Шведское общество столкнулось с новой проблемой — несовершеннолетние наемные убийцы. Местное уголовное законодательство относится к преступникам, не достигшим возраста совершеннолетия, весьма снисходительно.

ИА Регнум

Этим вовсю пользуются взрослые нехорошие дяди, все чаще нанимающие недорослей на свершение душегубств. Естественно, и заказчики, и исполнители подобных убийств принадлежат к числу «тожешведов» — к местной мигрантской общине, которая сейчас является в Швеции главным источником всяческой уголовщины.

Орхан, Буркан и два подростка

Во весь голос об этой проблеме в Швеции заговорили 22 августа прошлого года, когда на одной из улиц города Хельсингборга был обнаружен припаркованный автомобиль, за рулем которого сидел мёртвый водитель — в его теле нашли три пули.

Полиции не потребовалось много времени на то, чтобы найти убийцу, ибо тот по неопытности изрядно «наследил». Им оказался 16-летний юноша, приехавший из провинции Смоланд. Он даже не успел выбросить пистолет, из которого были совершены роковые выстрелы; преступника задержали с горячим «стволом» в руках.

Прокурор Магнус Ларссон потребовал заключить подростка под стражу за «применение оружия при отягчающих обстоятельствах», что и было сделано. Позже следствие пришло к выводу, что «убийство было тщательно спланировано и носило характер казни».

Расследование прошло достаточно быстро, и уже в мае 2024-го начался шестидневный судебный процесс. Заседания проходили за закрытыми дверями из-за того, что в дело был вовлечен несовершеннолетний. Как с самого начала и предполагало следствие, юный убийца выполнял заказ.

Заказчиком оказался 26-летний мафиози по имени Орхан Демай (судя по всему, выходец из Турции). Для исполнения преступления он подобрал юношу, который, по словам его педагогов, «когда хотел, был умным мальчиком», увлекался футболом и музыкой, но потом погряз в компьютерных играх, залез в долги и срочно нуждался в деньгах.

Демай выдал ему телефон, пистолет, патроны, а также велосипед, чтобы быстро на нем скрыться, и сменную одежду, от которой после совершения убийства требовалось избавиться.

Кроме того, начинающий киллер прошел инструктаж у другого мафиози — 20-летнего Бурака Буркана, научившего подростка, как ловчее подобраться к жертве, куда и как стрелять и как эффективнее скрыться.

Примечательно, что исполнитель отправился на убийство вместе со своим 15-летним другом, который помог выследить жертву, а потом стоял «на стрёме».

Все четверо фигурантов наотрез отрицали свое участие в деле, но предъявленные прокуратурой доказательства оказались слишком неотразимы.

В итоге Демая как главного виновника приговорили к пожизненному заключению — ему зачли не только организацию убийства, но и вовлечение в преступление несовершеннолетнего. Буркан за соучастие получил четырнадцать лет и девять месяцев тюремного срока.

А вот непосредственный исполнитель отделался четырехлетним сроком в закрытом интернате для несовершеннолетних преступников. Согласно формулировке шведской Фемиды, он пройдёт там «стационарное лечение». Друг и соучастник убийцы приговорён к трехлетнему «лечению».

Их имен и этнической принадлежности СМИ не раскрывают, но, судя по опубликованным фотографиям, они, как и Демай, точно не коренные шведы.

Неудачливый Мохаммед

Эксперт по молодежной преступности Эвин Четин поясняет, что детей в убийства вовлекают банды наркоторговцев, ведущие между собой бесконечные войны за территории. Многие наблюдатели говорят, что проблему порождает шведская правовая система, которая наказывает лиц моложе 18 лет за уголовные преступления менее сурово.

В сентябре прошлого года в лесном массиве в пригороде Стокгольма Йордбро нашли трупы двух подростков — 14-летних Моххамеда и Лейта, пропавших несколькими месяцами ранее. Оба до того оказывались в поле зрения правоохранителей в связи с совершенными ими проступками.

Следователи предположили, что подростков убили из-за того, что они согласились стать наемными киллерами, но не справились со своей задачей. Такая версия возникла из-за того, что на коже мертвого Моххамеда был вырезан символ Z, использующийся одной из стокгольмских банд для маркировки своей территории. Это сокращение от названия банды Zeronätverket («Нулевая территория»).

Газета Aftonbladet посвятила этому происшествию большой материал. «Именно дети рискуют стать «солдатами» в криминальной среде, если сообщество не сможет вовремя отреагировать», — заявил журналистам сотрудник местного муниципалитета Хе Болунд.

По его словам, банда Zeronätverket очень сильно досаждает жителям Йордбро, в частности бандиты занимаются рэкетом, третируя местный мелкий бизнес.

