Избирательные комиссии подводят итоги голосования различных уровней, которые проходили 18–20 сентября. Утром 21-го ЦИК России обнародовал предварительные (по итогам подсчета 90,43% бюллетеней) данные по выборам в Госдуму.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В голосовании по федеральным партийным спискам «Единая Россия» набирает 57,86% голосов. Депутатские мандаты получат 86 участников СВО, баллотировавшихся от партии, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Второе место у КПРФ с 13,84% голосов. ЛДПР набирает 8,9%, «Новые люди» — 7,94%.

«Справедливая Россия» с 4,95% голосов на данный момент не преодолевает 5-процентный барьер для прохождения партий в Думу по федеральному избирательному округу.

Результаты других партий — участниц выборов ощутимо ниже барьера: у Партии пенсионеров 2,04%, «Зелёные» набрали 1,13%, партия «Коммунисты России» — 0,86%, «Родина» — 0,72%, Партия прямой демократии — 0,34%.

Вечером 20 сентября и в ночь с 20-го на 21-е за подсчетом голосов на думских и региональных выборах в режиме реального времени наблюдали участники XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов. Госдума — 2026». В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» собрались ведущие политики, наблюдатели, социологи и политологи, специалисты по организации избирательного процесса.

Главной темой, безусловно, было общероссийское голосование, по итогам которого становится известным состав Госдумы нового IX созыва. С 10 часов вечера к участникам дискуссий подключились представители партий: кандидаты в депутаты и сотрудники избирательных штабов делились оценками первых данных ЦИКа. Обсуждение в онлайн-режиме транслировалось на портале ночьвыборов.рф и в соцсетях.

Модератором главной экспертной площадки выступила политический консультант Мария Сергеева.

Она также поделилась впечатлением о том, как общество восприняло ЕДГ-2026: «С одной стороны, избирательная кампания прошла спокойно и предсказуемо. С другой — ответом общества на внешние вызовы стало сплочение вокруг флага».

Участники дискуссий сошлись во мнении: общество солидарно отреагировало на призыв президента Владимира Путина. 16 сентября, обращаясь к гражданам, глава государства назвал выборы в нижнюю палату парламента важнейшим внутриполитическим событием страны, которое проходит в особых исторических условиях. Лидер страны подчеркнул: важен голос каждого гражданина.

«То, что общество продемонстрировало консолидацию в этой непростой ситуации, конечно, очень усиливает нас всех», — подчеркнул гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он назвал состоявшееся голосование большой победой российского общества. По его словам, результаты значимы для всех партий, прошедших в парламент.

«У этих выборов много победителей, — добавил Фёдоров. — Точно все пять партий, прошедших в парламент, могут считать себя победителями. Было понятно, что «Единая Россия» окажется на первом месте, но оставался вопрос о масштабе ее результата».

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский сосредоточил внимание на результатах, которые показали партии на думских выборах, и упомянул основные факторы электоральной активности. Эксперт также отметил, что выборы проходили в условиях, когда противник всеми силами пытался сорвать голосование.

«То, что мы сегодня видели, — беспрецедентная атака на Москву и Московскую область, — отметил Потуремский. — Но это не помешало людям проголосовать. В условиях внешнего давления готовность общества поддержать президента России и «Единую Россию» растет». Внешние угрозы не снизили политическую активность граждан, а наоборот, усилили сплоченность общества.

Об особом контексте нынешней кампании говорил и депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев. Внешние угрозы не позволили дестабилизировать настроение в обществе, и эта устойчивость стала одним из важных итогов выборов, подчеркнул парламентарий.

Модератор марафона, политолог Мария Сергеева упомянула данные экзитполов, которые подтверждают стабильный характер кампании. «Единая Россия» сохранила лидирующие позиции, КПРФ осталась второй. При этом, добавила эксперт, выборы отличались серьезной конкуренцией за третье место между партией «Новые люди» и ЛДПР. Социолог Потуремский обратил внимание на рост электорального потенциала «Новых людей» и специфику их аудитории.

Еще одной важной отличительной чертой думской кампании 2026 года была заметно усилившаяся социальная повестка в риторике партий, в свою очередь отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Но, пожалуй, главный результат, который показал нынешний избирательный цикл, — это подтверждение устойчивости российской электоральной системы и в целом стабильности политических институтов страны, резюмировал директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Он подчеркнул: «Каждый голос — это вклад в нашу общую победу. А основной результат этих выборов — их высочайший уровень легитимности».