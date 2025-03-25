Улицы шведских городов сотрясаются от взрывов и оглашаются звуками перестрелок. Наводнившие страну этнические банды выясняют отношения друг с другом и сводят счеты с коммерсантами, не желающими платить бандитам дань. Шведские власти обуздать преступников не в силах, но в ситуацию вмешались власти США.

Иван Шилов ИА Регнум

Американское правительство ввело санкции против Foxtrot — крупнейшей из действующих в Швеции преступных группировок, активно проникающей и в другие страны ЕС. Однако американцы сделали это отнюдь не из стремления обеспечить безопасность простого шведа — Вашингтон встревожили сведения о связях Foxtrot с враждебными спецслужбами.

Бандам стало тесно

В условиях, когда полиция демонстрирует бессилие в отношении наводнивших Швецию этнических банд, мысли шведов всё чаще обращаются к Всевышнему. Дошло до того, что стокгольмская епархия шведской евангелически-лютеранской церкви ввела недавно практику регулярных молебнов, в ходе которых верующие взывают к Господу о прекращении взрывов в городских районах и пригородах.

Епископ Андреас Холмберг пояснил: «Мы молимся о том, чтобы спираль угроз, мести и насилия была разорвана. Чтобы те, кто собирается совершить преступление, образумились и в своих врагах увидели своих ближних».

А ведь когда-то молебны об освобождении от неистовства скандинавов, то есть в том числе и предков нынешних шведов, звучали в католических церквях по всей Европе. Кто бы мог предположить, что теперь беззащитными жертвам чужеродных набегов стали потомки безжалостных викингов.

Кстати, идея о проведении молебнов появилась после соответствующей просьбы полицейских, работающих в одном из муниципалитетов Стокгольма. Они сейчас откровенно не справляются со своими обязанностями и решили заручиться поддержкой небес.

А в начале года произошло событие, которое может стать грозным предвестником того, что ситуация в стране ухудшится ещё больше. 29 января в Стокгольме был застрелен 65-летний дядюшка знаменитого мафиози Равы Маджида, известного как Курдский Лис.

Маджид, являющийся лидером крупнейшей в Швеции преступной сети Foxtrot, несколько лет как эмигрировал в Турцию и управляет своей группировкой дистанционно. Его конкуренты, не в силах дотянуться до самого Курдского Лиса, решили ликвидировать родича Маджида, занимавшего, как предполагается, видное место в Foxtrot.

Полицейские, оперативно прибывшие на место гибели пожилого курда, успели засечь киллера до того, как он сбежал. 30-летний преступник пытался стрелять в стражей закона, но был ими задержан.

Следствие пришло к выводу, что киллера наняла другая крупная группировка Dalennätverket (получила это название по месту своего возникновения — району Дален в стокгольмском пригороде Энскеде). Как и Foxtrot, Dalennätverket занимается наркоторговлей, рэкетом и заказными убийствами — и им двоим тесновато в маленькой Швеции.

Несомненно, теперь Маджид будет мстить конкурентам. Эксперты-криминологи предрекают возвращение в 2023 год, когда из-за обострения бандитских войн количество уличных перестрелок резко выросло.

Поэтому в тот же день, 29 января было принято решение перебросить в Стокгольм дополнительные силы полиции в сотню человек, которых вызвали из других городов. Следователи списывают резко выросшее в начале года количество взрывов на улицах шведских городов именно на вражду Foxtrot и Dalennätverket.

Нужно слишком много денег

Всего, по данным полиции, в Швеции насчитывается 14 000 активных преступных группировок — но самыми мощными из них являются Foxtrot и Dalennätverket. Причем в среде шведского криминалитета продолжается процесс, о котором громко заговорили в прошлом году, — преступники становятся всё более юными.

В 2024-м четверть подозреваемых по уголовным делам были моложе 18 лет. При стрельбах со смертельным исходом треть подозреваемых в 2024 году оказались моложе восемнадцати лет и около десяти человек — младше пятнадцати.

Этнические банды с удовольствием нанимают несовершеннолетних киллеров, у которых порог страха значительно снижен по той причине, что им не грозят столь суровые наказания, как взрослым.

При этом преступники достигли такой степени могущества, что уже влияют на деятельность крупных корпораций, вынужденных эвакуироваться из криминогенных районов.

Так, в последнее время начался «великий исход» из района Чиста в Стокгольме — оттуда убрали свои офисы и производственные помещения производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, компания по управлению недвижимостью Coor, производитель электроники Fujitsu, Королевский технологический институт, производитель программного и аппаратного обеспечения IBM.

