для вербовки и «охотничьими угодьями» для криминальных сетей.

Получается замкнутый круг: ребёнок попадает в учреждение, где его вербуют, а затем он совершает новое преступление.