Преступники ревностно блюдут «право» на «свою» территорию и периодически устраивают перестрелки с «залетными» конкурентами. «Многие люди здесь боятся получить пулю, если окажутся на открытом месте», — признался журналисту Aftonbladet работник здешнего полицейского участка.

При этом что сама банда Zeronätverket, что их враги все чаще привлекают для участия в своих разборках подростков. Детям вручают оружие, объясняют, кого именно надо убить и где можно подстеречь жертву.

В полиции Йордбро приводят один из примеров: шестнадцатилетнего подростка и его четырнадцатилетнего «ассистента» задержали за покушение на жизнь одного из главарей Zeronätverket. Убийца сделал несколько выстрелов и нанес жертве серьезные раны, но вскоре был задержан.

Еще один сотрудник муниципалитета Анен Макбул, специализирующийся на социальной работе с подростками, объясняет, что бандитам нет нужды долго искать себе исполнителей в этой среде — несовершеннолетние сами с удовольствием выстраиваются в очередь.

Факт принадлежности к банде поднимает подростка в собственных глазах, дает ему приятное чувство собственной значимости, причастности к власти над жизнью и смертью других людей.

Немаловажную роль играют деньги, которые можно заработать в банде — особенно для подростков, которые всегда на мели. Также эксперты полагают, что одной из причин роста детской жестокости является популяризация насилия в масс-медиа.

Подростки зачастую снимают и выкладывают в TikTok особого рода видеоролики — которые, как они надеются, сыграют роль «сопроводительных документов», рекомендательных писем при приеме в банду. Аналогичные ролики снимаются и в качестве доказательства выполнения заказа.

Так, в конце прошлого года в стокгольмском районе Губбенген 14− и 15-летние дети, сбежавшие из интерната, расстреляли квартиру, которую снимал некий взрослый бандит, ныне находящийся в международном розыске по линии Интерпола.

Они стреляли из пистолета и автоматического оружия в окно и в дверь — и действия свои снимали на видео. Их арестовали. Полиция заподозрила, что эти подростки являются членами одной из преступных сетей, где выполняют функции ликвидаторов.

Национальность скрывается

По словам специалистов, в последнее время доходит до того, что бандиты начинают вербовать себе «солдат» даже среди девяти−, десяти− и одиннадцатилетних. Этих киллеров все чаще используют за пределами Швеции. Например, в последнее время прибывшие со шведской территории несовершеннолетние «биодроны» совершили несколько убийств в соседней Дании.

«Это отражает совершенно больную, развращенную культуру насилия, сложившуюся в Швеции. Мы не хотим этого в Дании», — заявил по этому поводу датский министр юстиции Питер Хуммельгаард.

Именно датский телеканал TV 2 обнародовал расценки на услуги юных шведских киллеров. В размещаемых в интернете объявлениях юным преступникам предлагают выстрелить жертве в голову или бросить в неё ручную гранату. Цены варьируются от 300 000 до 500 000 шведских крон (примерно 2,5–4 млн рублей).

19 августа шведский телеканал SVT сообщил, что за последнее время количество случаев, когда несовершеннолетних использовали в качестве киллеров, возросло в три раза. По данным на конец июля, фигурантами таких дел выступали 93 подростка — в то время как год назад их было всего 26.

По словам сотрудника оперативного отдела управления полиции Швеции Ханны Парадис, цены, назначаемые преступниками за головы их жертв, достигают 90 тысяч долларов.

Вербовка исполнителей осуществляется главным образом в соцсетях. Прокурор Лиса душ Сантуш подтверждает, что подростки всё чаще берутся исполнять такие заказы, и предлагает запретить несовершеннолетним пользоваться приложениями, где размещаются подобные объявления.

В полицейских участках журналистам рассказывают: для того чтобы победить это зло, нужно сначала справиться с другим — с наплывом в страну нелегального огнестрельного оружия. Его в Швеции так много, что получить доступ к нему не составляет особого труда.

По словам полицейских, если подросток возжелал вдруг обзавестись оружием, ему для этого зачастую достаточно одного дня — ну а наркотики можно достать ещё быстрее.

В Швецию незаконное оружие в основном поступает с Балкан, и, как считают в полиции, это вопрос времени, когда оно начнет приходить и с Украины.

Есть и еще одна проблема, о которой либеральная шведская пресса (а другой в стране просто нет) пишет чрезвычайно неохотно. Речь идет о наличии в стране огромной мигрантской общины, которая не хочет интегрироваться и живет по своим правилам.

Характерно, что местные СМИ никогда не сообщают об этнической принадлежности детей-«солдат», хотя ни для кого не секрет, что они не принадлежат к коренному населению. Но тем не менее в глазах прессы они тоже «шведы».