Если ещё пять лет назад заполняемость бизнес-объектов в Чисте составляла 91%, то к концу прошлого года этот показатель снизился до 53%. Причина проста — в последние годы в районе стали массово оседать мигранты, и он стал крайне небезопасен.

Сотрудники находящихся здесь предприятий стали по пути на работу подвергаться нападениям, таких случаев становилось все больше и больше. И в итоге руководство компаний сочло за лучшее вообще покинуть опасную территорию.

На борьбу с преступностью уходит все больше средств шведских налогоплательщиков. В нынешнем, 2025 году сумма, выделенная из госбюджета на эти цели, составит 86,7 млрд крон (769 млрд рублей, или 7,5 млрд евро). Это на 8 млрд крон (на 10%) больше, чем годом ранее.

Предполагается, что в 2027 году соответствующая статья расходов достигнет 100 млрд крон. Для сравнения: в 2023-м она составляла 69 млрд. То есть с каждым годом суммы, которые приходится тратить на борьбу с преступностью, растут стремительно. И это на фоне параллельного роста расходов на оборону и хронического недофинансирования инфраструктуры.

Дядя Сэм пришёл на помощь

Масштаб деятельности Foxtrot оценили даже в США. Вашингтон пугают амбиции Равы Маджида и его сподвижников. Американские спецслужбы уверяют, что Foxtrot сотрудничает с министерством информации и национальной безопасности Ирана и причастна к атакам на посольство Израиля в Стокгольме.

В начале прошлого года неизвестные метнули в здание посольства гранату, которая перелетела через ограду, упала рядом со зданием, но, к счастью, не взорвалась. На место происшествия были вызваны саперы, обезвредившие взрывоопасный предмет. Полиция завела уголовное дело в связи с попыткой террористического акта.

Позже, в мае и октябре 2024 года здание посольства подвергалось обстрелу. В «Моссаде» заявили, что, по их мнению, за этими инцидентами стоит Иран, действующий через шведские преступные группировки.

Аналогичным неприятностям подверглось израильское посольство в Копенгагене, в которое 2 октября 2024 года метнули несколько гранат. Датская полиция по горячим следам задержала подростка, с которым в настоящее время ведется следственная работа. Шведы заподозрили, что этот подросток может располагать информацией и об атаках на посольство в Стокгольме, а может и сам в них участвовал.

У этого подозрения есть все основания: известно, что Foxtrot и другие действующие на шведской территории группировки, как уже говорилось выше, все чаще нанимают для совершения преступных деяний несовершеннолетних.

Более того, уже имели место случаи отправки этих, как их называет пресса, «солдат» на задания из Швеции в Данию. 5 февраля городской суд Копенгагена постановил, что подозреваемый будет выдан властям Швеции после завершения судебного процесса в Дании.

Государственный секретарь США Марко Рубио в своём заявлении подчеркнул, что сеть Foxtrot участвует в контрабанде оружия и способствует росту числа насильственных преступлений во всей Северной Европе. По его словам, члены Foxtrot несут вину за многочисленные перестрелки, заказные убийства и нападения.

По этой причине американские власти ввели в отношении Foxtrot санкции. Это означает, что в США блокируются всё имущество и финансовые активы, принадлежащие Раве Маджиду и его подельникам. А если они сами сунутся в США, то подлежат аресту. Цель санкций — затруднить работу преступной сети и ограничить возможности её деятельности на международном уровне.

Дональд Трамп считается одним из самых «произраильских» президентов США и крайне враждебно настроен по отношению к Ирану. И потому известия о том, что преступная группировка, созданная в Швеции выходцами с Ближнего Востока, сотрудничает с Ираном и нападает на диппредставительство Израиля, побудили американские власти к действию.

Правительство Швеции относится к деятельности Трампа крайне сдержанно. Открыто критиковать его в Стокгольме не осмеливаются, но не одобряют задекларированное им стремление поскорее прекратить боевые действия на Украине — поскольку это, по мнению шведов, станет «победой России».

А вот решение Вашингтона «санкционировать» Foxtrot шведские власти всецело приветствуют. Министр юстиции Гуннар Стрёммер заявил, что эти санкции помогут усилить эффективность работы МВД по борьбе с организованной преступностью.

Его радость в этом случае понятна. Власти Швеции давно уже демонстрируют свою беспомощность перед организованной этнической преступностью — они не способны ни разгромить её, ни даже нанести по ней мощный удар. И поэтому шведам приятно, что хотя бы частично решение этой задачи возложил на свои плечи заокеанский «партнер».